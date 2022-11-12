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Социально значимые продукты подорожали на 20% в Казахстане с начала года

11.11.2022, 10:23 16421
Социально значимые продукты подорожали на 20% в Казахстане с начала года
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, с начала года - на 20,7%, информирует Бюро национальной статистики АСПИР Республики Казахстан.
 
В годовом выражении СЗПТ подорожали на 20,2%, что выше аналогичного периода 2021 года на 6,4 процентных пункта.
 
По информации ведомства, за прошедшую неделю на 0,7% подешевела морковь и на 0,2% сахар. За этот же период на 1,6% подорожали яйца первой категории, на 0,7% - лук и на 0,6% - капуста.
 
Также статисты назвали средние цены на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК по состоянию на 8 ноября. Так, цена рожек составила 294 тенге за килограмм, говядины - 2279 тенге за килограмм, кефира - 349 тенге за литр.
 
Всего в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Ранее депутат мажилиса раскритиковал работу правительства и Нацбанка по сдерживанию инфляции.
 

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Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК введен в строй

12.11.2022, 13:47 2161
Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК введен в строй
Фото: cpc.ru
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из выведенных из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума вновь введен в строй, подрядчик приступил к устранению неполадок на втором. Об этом 12 ноября сообщил гендиректор КТК Николай Горбань.
 
По его словам, в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале. Выполнен весь объем работ, ВПУ передано в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера, сообщает портал "Известия".
 
Напомним, в августе КТК приостановил работу двух нефтеналивных причалов из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.
 
Трещины были обнаружены в ходе плановых работ по обслуживанию оборудования. Эксплуатацию ВПУ приостановили до замены танков плавучести. Причиной повреждения могли стать сложные погодные условия зимой 2021/22.
 
Терминалы КТК в Новороссийске - главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, информирует издание.
 

В Казахстане отменят до конца года штрафные санкции за простой вагонов при перевозке зерна

11.11.2022, 16:19 11761
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях поддержки экспортеров со стороны КТЖ принято решение по отмене до конца текущего года штрафных санкций за простой вагонов при перевозке зерна по причине несвоевременного предоставления маневровых и магистральных локомотивов. Об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр в ответе на запрос депутатов мажилиса парламента.
 

Для своевременного приема и оформления вагонов в региональных филиалах КТЖ, Костанайской и Акмолинской областях организована круглосуточная работа оперативных зерновых групп по вопросам организации движения вагонов и маршрутизации отправок", - сообщил Роман Скляр.

 
Отмечается, что дополнительно в зернопогрузочных регионах созданы рабочие группы с участием областных сельхозуправлений, региональных представителей НПП "Атамекен", органа государственных доходов, операторов вагонов АО "Казтеміртранс", АО "Астык Транс" и грузоотправителей по согласованному распределению по элеваторам поступающих под погрузку вагонов.
 

На сегодня парк зерновозов составляет более 10,5 тысячи единиц (АО "Астык транс" - 4750 ед., другие собственники КЗХ - 2700 ед., иностранный парк - 3050 ед.), которые полностью обеспечивают потребность экспортеров. Для подачи-уборки вагонов задействовано порядка 130 ед. маневровых локомотивов АО "НК "КТЖ" и 767 единиц частных локомотивов. Кроме того, для обеспечения локомотивной тяги на внутристанционных работах рассматривается вопрос запуска частных операторов, соответствующих требованиям безопасности движения поездов", - проинформировал первый вице-премьер.

 
Он отметил, что вопрос обеспечения отгрузки зерна находится на постоянном контроле правительства.
 

Торговля со странами Организации тюркских государств станет легче - КГД

11.11.2022, 15:32 12556
Торговля со странами Организации тюркских государств станет легче - КГД
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан вынес на публичное обсуждение проект постановления правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительствами тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора".
 
Законопроект размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 11 ноября 2022 года.
 
Благодаря соглашению у торговых операторов появится возможность:
 
  • приоритетного таможенного оформления;
  • сокращения времени оформления;
  • неприменения таможенного досмотра либо его проведения в кратчайшие сроки.
 
Учитывая, что товарооборот Казахстана со странами Организации тюркских государств увеличился на 41,5% и составил 8,1 млрд долларов США за 8 месяцев текущего года, данное соглашение укрепит экономические взаимоотношения государств.
 

Ремонт на КТК может быть завершен в течение двух-трех недель - Смаилов

10.11.2022, 13:44 27241
Ремонт на КТК может быть завершен в течение двух-трех недель - Смаилов
Фото: cpc.ru
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонт на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью может быть завершен в течение двух-трех недель. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах сената.
 
По его словам, в октябре планировалось завершить ремонт двух выносных причальных устройств (ВПУ) на КТК, но из-за сложных погодных условий эти работы приостанавливались.
 

Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня завершится ремонт на первом выносном причальном устройстве и на втором устройстве сразу же после этого начнется ремонт. И также в ближайшие, может быть, недели две-три, и по нему должны быть завершены ремонтные работы", - цитирует Смаилова Sputnik.kz.

 

Но в целом, учитывая, что у нас на Карачаганаке был ремонт, связанный с аварией газосепарационной установки, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском ГПЗ, Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу жидких углеводородов и газа, соответственно, ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта. То есть сколько мы производили, столько и экспортировали", - пояснил премьер.

 
По его словам, план по поступлениям в республиканский бюджет и Национальный фонд Казахстана перевыполняется.
 

Мы не ожидаем какого-либо снижения поступлений в бюджет и в Нацфонд... Благодаря конъюнктуре и тем ценам, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления и в Нацфонд, и в республиканский бюджет от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме", - цитирует премьер-министра Zakon.kz.

 
Он отметил, что по Нацфонду по году было запланировано поступление от нефтяного сектора 3,9 трлн тенге. По итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на 1 трлн тенге.
 

Что касается поступления в республиканский бюджет от экспортной таможенной пошлины, у нас было запланировано 1,8 трлн тенге за год, по итогам 10 месяцев уже 1,4 трлн тенге поступило, и в ближайшие два месяца эти суммы оставшиеся тоже поступят", - добавил премьер.

 
Кроме того, премьер-министр сообщил журналистам, что в Казахстане разработана специальная дорожная карта по диверсификации экспорта нефти.
 

В частности, это направление через Актауский порт на порт Баку и оттуда в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан (трубопровод)", - сказал Смаилов.

 
Также через порт Баку казахстанская нефть может быть транспортирована по нефтепроводам Баку - Супса и Баку - Батуми.
 

Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть направление КНР. Сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти по данным направлениям", - сказал глава правительства.

 
В частности, сообщил он, уже есть договоренность с 1 января следующего года транспортировать через нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан 1,5 млн тонн казахстанской нефти. "Прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн", - добавил Смаилов.
 
Он также сообщил, что компания "Тенгизшевройл" удвоила количество вагонов-цистерн и уже начала пилотные отгрузки по железной дороге в сторону Батуми и Узбекистана.
 

То есть по всем направлениям нами работа соответствующая ведется - и совместно с нашими недропользователями, и совместно с нашими коллегами в соседних странах. Кстати говоря, с их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе: они готовы предоставить свои транзитные возможности и готовы сотрудничать с Казахстаном по этим вопросам", - подчеркнул премьер.

 

В Казахстане в 2022 году введут в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе

10.11.2022, 12:53 28786
В Казахстане в 2022 году введут в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ведется работа по развитию отечественной промышленности и замещению импорта отечественной продукцией. До конца года введут в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе. Об этом в ходе заседания сената парламента сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
 

В промышленности в среднесрочном периоде мы планируем реализацию 730 проектов на общую сумму 25 трлн тенге. Из которых 440 проектов направлены на импортозамещение. В целом реализация этих проектов позволит нарастить объем промышленного производства на 10,5 трлн тенге. Примерно на 4,4 трлн тенге будет осуществлено импортозамещение и на 6,1 трлн тенге будет увеличен экспорт. В текущем году по итогам года будет введено в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе", - сказал Алихан Смаилов.

 
Он напомнил, что в агропромышленном комплексе в этом году увеличили финансирование в два раза.
 

В результате по итогам 10 месяцев мы видим рост в АПК в реальном выражении на 8%, инвестиции в сельское хозяйство увеличились на 7,5% в реальном выражении. В среднесрочном периоде в АПК мы планируем реализацию 560 проектов на общую сумму 2,5 трлн тенге, они будут направлены в том числе на обеспечение продовольственной безопасности", - проинформировал глава правительства.

 
В ходе заседания депутат Султанбек Макежанов отметил, что планируется снижение уровня государственной поддержки из республиканского бюджета для реального сектора экономии с 3,7% к ВВП в текущем году до 0,9% в 2025 году.
 
Он отметил, что ранее глава государства дал поручение по развитию отечественной промышленности и замещению импорта отечественной продукцией, а выполнение этого плана требует накопления значительных средств в отечественной экономике. В связи с этим депутат обратился к премьер-министру РК Алихану Смаилову с просьбой озвучить прогнозы правительства по дальнейшему развитию реального сектора национальной экономики.
 

Что касается мер господдержки, то на следующий год некоторое снижение расходов на поддержку реального сектора по сравнению с текущим годом с связано с тем, что мы часть расходов на поддержку реального сектора передали в базу местных бюджетов, порядка полтриллиона тенге. Вместе с тем при формировании ежегодно бюджетов мы будем увеличивать финансирование мер поддержки реального сектора и поддерживать на уровне не менее 3-3,5% к ВВП", - уточнил Смаилов.

