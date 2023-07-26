В Казахстане за пять месяцев добыли почти 25 млрд кубометров газа

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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-май текущего года объем добычи природного газа в РК составил 24,5 млрд кубометров - на 0,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.





В частности, добыча попутного нефтяного газ (метана, пропана, бутана и т. д.) достигла 14,5 млрд кубометров, как и годом ранее, а естественного природного газа в газообразном состоянии - 10 млрд кубометров, плюс 1,2% за год. Товарный выпуск попутного нефтяного газа составил 7,5 млрд кубометров, естественного газа - 4,1 млрд кубометров", - сообщает Energyprom.kz.





В региональном разрезе наибольший объем добычи по итогам пяти месяцев текущего года пришелся на нефтяную Атыраускую область (11,5 млрд кубометров газа, плюс 2,2% за год) и Западно-Казахстанскую область (9,3 млрд кубометров газа, в том числе - 9,29 млрд кубометров природного естественного газа в газообразном состоянии, плюс 3,2% за год).





В общем за 2022 год объемы добычи газа составляли 52,7 млрд кубометров, из которых 31 млрд кубометров составлял попутный нефтяной газ и 21,7 млрд кубометров - естественный газ в газообразном состоянии. Товарный выпуск попутного нефтяного газа в 2022 году составлял 17,4 млрд кубометров, естественного газа - 9,2 млрд кубометров.





Стоит отметить, что газовую отрасль в РК ожидают серьезные изменения и многое уже запущено в работу. Напомним, в конце 2021 года АО "КазТрансГаз" прошло ребрендинг, получив статус национальной компании: АО "НК "QazaqGaz". 100% акций компании перешло напрямую к фонду благосостояния АО "Самрук-Казына". Также было полностью обновлено правление нацкомпании, включая председателя - это место занял Санжар Жаркешов.





За 2022 год компания принципиально обновила и усовершенствовала бизнес-процессы. За это время, в частности, был принят комплексный план развития газовой отрасли РК на 2022-2026 годы, разработана новая газовая стратегия развития до 2032 года. Нацкомпания уверенно перестраивается на рельсы ESG, в том числе - в рамках подготовки к IPO, и готовится к получению соответствующего рейтинга. Это весьма актуально с учетом того, что газ - транзитное топливо в энергопереходе и внедрении принципов ESG по всему миру.





В 2022 году законодательно были внедрены две новые категории потребителей - крупные коммерческие и лица, осуществляющие цифровой майнинг. Это должно способствовать повышению энергоэффективности промышленных предприятий. Вместе с тем в целях увеличения ресурсной базы принят улучшенный модельный контракт на недропользование, предусматривающий фискальные преференции для газовых проектов, а также - новая стимулирующая формула закупки газа у недропользователей, что обеспечит привлечение инвестиций в газовые месторождения.





Согласно комплексному плану, газовая отрасль РК может стать драйвером роста экономики республики и удвоить вклад в ВВП к 2030 году. Для обеспечения внутренних потребностей и экспорта в секторе ожидается увеличение ресурсов товарного газа до 42,1 млрд кубометров к 2030 году. Для этого в том числе необходимо привлечь инвестиции в новые проекты добычи и переработки газа. В частности, согласно плану, к 2030 году 29,6 млрд кубометров товарного газа обеспечат уже действующие месторождения и еще 12,6 млрд кубометров - дополнительные объемы товарного газа от ввода всех новых проектов.





Увеличение объемов добычи сырого газа и производства товарного газа в приоритетном порядке планируется за счет разведанных месторождений, готовых к разработке - Рожковское, газовые залежи Прорвинской группы месторождений, Урихтау.





В сфере наращивания объемов добычи нацкомпания реализует дорожную карту по увеличению ресурсной базы товарного газа. К примеру, ведутся активные работы по месторождению Анабай. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. Начальная добыча составит 16 млн кубометров с увеличением до 40 млн кубометров в год. Кроме того, ведутся проектные работы на месторождении Придорожное. В конце следующего года планируется начало строительно-монтажных работ по строительству установки комплексной подготовки газа. Начальная добыча составит 107 млн кубометров с увеличением до 300 млн кубометров газа в год.





