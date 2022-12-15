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В АЗРК назвали причины роста цен на продукты

14.12.2022, 13:20 7911
В АЗРК назвали причины роста цен на продукты
В сфере снижения цен на продукты за два-три года было выдано значительное число антимонопольных уведомлений по уменьшению наценки
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов рассказал о причинах роста цен на продукты, сотовую связь и такси, сообщает пресс-служба агентства.

Рустам Ахметов пояснил, что основное увеличение стоимости произошло именно по тем товарным позициям, которые значительно зависят от импорта. Из 19 позиций социально значимых товаров потребления девять импортозависимы.

Он также отметил, что Казахстан как часть мирового рынка так или иначе зависит от мирового ценообразования, где в текущем году, по данным ФАО, также наблюдалось удорожание цен на 35%. Это привело к росту цен на социально значимые продовольственные товары и в Казахстане, на 21,3% на текущий момент.

Первый заместитель АЗРК привел в пример сахар, импорт которого составляет 58%.

При этом четыре действующих завода также в значительной степени зависят от поставок сахарного тростника. В результате из-за ограничений вывоза сахара в соседних странах, по словам Рустама Ахметова, стоимость сахара в Казахстане резко поднялась.

К тому же данные четыре завода сильно закредитованы. У них не хватает оборотных средств. Единственный поставщик, который снабдил их кредитными средствами, сейчас занимает 90% оптового рынка реализации сахара и является крупным монополистом, который продает сахар другим посредникам и торговым сетям. Мы проводили расследования по его влиянию на стоимость, где обнаружено завышенное ценообразование. По данному вопросу будем принимать меры реагирования", - пояснил представитель агентства.


Он также добавил, что во избежание ограничений реализации сахара на монополизированном рынке АЗРК предлагает реализовывать продукцию на товарной бирже, учитывая, что сахар давно уже является биржевым товаром.

Также правительство планирует снабдить заводы оборотными средствами от двух дополнительных субъектов рынка: СПК и торговых сетей. Это позволит сахарным заводам получить оборотные средства на покупку сырья и стабилизировать ценообразование на рынке. В связи с этим уже в следующем году такого резкого скачка стоимости сахара, как в текущем году, не должно быть.

Вместе с тем первый заместитель АЗРК обратил внимание на то, что многие меры по стабилизации цен несут административный и нерыночный характер. Например, ограничения на вывоз продукции, товарные интервенции, льготное кредитование сетей, ограничение торговых надбавок.

Это все не способствует стабильности в сфере АПК, и у сельхозпроизводителей нет уверенности в том, что получит ли они завтра урожай или необходимую прибыль. В результате это негативно влияет на развитие товаропроизводства, и зачастую фермер вынужден переходить на другие рынки, где меньше запретов. Тогда усугубляется импортозависимость на отдельных товарных позициях. В связи с этим для нас ключевым направлением работы являются не контрольные мероприятия, а развитие сельхозтоваропроизводства", - проинформировал он.


По его словам, необходимо акцентировать внимание на господдержку для увеличения объемов выпуска продукции, а не снижение цен.

Необходимо сокращать объемы экономически неэффективных субсидий на удешевление продукции в сторону льготного кредитования на увеличение мощностей и объемов производства. Потому что, как показывает практика, эффект от удешевления незначительный. При этом, когда страна обеспечена собственной продукцией, ценообразование более стабильно", - заявил Рустам Ахметов.


Говоря о сотовых операторах, представитель агентства пояснил, что данный рынок необходимо демонополизировать. Во-первых, следует выделить из состава инфраструктурного оператора "Казахтелекома" субъектов смежных рынков - сотовых операторов. Во-вторых, ввести новых игроков через изъятие неэффективно используемого радиочастотного спектра (РЧС) с последующей реализацией государственного ресурса через конкурс-аукцион.

Раньше, когда было четыре оператора, у казахстанцев был выбор тарифов. Сейчас же, когда есть две компании, и выбор людей ограничен. Данную тенденцию необходимо изменить", - пояснил он.


На рынке такси, по словам Рустама Ахметова, ведется расследование по тарифообразованию "Яндекс.Такси", который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса. Если будут выявлены монопольно высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия.

