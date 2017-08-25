На ЭКСПО зафиксировали трехмиллионного посетителя

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Сегодня, 25 августа, в 12.38 система учета выставки ЭКСПО-2017 зафиксировала трехмиллионного посетителя. Им оказался 38-летний житель Москвы Юрий Шурыгин, передает Kazakhstan Today.

Юбилейный гость находится в Астане с рабочим визитом. Несмотря на плотный рабочий график, он нашел время для того, чтобы посмотреть главную достопримечательность города. Первым объектом посещения стал национальный павильон Казахстана "Нур Алем". Как признался Юрий, он еще не успел побывать в павильоне России, сообщили в медиацентре мероприятия.

"Казахстанский павильон очень понравился. Теперь нужно посетить павильон России. Конечно, нам бы хотелось, чтобы мероприятие такого масштаба прошло и у нас на Урале. Есть вероятность того, что в 2025 году ЭКСПО пройдет в Екатеринбурге. Мы будем держать кулаки!" - поделился гость.

Председатель АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов решил лично поздравить юбилейного посетителя и вручить ему памятные подарки. В своей речи глава национальной компании отметил, что динамика посещаемости выставки увеличивается с каждым днем. Есимов подчеркнул, что 15% посетителей ЭКСПО-2017 являются иностранцами, среди которых большую часть составляют граждане Российской Федерации.

"Одной из главных задач выставки было увеличение туристического потока. Мы достигли прогнозируемой отметки. ЭКСПО-2017 оправдало полностью наши ожидания. Увеличилось не только количество рабочих мест, но и выросли доходы. Мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса ощутили все. Заполняемость столичных гостиниц выросла вдвое. Такая же динамика наблюдается в ресторанах и точках общественного питания города", - отметил глава нацкомпании.

Завершая свою речь, Есимов рассказал о том, что будет размещено на территории выставки в будущем. По его словам, на днях глава государства утвердил план поствыставочного использования объектов ЭКСПО-2017. После завершения выставки пройдут профилактические работы, по окончании которых будут запущены основные объекты.

Ранее, 24 августа, в самом главном объекте ЭКСПО-2017, национальном павильоне Казахстана - в сфере "Нур Алем", зафиксировали миллионного посетителя.

По плану за три месяца выставку должны были посетить 2 миллиона человек. Этот показатель был достигнут почти за месяц до окончания мероприятия. 4 августа на ЭКСПО-2017 чествовали двухмиллионного посетителя. Им оказался 34-летний бизнесмен из Уральска Гайса Жумалиев.

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