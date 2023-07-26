В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
12.07.2023, 11:26 44681
Смаилов поручил не допустить необоснованного роста тарифов на комуслуги
До конца сентября поручено обеспечить завершение всех ремонтных работ коммунальной инфраструктуры
Фото: Пресс-служба правительства РК
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30%, сообщил премьер-министр Республики Казахстан на заседании правительства по рассмотрению хода реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции".
Как отметил премьер, рост тарифов на 10-30% - это весьма умеренное повышение, без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.
В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины. Надо учесть потребности для развития отрасли, но и возможности населения", - подчеркнул Смаилов, дав при этом поручение министерствам экономики, энергетики и индустрии не допустить необоснованного роста тарифов и обеспечить защиту прав потребителей.
По его словам, более 3 лет станции, коммунальные предприятия работали практически без доходов, поэтому средства в ремонт и модернизацию не вкладывались.
Если это и делалось, то через привлечение заемного капитала, либо за счет государства. В то же время ремонт энергообъектов стал дороже в десятки раз. Произошел значительный рост цен на металлопрокат, трубы, арматуру, подшипники, насосы, электротехническое оборудование и так далее. Из-за низких зарплат из энергетической отрасли начался отток квалифицированных специалистов. А делать условия их работы более привлекательными предприятия не могли. Более того, начиная с 2021 года Казахстан сталкивается с дефицитом электрической энергии. Мы должны наращивать ее выработку. Поэтому рост тарифов необходим. А при внедрении принципа "тариф в обмен на инвестиции" мы будем уверены, что прибыль за счет повышения тарифа пойдет не в чей-то карман, а на реальную модернизацию производств", - пояснил глава кабмина.
Алихан Смаилов при этом подчеркнул, что рост тарифов не отразится на доходах малообеспеченных семей. За счет средств местных бюджетов малообеспеченным семьям на оплату коммунальных услуг предоставляется жилищная помощь. Она выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи.
Сейчас центральными и местными исполнительными органами проводится большая работа в коммунальном секторе. Ни один регион не должен допустить срыв отопительного сезона, а также крупных аварий. Особенно это актуально для северных областей, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода. Ремонты должны проводиться четко по установленным графикам", - отметил премьер-министр.
Он рассказал, что в текущем году будут отремонтированы примерно 6 тысяч километров инженерных сетей. Это крайне изношенные объекты инфраструктуры, которые требуют немедленной модернизации.
Кроме того, монополистам будут переданы более 25 тысяч километров бесхозных коммунальных сетей. Они должны привести их в порядок.
Смаилов поручил Министерству финансов совместно с Агентством по финансовому мониторингу обеспечить контроль за надлежащим исполнением инвестиционных программ коммунальными предприятиями и станциями. Министерству экономики, энергетики и индустрии совместно с акиматами до конца сентября поручено обеспечить завершение всех ремонтных работ коммунальной инфраструктуры. Министерствам экономики, индустрии, энергетики совместно с акиматами поручено разработать дорожную карту по передаче бесхозяйных коммунальных сетей в собственность монополистов.
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26.07.2023, 18:50 6616
Казахстан и Индонезия хотят увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
Фото: МТИ РК
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Москва. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 июля в Москве завершился второй раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Индонезией, сообщает пресс-служба МТИ РК.
Эксперты Министерства торговли и интеграции и Министерства юстиции РК были представлены в переговорной команде государств-членов ЕАЭС.
Стороны продолжили работу по обсуждению положений будущего соглашения, в том числе вопросы торговли товарами, применения защитных мер, правил происхождения товаров, отраслевого сотрудничества, интеллектуальной собственности и др.
В переговорах принял участие посол Индонезии в Казахстане Мохамад Фаджрул Рахман. В ходе церемонии открытия второго раунда переговоров им была озвучена амбициозная цель достижения отметки в 1 млрд долларов во взаимной торговле между Казахстаном и Индонезией, а также обозначены важные с точки зрения Индонезии отрасли сотрудничества, которые должны помочь в достижении этой цели - среди них торговля пищевыми продуктами, особенно халал-индустрия.
Вице-министр торговли интеграции РК Жанель Кушукова отметила, что сами по себе переговоры являются отличным сигналом для бизнеса искать взаимовыгодные контакты и выходить на рынок контрпартнера.
Мы с нетерпением ждем обмена тарифными предложениями - ключевой части любого соглашения о свободной торговле. Полагаю, что конструктивный подход и способность удовлетворить интересы друг друга позволят нам достичь осязаемых результатов, которые станут основной дальнейшего роста торговли между нашими странами" - добавила вице-министр Кушукова.
Товарооборот между Казахстаном и Индонезией за январь-май составил 172,4 млн долларов, что на 3,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (166,2 млн долларов).
25 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета отметил, что важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес.
Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями. Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носит взаимный характер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
26.07.2023, 17:45 7756
Павлодарский нефтехимический завод вышел на полную производительность
Фото: Primeminister.kz
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Павлодар. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Все установки Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) работают в нормальном технологическом режиме после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе предприятия.