В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов. При этом на данном рынке есть конкуренция. Помимо "Яндекс.Такси" есть InDriver, прочие агрегаторы и таксомоторные компании. Здесь уже решает клиент", - сообщил замглавы АЗРК.


Подводя итоги работы агентства, он отметил, что в сфере снижения цен на продукты за два-три года было выдано значительное число антимонопольных уведомлений по уменьшению наценки. При этом в 70% случаев бизнес добровольно их исполняет.

Мы проводим такую работу, но все же стоим на том, что необходимо увеличивать предложение на рынках. Иначе административные запреты, в том числе проверки, отрицательно скажутся на товаропроизводителях, а на товарные интервенции будут уходить значительные бюджетные средства, а эффект от этого будет малозначителен", - добавил Рустам Ахметов.


Напомним, социально значимые продукты подорожали на 20% в Казахстане с начала года.
 

новости по теме

Казахстанские экспортеры муки и масла смогут выйти на рынок Китая

14.12.2022, 19:44 4026
Казахстанские экспортеры муки и масла смогут выйти на рынок Китая
Фото: Depositphotos
На первом этапе будет закупаться фасованная мука и растительное масло, в последующем - другие товары
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Центр развития торговой политики QazTrade" и вице-президент одной из ведущих мировых площадок электронной торговли Alibaba подписали меморандум о взаимопонимании.

Основная цель меморандума - сотрудничество в сфере реализации проекта Export to China, направленного на содействие поставщикам в экспорте казахстанской продукции на территорию Китая, сообщает "АПК Новости".

В рамках проекта организуются закупки казахстанских товаров для экспорта в Китай", - отмечается в сообщении центра развития торговой политики QazTrade.


Отечественная продукция будет закупаться напрямую для дальнейшей дистрибуции по каналам Alibaba Group. Участие в проекте предоставит возможность долгосрочного сотрудничества с Alibaba в качестве прямого поставщика.

На первом этапе будет закупаться фасованная мука и растительное масло, в последующем - другие товары казахстанского производства", - сообщили в QazTrade.

 

На реализацию проекта по повышению доходов сельчан направят триллион тенге

14.12.2022, 12:38 8791
На реализацию проекта по повышению доходов сельчан направят триллион тенге
В 2023 году на реализацию проекта акиматам всех областей будет выделено 52,4 млрд тенге с планом выдачи 11 тысяч микрокредитов и созданием более 12 тысяч рабочих мест
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Начата реализация проекта по повышению доходов сельского населения через активное развитие сельскохозяйственной кооперации за счет микрокредитования, доложил на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

За семь лет на цели по повышению доходов населения сельской местности планируется направить 1 трлн тенге с охватом более 1 млн сельчан и вовлечением в кооперативное предпринимательство половины всех ЛПХ с созданием более 350 тысяч рабочих мест.

Уже в 2023 году на реализацию проекта акиматам всех областей будет выделено 52,4 млрд тенге с планом выдачи 11 тысяч микрокредитов и созданием более 12 тысяч рабочих мест. В настоящее время акиматы областей совместно с проектным офисом "Ауыл Аманаты" проводят скрининг сельских округов для начала реализации проекта", - цитирует Карашукеева пресс-служба правительства.


Кроме того, в рамках реформирования системы субсидирования предусматривается взятие сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств по поставке сырья на внутренний рынок, в том числе отечественным предприятиям переработки.

В рамках поручения главы государства по развитию института зерновых расписок будут внесены изменения и дополнения в действующее законодательство в части признания зерновых расписок залоговым обеспечением для целей кредитования, а также рассмотрена возможность создания на государственном уровне специального фонда гарантирования по аналогии с обязательным гарантированием депозитов, размещенных в банках второго уровня, которые гарантированы на сто процентов в пределах установленного лимита", - пояснил Карашукеев.


Напомним, с 2023 года в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения у казахстанцев появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях. Микрокредиты на открытие нового и расширение действующего бизнеса на селе смогут получить жители сельских населенных пунктов и малых городов. Номинальная ставка вознаграждения 2,5% годовых со сроком не более 7 лет с залоговым обеспечением. Максимальная сумма кредита - 2,5 тысячи МРП, или порядка 7,9 млн тенге, для развития якорной кооперации - 8 тысяч МРП, или около 25,4 млн тенге.