Также QazaqGaz работает над получением лицензий на геологическое изучение недр и геологоразведку новых участков. Планируются работы в Прикаспийском, Мангышлакском, Устюрт-Бозашинском и Аральском бассейнах. Определены перспективные участки.





Что касается сферы переработки, в этом вопросе расширение месторождения Кашаган открывает возможность коммерциализации попутного сырого газа. Строится газоперерабатывающий завод по переработке 1 млрд кубометров сырого газа в год и с выходом порядка 700 млн кубометров товарного газа. Ориентировочный запуск - 2025 год. Кроме того, в работе также проект строительства до 2029 года второго завода мощностью 4 млрд кубометров. В целом в республике запланировано строительство четырех газоперерабатывающих заводов.





В свою очередь в сфере транспортировки необходимо обеспечить надежное и эффективное функционирование существующей газотранспортной системы, а также увеличить ее пропускную способность. В частности, Комплексный план, с учетом увеличения добычи сырого газа и производства товарного газа, развития газификации южных и центральных районов РК и перевода предприятий теплоэлектрогенерации на газ, предусматривает строительство 2-й нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент мощностью 10 млрд кубометров в год и более. Заметим: по данным Минэнерго, в прошедшем отопительном сезоне эта газовая артерия работала сверх проектной мощности - на 106%.





На текущий момент QazaqGaz уже реализует ряд крупных инфраструктурных проектов для увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы. В мае текущего года запущена вторая нитка (лупинг) магистрального газопровода Макат - Северный Кавказ с пропускной способностью 13,1 млрд куб. м в год. В реализацию проекта инвестировано 86 млрд тг собственных средств АО "НК "QazaqGaz" и АО "Самрук-Казына".





Также QazaqGaz строит газовую инфраструктуру для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в рамках реализации проекта "Модернизация Алматинских ТЭЦ с минимизацией воздействия на окружающую среду". Нацкомпания планирует до конца 2023 года завершить строительство двух автоматических газораспределительных станций и перемычки TIP-04 между магистральными газопроводами Алматы - Байсерке - Талгар и Казахстан - Китай.





В феврале 2023 года начато строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Жанаозен пропускной способностью 5,8 млрд кубометров в год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.





В мае 2023 года введен в эксплуатацию новый подземный газопровод высокого давления протяженностью 60 км в Мангистауской области. Газопровод соединил село Курык с местностью Сарша и курортной зоной "Теплый пляж" близ Актау.





Кроме того, производится капитальный ремонт магистрального газопровода Жанаозен - Жетыбай - Актау. Согласно графику производства работ завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируются в сентябре 2023 года.





Модернизация и устранение износа газовой инфраструктуры является одним из приоритетов. В течение последних лет на системах магистральных газопроводов устранены 22,5 тысячи дефектов из 47,9 тысячи. В 2023 году нацкомпания намерена устранить порядка 1,3 тысячи дефектов, что больше по сравнению с 2022 годом на 40%.





Казахстан - страна с подтвержденным объемом запаса газа в объеме 3,4 трлн кубометров, 81% добычи приходится на три крупных проекта: Карачаганак, Кашаган и Тенгиз. При этом в стране остается опасность дефицита газа, экспортные объемы переориентируются на обеспечение потребностей внутреннего рынка, а для развития отрасли критически необходимы инвестиционные вливания и интерес крупных предприятий в сегменте. Тем временем стоимость газа внутри РК крайне низка, соответственно производители не заинтересованы в добыче, а инвесторы - в развитии новых проектов. Поэтому вопрос о справедливом ценообразовании на товарный газ остается на повестке дня, причем весьма остро. Работы в этом направлении тоже ведутся. В частности, как уже было сказано, в мае текущего года QazaqGaz повысил закупочную цену на газ с новых залежей для стимулирования добычи.





В результате всех предпринимаемых мер ожидается как полное закрытие внутреннего спроса (с учетом роста уровня газификации в стране до 60% в текущем году и до 65% - к 2030-му), так и обеспечение экспорта в секторе. Также ведущиеся и планируемые работы направлены на реализацию транзитного потенциала республики в газовой сфере, отмечает Energyprom.kz.