Полный запуск производства обеспечен на 4 дня раньше запланированного срока", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, завод увеличил переработку сырой нефти до плановых 15 тысяч тонн в сутки.
Отгрузка основной продукции (дизельное топливо, бензин, битум, нефтяной кокс и сжиженный газ) осуществляется в штатном режиме", - добавили на предприятии.
Отмечается, что для обеспечения надежной и безостановочной работы предприятия произведена замена емкостного, насосного, теплообменного оборудования, труб технологических печей, участков технологических трубопроводов, а также катализаторов и адсорбентов, отработавших нормативный срок службы.
Всего в капитальном планово-предупредительном ремонте было задействовано 1600 специалистов подрядных организаций и 49 единиц спецтехники (автокраны, автоподъемники).
Напомним, в конце июня стало известно, что завод был остановлен на плановый капитальный ремонт. В середине июля ремонтные работы были завершены.
26.07.2023, 13:02 12421
Гражданин Хорватии направил в фонд "Қазақстан халқына" 22 млрд тенге
Предположительно средства пожертвовал уроженец Алма-Аты, бизнесмен Василий Анисимов
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Хорватии, предположительно миллиардер Василий Анисимов, пожертвовал в фонд "Қазақстан халқына" 22 млрд тенге.
Гражданин Хорватии некто Анисимов В. В. перечислил в фонд "Қазақстан халқына" 22,3 млрд тенге (более 50 млн долларов США). Информация эта была опубликована в отчете фонда за первое полугодие 2023 года.
Кроме того 1,05 млрд тенге поступило от АО "Сәтті Жұлдыз", 12,2 млн тенге от физических лиц.Всего в период с 1 января по 30 июня 2023 года в фонд поступило 23,4 млрд тенге.
По предположению СМИ, данную сумму пожертвовал на благотворительность российский миллиардер, который имеет гражданство Хорватии Василий Анисимов.
Известно, что Анисимов уроженец в Алма-Аты, окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. Его состояние оценивается в 1,6 млрд долларов США. в 2022 году занял 54-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России. Является основателем компании Coalco, которая изначально работала в металлургической и горнодобывающей промышленности, затем перешла в сферу недвижимости.
Напомним, фонд "Народу Казахстана", учрежденный в 2022 году создан для оказания помощи в лечении детей с редкими заболеваниями, также будет финансировать строительство социальных и культурных объектов.
26.07.2023, 12:26 13201
Нацбанк определил перечень валютных операций, которые могут быть направлены на вывод капитала
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан подготовил поправки в постановления "Об утверждении правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и "Об утверждении правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.
Правила проведения валютных операций будут дополнены параграфом "Виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, и порядок их проведения".
В частности, к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, будут относиться следующие операции:
1) финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;
2) финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;
3) финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;
4) операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;
5) операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;
6) перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;
7) перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;
8) безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.
При этом уточняется, что валютные операции, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в Республике Казахстан, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в Республике Казахстан.
Согласно документу, к аффилированному лицу резидента относятся:
- лицо, которому принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников) юридического лица-резидента;
- лицо, в котором данному резиденту принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников);
- лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.
Настоящий пункт не распространяется на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций", - отмечается в проекте поправок.
Также документом определяется, что к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, относятся платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.
При проведении платежа и (или) перевода денег по вышеуказанным валютным операциям резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
При проведении платежа и (или) перевода денег по данным валютным операциям уполномоченный банк проводит мониторинг и изучение такой операции в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.
С полным текстом проекта поправок можно ознакомиться здесь.
Напомним, Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов. Механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы. Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.
26.07.2023, 08:19 16101
Правительство РК намерено к 2025 году снизить теневой оборот в торговле до 5%
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. План разработан Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными государственными органами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
План предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и др. В частности, реализуемые меры позволят повысить эффективность таможенных досмотров, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям.
К 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до 5%. В 2022 году данный показатель составлял 6,7%. В сфере транспорта и складирования планируется достичь показателя в 2,4% (2022 год - 3,2%).
Реализация Плана также предусматривает снижение неформальной занятости и пресечение незаконной деятельности. Долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны планируется увеличить с 36% в 2022 году до 37,5% в 2025 году.
Комплексный план разработан в рамках реализации предвыборной программы президента РК.
Как сообщалось ранее, АФМ выявило схему нелегального экспорта российской пшеницы под видом казахстанской продукции.
25.07.2023, 18:44 21286
Сельхозтоваропроизводители Казахстана будут покупать дизтопливо на 14,8% дешевле текущих розничных цен
Средняя цена для фермера составляет порядка 257 тенге за литр
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством энергетики РК на основе заявок Министерства сельского хозяйства РК и местных исполнительных органов для проведения осенне-полевых работ (ОПР) 2023 года сельхозтоваропроизводителям (СХТП) выделено 426 тыс. тонн дизельного топлива, сообщает пресс-служба МЭ РК.
Рекомендованная Министерством энергетики РК цена для СХТП 284 тыс. тг./тонна, в литрах - 239 тенге за литр на воротах нефтеперерабатывающего завода.