Ранее казахстанские фермеры обратились в национальную палату предпринимателей "Атамекен" с предложением пересмотреть завышенные требования по кредитам от холдинга "Байтерек". По словам сельхозпредпринимателей, чтобы получить кредит в размере 1 тенге, необходимо заложить 5 тенге. Размер залога дочерних компаний АО "НУХ "Байтерек", предоставляющих кредиты, фермеры считают неприемлемым.
 

ЕНПФ выступит оператором детских накопительных счетов

14.12.2022, 11:32 9941
ЕНПФ выступит оператором детских накопительных счетов
Фото: Depositphotos
В следующем году планируется принятие необходимых законодательных изменений для реализации инициативы
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Тимур Жаксылыков сообщил на заседании правительства о работе по запуску с 2024 года инициативы "Нацфонд - детям".

Жаксылыков напомнил, что всем детям до 18 лет будут открыты персональные накопительные счета, на которые ежегодно будут начисляться средства.

Оператором счетов будет АО "ЕНПФ" (Единый накопительный пенсионный фонд). Накопленные средства будут доступны для использования только по достижении совершеннолетия", - проинформировал спикер.


При этом он отметил, что в следующем году планируется принятие необходимых законодательных изменений для реализации инициативы.

Напомним, с 1 января 2024 года планируется запуск новой программы "Нацфонд - детям", где предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. С данной инициативой выступил президент Казахстана в послании народу 1 сентября текущего года.

По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, начисления казахстанским детям из Нацфонда будут производиться в долларах для защиты от инфляции.
 

Казахстан определил альтернативные маршруты экспорта нефти

14.12.2022, 10:22 10776
Казахстан определил альтернативные маршруты экспорта нефти
Фото: cpc.ru
Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти, сообщил на заседании правительства министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран", - доложил министр.


Он также сообщил, что в рамках исполнения предвыборной платформы министерством планируется к 2029 году завершить проект расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн тонн, что позволит нарастить объемы переработки до 21 млн тонн в год.

Кроме того, на месторождении Кашаган будут реализованы 2 завода по переработке попутного газа мощностью 1,1 млрд кубометров и 2 млрд кубометров.

Также в 2023 году будет принято решение по переработке карачаганакского газа на ГПЗ "Жаикмунай", что позволит увеличить переработку газа на 4 млрд кубометров.

Напомним, после аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме в марте этого года Минэнерго РК заявило о поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти.
По трубопроводу Тенгиз - Новороссийск транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

 

Швейцарская компания модернизирует завод по производству пассажирских вагонов в Казахстане

14.12.2022, 10:01 11226
Глава Stadler Rail AG рассказал президенту о намерении увеличить уровень локализации до 35% к 2030 году, а также о планах выхода на экспорт с казахстанской продукцией
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  принял председателя совета директоров Stadler Rail AG Петера Шпулера. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта по производству пассажирских вагонов в Казахстане, информирует пресс-служба президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации завода по изготовлению вагонов, использованию казахстанского алюминия и налаживанию полного цикла производства.

Петер Шпулер рассказал о намерении увеличить уровень локализации до 35% к 2030 году, а также о планах выхода на экспорт с казахстанской продукцией.

Собеседники также обсудили вопросы передачи знаний и экспертных компетенций. Компания планирует организовать учебные центры для казахстанской молодежи, а также наладить конструктивные отношения с казахстанскими колледжами и университетами.

Президент выразил уверенность в том, что осуществление совместного проекта укрепит торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Швейцарией.

Напомним, индийский Миллиардер Гаутам Адани готов инвестировать в транспортные проекты Казахстана.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о проведении работы по привлечению не менее $150 млрд прямых иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет.
 

Индийский миллиардер заинтересовался проектами в авиации, нефтехимии, транспорте, ВИЭ в Казахстане

14.12.2022, 08:10 12291
Индийский миллиардер заинтересовался проектами в авиации, нефтехимии, транспорте, ВИЭ в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана готово оказать поддержку для реализации совместных проектов
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы запуска ряда инвестиционных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании Adani Group Гаутам Адани, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Гаутам Адани отметил, что Adani Group в первую очередь интересуют проекты по развитию гражданской авиации, нефтехимического сектора, транспортно-логистической инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и производству "зеленого" водорода.

