Укрепляются отношения между областью Жетысу и Иле-Казахской автономной областью КНР

Прогнозируются положительные темпы роста во всех странах региона: в Армении - на 7,5%, Беларуси - на 2,2%, Казахстане - на 4,3%, Кыргызстане - на 4,2%, России - на 1% и Таджикистане - на 7,9%.

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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал Макроэкономический прогноз на 2023-2025 годы. В аналитическом материале резюмированы итоги экономического развития государств - участников Банка в начале 2023 года и представлен прогноз основных макроэкономических показателей стран региона до конца текущего года, а также на 2024-2025 годы, сообщает пресс-служба банка.





Аналитики ЕАБР продолжили делиться видением развития трех основных трендов в мировой экономике и их влиянием на Евразийский регион. Первый - замедление инфляции при сохранении ее на повышенном уровне относительно последнего десятилетия. Второй - завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах. Третий - ослабление мировых темпов экономического роста.





Внешние условия для экономик Евразийского региона в 2023 году будут характеризоваться высокой инфляцией в развитых странах и сдержанным спросом на экспортную продукцию стран региона. Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров говорит о существенном замедлении мировой экономики: "Повышенная инфляция и резко возросшие процентные ставки будут тормозить экономический рост в крупнейших экономиках. Рост ВВП США оценивается нами на уровне 0,4% в 2023 году. Мы допускаем возможность рецессии в отдельные кварталы 2023 и 2024 годов, а значимый восстановительный рост в размере 2,8% ожидается только в 2025 году. В еврозоне скорость восстановления будет еще более низкой - 0,3% в 2023 году и 1,9% в 2025 году. В Китае прогнозируем ускорение роста ВВП до 5,6% в 2023 году на фоне отказа от жесткой карантинной политики, однако есть предпосылки для замедления экономики Китая в среднесрочной перспективе. В условиях избирательного цикла в США турбулентность в финансовом секторе и повышенные риски рецессии подтолкнут ФРС к снижению ставок уже в III квартале 2023 года. ЕЦБ также завершит цикл поднятия ставок к середине текущего года, и уже в конце 2023 - начале 2024 года их траектория развернется. Мы считаем, что мир не вернется к сверхнизкой инфляции и ставкам, характерным для 2010-х годов, и прогнозируем средний уровень инфляции в 2023-2025 годах в США 3,6% г/г, а в еврозоне - 3,7% г/г".





Экономики региона операций ЕАБР продемонстрируют высокую степень устойчивости к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям в среднесрочной перспективе. Прогноз на 2023 год улучшен для всех государств - участников Банка. Основными факторами пересмотра стали сильные результаты начала текущего года на фоне достаточно быстрой адаптации экономик к изменившимся в 2022 году условиям функционирования и поддержки со стороны налогово-бюджетной политики в ряде стран. Аналитики ЕАБР ожидают рост ВВП региона на 1,5% по итогам 2023 года.





Экономики России и Беларуси уже в первом полугодии 2023 года вернутся к росту в годовом сопоставлении. По итогам 2023 года ВВП России увеличится на 1% и продолжит расти темпами около 1,3% ежегодно в 2024-2025 годах. Восстановление спроса в России и частичная перестройка логистических цепочек будут способствовать росту экономики Беларуси на 2,2% в 2023 году. В дальнейшем темпы стабилизируются около 1%. В среднесрочной перспективе деловая активность в этих странах по-прежнему будет сдерживаться повышенной неопределенностью, трудностями в поставках продукции инвестиционного и промежуточного назначения и ограничением доступа к передовым технологиям.





Заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов отметил, что "рост экономики Казахстана может достичь 4,3% в 2023 году и 4,4% в 2024-2025 годах. Экономическую активность поддержит реализация государственных инициатив, направленных на диверсификацию экономики и усиление инвестиционного потенциала, а также расширение производственных мощностей. Сильный внутренний спрос и увеличение взаимной торговли обеспечат высокие темпы роста по итогам 2023 года и в других государствах - участниках ЕАБР: в Армении ВВП увеличится на 7,5%, Кыргызстане - на 4,2%, в Таджикистане - на 7,9%".





Аналитики ЕАБР прогнозируют замедление агрегированной по региону операций банка инфляции до 6,4% по итогам 2023 года с 12,4% в 2022 году. Основными факторами выступят адаптация экономик и отход от шока начала 2022 года, когда наблюдался резкий рост девальвационных и инфляционных ожиданий. В Армении инфляция прогнозируется на уровне 2,5% в 2023 году, в Беларуси - 7,8%, в Казахстане - 7,9%, в Кыргызстане - 7,1%, в России - 6,1%, в Таджикистане - 6,6%. В 2024-2025 годах ожидается приближение инфляции в большинстве стран региона к целевым значениям.





Прогнозируемое замедление инфляции создает предпосылки для снижения ключевых ставок центральными (национальными) банками большинства стран региона в среднесрочной перспективе. Национальный банк Казахстана может начать постепенное снижение базовой ставки со второй половины 2023 года, и до конца года есть потенциал снижения до 15% с 16,75% на конец мая. В случае ослабления инфляционного давления со стороны внешнего сектора возможно снижение ставки до 11-12% к концу 2024 года. Аналитики ЕАБР ожидают сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых в 2023 году и ее поэтапное снижение до 6-6,5% в 2024-2025 годах.





В базовом прогнозе аналитиков банка нет устойчивых отклонений курса российского рубля от текущих значений. Среднегодовой курс рубля к доллару в 2023 году прогнозируется на уровне 77,4 руб. за доллар и около 79 на конец года. Ослабление рубля в конце 2022 - начале 2023 года устранило его переоцененность, сформировавшуюся в 2022 году. В оставшейся части года предполагается, что динамика курса во многом продолжит определяться состоянием торгового баланса, где рост импорта на фоне восстановления внутреннего спроса будет компенсироваться ростом экспортных доходов по мере сокращения дисконтов на российскую нефть. Динамика курса казахстанского тенге в оставшейся части 2023 года прогнозируется стабильной. Высокая базовая ставка продолжит поддерживать привлекательность казахстанских финансовых активов. По мере снижения ставки можно ожидать разворота в динамике курса тенге. Курс тенге в среднем прогнозируется на уровне 451 в 2023 году и 465 в 2024 году.