В зависимости от региона доставки и расходов региональных операторов по поставке дизельного топлива СХТП средняя цена для фермера составляет порядка 257 тенге за литр. Конечная цена для фермера формируется региональным оператором с учетом доставки, хранения и его маржи.
В настоящее время предельная розничная цена дизельного топлива на АЗС составляет 295 тенге за литр. Для СХТП разница между розничной стоимостью (295 тенге за литр) и ценой дизельного топлива для ОПР (порядка 257 тенге за литр) - 14,8 % (скидка порядка 38 тенге.). Отмечаем, что указанная скидка в цене на дизельное топливо для СХТП в осенний период выше в сравнении с весенним периодом. Во время проведения весенне-полевых работ 2023 года скидка на дизельное топливо составляла 13,9 % (скидка порядка 26 тенге.).
Осенне-полевые работы в Казахстане проводятся с июля по ноябрь включительно. На июль региональные операторы по поставке дизельного топлива СХТП с НПЗ отгрузили всего 4,5 тыс. тонн или 1 % из всего выделенного объема на ОПР 2023 года (426 тыс. тонн). Для контроля адресности поставок на НПЗ производится окрашивание дизельного топлива, а именно: АНПЗ - желтый, ПНХЗ - красный, ШНПЗ - синий, также Комитетом государственных доходов МФ РК присваиваются ПИН-коды.
«В 2022 году Казахстан добыл почти 50 млн нефти. Для нас крестьян-фермеров, которые кормят народ, дают работу труженикам села, несчастных 500 000 тонн не могут найти по дизелю что ли?», - возмущаются актюбинские фермеры.
Напомним, на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшем 13 июля 2023 года под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, приняты решения по важным для сдерживания инфляции, обеспечения внутреннего рынка и отечественного производства вопросам. В частности, решено продлить действующие с 31 января по 31 июля 2023 года ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан еще на 6 месяцев.
25.07.2023, 09:21 26976
АФМ выявило схему нелегального экспорта российской пшеницы под видом казахстанской продукции
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области.
Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение, тем самым уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге. Досудебное расследование завершено", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В целях защиты интересов добросовестных сельхозтоваропроизводителей, ведется системная работа по пресечению фактов незаконной выписки фиктивных счетов-фактур, связанных с реализацией пшеницы. Только за последние полтора года в Павлодарской области к уголовной ответственности было привлечено 5 лиц, выписавших фиктивные счета-фактуры на сумму свыше 5,4 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Казахстане валовой сбор пшеницы прогнозируется на уровне 16 млн тонн.
24.07.2023, 11:57 34541
Строительство десяти ЖК приостановили в Караганде из-за нарушений
Недобросовестные застройщики приступили к работам без разрешительных документов
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Караганда. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде решением суда приостановлено строительство десяти жилых комплексов. Как выяснилось в ходе внеплановой проверки, застройщики приступили к работам без разрешительных документов, сообщили в акимате Карагандинской области.
По данным ведомства, недобросовестные застройщики были выявлены в ходе мониторинга Отделом архитектуры и градостроительства города Караганды.
Данные были переданы нам, а мы уже провели внеплановую проверку 10 компаний и подали иск о нарушениях в суд. Застройщиков привлекли к административной ответственности по статьям КоАП РК: 314 "Строительство без проектной документации", 321 "Строительство без сопровождения авторско-технического надзора" и 463 "Строительство без талона-уведомления ГАСК". На всех наложены штрафы", - сообщил государственный строительный инспектор Думан Касымжанов.
Если замечания не будут устранены, объект не допустят к эксплуатации и он не получит акта приемки.
В список недобросовестных застройщиков вошли:
- ТОО "T-K Building" (ЖК "Al-Farabi");
- ТОО "TT INVEST-2022" (ЖК "Хан");
- ТОО "Satti Lux Stroy" (ЖК "Нура");
- ТОО "Baiterek-2022" (ЖК "Аманат");
- ТОО "СМК Group" (ЖК "Baiterek");
- ИП "Григорян Ш. Н." (МЖД);
- ТОО "TBL building" (МЖД "Tole Bi 2");
- ТОО "Revival Аlliance" (МЖД по ул. Ержанова, 63/2);
- ТОО "ККК Бетон" (ЖК "Бақытты отбасы");
- ТОО "Optima-Stroy" (ЖК "Династия").
Также сообщается, что в экономическом суде сейчас находятся иски о признании трех жилых комплексов самовольной застройкой. Это ЖК Al-Farabi (застройщик ТОО "Т-К Building"), ЖК "Хан" (застройщик ТОО "ТТ-Инвест") и ЖК "Нура" (застройщик ТОО "Satti Lux Stroy").
Кроме того, 15 компаний были оштрафованы по статье 320 за незаконное привлечение средств дольщиков.
Подробный список в социальной сети Instagram @gask_krg. Сейчас в работе управления ГАСК находятся еще две компании с подобным нарушением", - добавили в пресс-службе областного акимата.
Напомним, в Алматы в предгорьях снесут коттеджный городок "Мечта" Суд постановил признать объект самостроем, опасным для проживания, и снести за счет застройщика.
В Алматы задержан экс-руководитель управления урбанистики. Его подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.
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