Нас интересуют долгосрочные инвестиции, и мы хотели бы узнать, какие возможности у нас есть в Казахстане, какие проекты могут иметь для нас общий интерес. Мы настроены работать очень активно", - сказал Гаутам Адани.


Сообщается, что на встрече рассмотрены возможности реализации проектов в таких отраслях, как транспорт и логистика, энергетика, горно-металлургический комплекс, нефтехимия, сельское хозяйство и др. Премьер-министр подчеркнул, что все эти направления являются приоритетными для экономики Казахстана.

В этой связи мы видим высокий потенциал в сотрудничестве с Adani Group и приветствуем намерение вашей компании присутствовать в нашей стране", - сказал Алихан Смаилов.


Он добавил, что в республике созданы благоприятные условия для запуска новых инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности в целом. Вместе с тем, по его словам, правительство готово оказать всю необходимую поддержку для реализации проектов холдинга в Казахстане.

Adani Group - индийский многонациональный конгломерат, основанный в 1988 году Гаутамом Адани. Группа компаний присутствует в 70 странах мира и владеет активами совокупной стоимостью $100 млрд. За годы своей деятельности конгломерат создал более 100 тысяч прямых и косвенных рабочих мест по всему миру.

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Adani Group Гаутама Адани.
 

Товарооборот Казахстана с Татарстаном превысил $466 млн

13.12.2022, 14:35 19116
Товарооборот Казахстана с Татарстаном превысил $466 млн
Фото: Depositphotos
Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот с Республикой Татарстан за 9 месяцев этого года превысил 466 миллионов долларов. Глава государства выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах.

Рустам Минниханов поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана.

Он также подчеркнул, что успешно реализуются крупные проекты в области машиностроения. По его словам, сегодня на шинном заводе, построенном татарстанской компанией в городе Сарани, выпущена первая продукция.

Завод планирует выйти на полную проектную мощность в следующем году. Предприятие будет ежегодно производить 3,5 миллиона шин для легковых и грузовых автомобилей. На заводе будет создано 1,1 тысячи рабочих мест, объем инвестиций составляет 400 миллионов долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.

Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 7,3%.
 

Миллиардер Гаутам Адани готов инвестировать в транспортные проекты Казахстана

13.12.2022, 13:04 19941
Миллиардер Гаутам Адани готов инвестировать в транспортные проекты Казахстана
Фото: Depositphotos
Также планируется установить сотрудничество в энергетике, нефтехимии и ВИЭ
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Adani Group Гаутама Адани. В ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут", - говорится в сообщении.


Кроме того, Гаутам Адани рассказал Касым-Жомарту Токаеву о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.


Миллиардер Гаутам Адани прибыл в Астану с деловым визитом. Визит Adani Group в Казахстан организован МИД РК и KAZAKH INVEST.

По данным нацкомпании KAZAKH INVEST, индийская делегация также встретится с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым и руководителями государственных органов. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в таких отраслях, как логистика, энергетика, нефтехимия и др.

В ноябре 2022 года общая рыночная капитализация Adani Group достигла рекордных $280 млрд (17-кратный рост по сравнению с $16 млрд в 2015 году).

Adani Group - индийский конгломерат, основанный в 1988 году Гаутамом Адани, со штаб-квартирой в городе Ахмадабаде. Основатель и владелец компании Гаутам Адани является самым богатым человеком в Азии и 3-м богатейшим человеком в мире с состоянием в $129 млрд согласно журналу Bloomberg ($136 млрд согласно Forbes).

Годовой доход Adani Group составляет более $25 млрд с присутствием в более 70 странах и штатом более 23 000 сотрудников.

Adani Group состоит из 7 публично зарегистрированных компаний, охватывающих энергетику, морские порты и логистику, горнодобывающую промышленность и добычу полезных ископаемых, газ, а также аэропорты, центры обработки данных и т.д.

Adani Group, преследуя цель присоединиться к элитному глобальному клубу компаний с оценкой в $1 триллион, планирует инвестировать около $150 млрд в различные секторы экономики (зеленая энергетика, центры обработки данных, аэропорты и пр).
 

 

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