В условия поставок нефтепродуктов из России в Казахстан внесены изменения

Фото: Минторговли РК

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Пекин. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главное таможенное управление КНР готово снять ограничения на ввоз термически обработанной мясной продукции из Казахстана. Об этом - Главное таможенное управление КНР готово снять ограничения на ввоз термически обработанной мясной продукции из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Минторговли РК.





Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев и заместитель руководителя Главного таможенного управления КНР Сунь Юйнин в Пекине обсудили вопросы расширения номенклатуры экспортных товаров животноводческой и растениеводческой продукции.





Арман Шаккалиев отметил, что по ряду товаров имеется высокий запрос со стороны китайских компаний и наших предпринимателей, планирующих экспорт в КНР.





Мы провели встречи со многими китайским компаниями, которые не раз уже были в Казахстане и готовы закупать казахстанское мясо: говядину, баранину, курицу и субпродукты. Ведутся переговоры по инвестиционному сотрудничеству, крупные китайские компании готовы вкладывать огромные средства для мясного производства Казахстана с целью дальнейшего экспорта на китайский рынок. Но для создания необходимых условий нам необходимо снять имеющиеся ограничения и возобновить экспорт мясной продукции", - сказал Арман Шаккалиев.





Стоит отметить, что Главное таможенное управление КНР готово посетить нашу страну для оценки ветеринарной службы Казахстана по контролю болезней ящура и гриппа птиц.





Мы также готовы начать работу над согласованием требований на экспорт охлажденной мясной продукций, термический обработанной мясной продукций, мяса и субпродуктов птицы, пищевых яиц, конины и других видов товаров", - выступил в ходе встречи глава Минторговли Казахстана.





В ходе переговоров удалось достичь договоренности по устранению барьеров во взаимной торговле. Главное таможенное управление КНР выразило готовность снять имеющиеся ограничения на поставку термически обработанной мясной продукции из Казахстана.





По данным Минторговли, на рынке КНР большим спросом пользуется казахстанское верблюжье молоко. Китайский потребитель уже знает вкус и качество данного продукта. У Казахстана имеется большой потенциал по экспорту кобыльего молока. Однако в КНР необходимо разработать соответствующий национальный стандарт для поставки на рынок данной продукции, о чем также было отмечено в ходе переговоров.





Еще одним важным направлением экспорта является растениеводческая продукция. Казахстан готов отправлять в Китай косточковые культуры (персик, абрикос, вишня). Составлен список потенциальных экспортеров по гороху и чечевице.





Мы готовы также нарастить экспорт по овсяным хлопьям, свекловичному жому, картофелю, овсяным хлопьям и крупам, шроту семян подсолнечника, сафлора", - сказал Арман Шаккалиев.





Китайская сторона проинформировала о завершении оценки рисков по гриппу птиц, ящура, и при экспорте свежих персиков, абрикосов и вишни (черешня) на основании представленных материалов казахстанской стороной. Также о готовности китайской делегации в проведение оценки ветеринарной службы по контролю за ящуром и гриппу птиц.





По итогам встречи достигнуты договоренности о визите китайской делегации для оценки ветеринарной службы Казахстана в текущем году, для этого в ближайшее время будет согласованна программа визита. По итогам визита китайская сторона готова снять ограничение и перейти к обсуждению экспорта животноводческой продукции.





Кроме того, китайская сторона согласна параллельно начать работу по согласованию ветеринарных требований к термически обработанным говядине, баранине и мясу птицы.





Достигнуты договоренности в разработке отдельных проектов протокола на вишню, персики и абрикосы, где казахстанской стороной в ноябре будет направлен китайской стороне первый проект протокола на вишню, для его рассмотрения и согласования.