 
Кроме того, по его словам, по мере стабилизации макроэкономической ситуации объем кредитования банками планируется увеличить с 22 трлн тенге в текущем году до 36 трлн тенге к 2027 году, то есть в течение 5 лет на 65%.
 

В Казахстане наблюдается сокращение активности на рынке жилья

10.11.2022, 12:11 30386
В Казахстане наблюдается сокращение активности на рынке жилья
Фото: pexels.com
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило  34 336, из них 7980 по индивидуальным домам и 26 356 по квартирам в многоквартирных домах, сообщает Бюро национальной статистики АСПИР Казахстана.

По сравнению с сентябрем 2022  (36 241) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,8%. Лидерами по количеству сделок по-прежнему остаются города Алматы (7133, или 20,7% от общего количества) и Астана (5670, или 16,5% от общего количества). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 322 ед. (0,9%)", - говорится в сообщении ведомства.


В сравнении с сентябрем в октябре наибольший рост сделок зарегистрирован в Алматы (12,5%), Западно-Казахстанской (9,3%) и Костанайской областях (7,1%). Наибольший спад сделок за месяц произошел в Кызылординской (-36,7%) и Туркестанской областях (-17,2%).


По сравнению с сентябрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 980. Однако квартиры по-прежнему остаются в предпочтении, чем частные дома, всего в октябре по ним совершено 26 356 сделок, это 76,8% от общего количества по сделкам. По количеству комнат третий месяц подряд в спросе остаются 1-комнатные квартиры. В октябре их было оформлено 10 515, основная доля продаж приходится на города Алматы и Астану (55,4%), по 2-комнатным квартирам совершено 9294 сделки", - рассказали эксперты.


По сравнению с сентябрем 2022 года количество сделок по индивидуальным домам увеличилось только в Северо-Казахстанской (+5) и Костанайской областях (+50), во всех других регионах наблюдается снижение.

По сравнению с октябрем 2021 года количество сделок уменьшилось на 22,8%. Самое большое снижение наблюдается в Восточно-Казахстанской области (-56,1%), в отрицательной зоне оказались все регионы кроме города Алматы, где количество сделок по сравнению с октябрем прошлого года, напротив, выросло на 9,1%.  
 

Билеты на поезда подрожали на 20% в Казахстане

10.11.2022, 10:49 31836
Билеты на поезда подрожали на 20% в Казахстане
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября текущего года рост цен на услуги пассажирского железнодорожного транспорта в РК составил 19,6% за год.
 
Проезд в пригородном поезде обходится на 16,7% дороже, чем годом ранее, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 20,6%, в купейном вагоне - на 17,8%, информирует energyprom.kz.
 
В региональном разрезе самый заметный рост цен был зафиксирован в Шымкенте (на 56,3% за год), а также в Жетысуской (на 45%) и Алматинской (на 32,3%) областях. Наименьший рост цен наблюдался в Актюбинской (плюс 4,9%), Западно-Казахстанской (плюс 6,6%), Улытауской и Павлодарской (плюс 8% в каждом из регионов) областях.
 

За январь-сентябрь текущего года железнодорожным транспортом перевезли 14,7 млн пассажиров - сразу на 32,6% больше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре пассажироперевозки составили 1,6 млн пассажиров, увеличившись за год на 32,7%. Пассажирооборот достиг 12,5 млрд пкм - на 38,7% больше, чем годом ранее", - рассказали аналитики.

 
Чаще всего услугами поездов пользовались жители столицы: 3,5 тысячи человек, плюс 23,1% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Самые низкие показатели были зафиксированы в Западно-Казахстанской области.
 
Груза и багажа по железной дороге за три квартала текущего года перевезли 306 млн тонн - на 0,4% меньше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре грузоперевозки составили 32,9 млн тонн, сократившись на 2% за год.
 
Грузооборот железнодорожного транспорта по итогам девяти месяцев составил 231,4 млрд ткм - на 5,4% больше, чем в прошлом году.
 
Наибольшие показатели были зафиксированы в Актюбинской области: 32,4 млн тонн. Вторую и третью строчки заняли Астана и Акмолинская область.

Пассажирские авиаперевозки подорожали в Казахстане на 20%.
 

Запускается новый рейс из Кувейта в Туркестан

10.11.2022, 10:25 31301
Туркестан. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На основании достигнутых договоренностей между авиационными властями Республики Казахстан и Государства Кувейт кувейтский лоукостер Jazeera Airways планирует с 3 декабря начать выполнение полетов по маршруту Кувейт - Туркестан, информирует пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
По данным ведомства, регулярные пассажирские рейсы между столицей Кувейта и духовным центром тюркского мира будут выполняться частотой 2 рейса в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушном судне типа Airbus A-320.
 

Увеличение количества рейсов и расширение географии полетов будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, деловых, инвестиционных, культурных и туристических взаимоотношений между Казахстаном и Кувейтом", - рассказали в пресс-службе.

 

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