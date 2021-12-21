Активы казахстанских банков увеличились за месяц на 450 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Активы казахстанских банков увеличились за месяц на 449,9 млрд тенге и к ноябрю текущего года достигли уже 36,01 трлн тенге. C начала года рост составил 4,84 трлн тенге, за год (то есть к началу ноября 2020) - 5,8 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из 22 БВУ, работающих на рынке РК, в месячной динамике в плюсе 15 банков, за год - 21 фининститут, сообщает Finprom.kz

Лидирует с большим отрывом от прочих БВУ гигант сектора Halyk Bank. Всего за месяц крупнейший банк Казахстана прирастил объем активов на 276,5 млрд тенге. Для понимания масштабов: это лишь немногим меньше, чем совокупное увеличение активов всех БВУ, показавших за месяц положительную динамику, а таких банков было 14. В общей сложности они нарастили объемы активов на 303,2 млрд тенге.

С начала года портфель активов Halyk Bank вырос на 1,1 трлн тенге, за год - на 1,36 трлн. Это также самые значительные показатели на рынке. В итоге активы фининститута достигли 11,07 трлн тенге - практически трети от всех объемов казахстанских банков в совокупности.

По месячному росту в тройке лидеров оказались также Kaspi Bank и Ситибанк Казахстан (плюс 86,2 и 69 млрд тенге, до 3,5 и 1,18 трлн тенге соответственно). В годовой динамике в тройку лучших помимо Halyk Bank вошли Jusan Bank и Сбербанк (плюс 1,11 трлн тенге у каждого, до 2,68 и 4,03 трлн тенге соответственно).

Тем временем совокупный ссудный портфель БВУ РК вырос за месяц на 252,6 млрд тенге и к ноябрю составил уже 18,34 трлн. С начала года рост достиг 2,55 трлн тенге, за год - 2,92 трлн.

Стоит отметить, что на фоне непрерывного и активного роста и развития кредитования в стране качество портфеля в последние годы также растет. Для сравнения: годом ранее доля токсичных займов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) составляла 8,1% ссудного портфеля, а десять лет назад она достигала критических 31,4%.

К ноябрю текущего года доля "плохих" кредитов от совокупного ссудника в секторе составила всего 4,1%.

По росту объема займов также с большим отрывом от прочих банков лидирует тот же Halyk Bank, причем как по месячному росту, так и по увеличению портфеля с начала года и за год. За октябрь банк нарастил ссудный портфель на 163,7 млрд тенге, с начала года - на 944,4 млрд, а рост к началу ноября прошлого года составил сразу 1,21 трлн.

В итоге к ноябрю текущего года портфель займов Halyk Bank достиг уже 5,83 трлн тенге - это 31,8% от совокупного ссудного портфеля БВУ РК. Примечательно при этом то, что портфель банка-гиганта отличается высоким качеством: так, доля NPL 90+ в общем объеме займов Halyk Bank составила всего 3,1%.

В ТОП-3 по месячному росту ссудника также вошли Kaspi Bank (плюс 101,9 млрд тенге, до 2,33 трлн) и Отбасы банк (плюс 89,4 млрд тенге, до 1,91 трлн). Эти же банки вместе с Halyk Bank вошли в тройку лидеров годовому росту.