Возобновляется транспортный маршрут Иран - Китай

Фото: Пресс-служба правительства

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Семей. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Область Абай входит в число регионов "красной зоны". Степень износа тепловых сетей по области достигает 64,2%, - Область Абай входит в число регионов "красной зоны". Степень износа тепловых сетей по области достигает 64,2%, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.





Ситуация с теплоснабжением в области Абай, и городе Семее в частности, - критическая. По износу инженерных сетей и состоянию местной ТЭЦ регион относится к "красной зоне". Провести качественную модернизацию теплоисточников с завершением до конца текущего года - поручение главы государства. Правительство держит вопрос на особом контроле", - сказал Бектенов в ходе визита в регион, где он проверил состояние инженерной инфраструктуры и готовность к отопительному периоду.





Заместитель акима области Димитрий Гариков доложил главе правительства, что в настоящее время на стадии реализации находятся 28 проектов. Ведутся работы по строительству, реконструкции и ремонту 37,9 км сетей и 17 теплоисточников. На модернизацию энергетической инфраструктуры выделено свыше 10,9 млрд тенге. По его словам, в результате проводимой работы по итогам текущего года ожидается снижение износа коммуникаций до 57,7 %.





На сегодняшний день на ТЭЦ-1 Семея проведена модернизация четвертого котла водогрейной котельной и насосной группы. Теплоисточник с 90-летней историей включен в перечень объектов "красной зоны", при этом является крупнейшим в городе. ТЭЦ-1 входит в состав ГКП "Теплокоммунэнерго". К предприятию также относятся 76 тепловых пунктов и 21 котельная, которые обеспечивают теплом более 70 тыс. абонентов. С учетом активного жилищного строительства и высокого износа существующих теплосетей отмечается дефицит тепловой и электрической мощности.





Бектенов напомнил о старте реализации проекта по строительству ТЭЦ-3 и подводящих магистральных сетей. Запуск планируется в 3 этапа - вплоть до 2030 года. На сегодняшний день ведется разработка технико-экономического обоснования. После ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3 котельные будут работать в режиме насосно-фильтровых станций, то есть доставлять тепловую энергию непосредственно в дома. Кроме того, заверил премьер, будет решена проблема дефицита, который на сегодня составляет 146,99 Гкал/час, на правом берегу. Министерствам энергетики, финансов поручено проработать механизм финансирования строительства магистральных сетей от ТЭЦ-3.





В пресс-службе кабмина добавили, что с учетом интенсивной застройки района Карагайлы, где в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 44 многоквартирных жилых домов, школы на 1200 мест и нефрологического центра, в области разработан проект строительства блочно-модульной котельной мощностью 21,5 Гкал/час. Работы по возведению энергетического объекта стоимостью порядка 5,9 млрд тенге начаты за счет средств застройщика.



