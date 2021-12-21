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Активы казахстанских банков увеличились за месяц на 450 млрд тенге

20.12.2021, 10:08 57376
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Активы казахстанских банков увеличились за месяц на 449,9 млрд тенге и к ноябрю текущего года достигли уже 36,01 трлн тенге. C начала года рост составил 4,84 трлн тенге, за год (то есть к началу ноября 2020) - 5,8 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из 22 БВУ, работающих на рынке РК, в месячной динамике в плюсе 15 банков, за год - 21 фининститут, сообщает Finprom.kz.
 
Лидирует с большим отрывом от прочих БВУ гигант сектора Halyk Bank. Всего за месяц крупнейший банк Казахстана прирастил объем активов на 276,5 млрд тенге. Для понимания масштабов: это лишь немногим меньше, чем совокупное увеличение активов всех БВУ, показавших за месяц положительную динамику, а таких банков было 14. В общей сложности они нарастили объемы активов на 303,2 млрд тенге.
 
С начала года портфель активов Halyk Bank вырос на 1,1 трлн тенге, за год - на 1,36 трлн. Это также самые значительные показатели на рынке. В итоге активы фининститута достигли 11,07 трлн тенге - практически трети от всех объемов казахстанских банков в совокупности.
 
По месячному росту в тройке лидеров оказались также Kaspi Bank и Ситибанк Казахстан (плюс 86,2 и 69 млрд тенге, до 3,5 и 1,18 трлн тенге соответственно). В годовой динамике в тройку лучших помимо Halyk Bank вошли Jusan Bank и Сбербанк (плюс 1,11 трлн тенге у каждого, до 2,68 и 4,03 трлн тенге соответственно).
 
Тем временем совокупный ссудный портфель БВУ РК вырос за месяц на 252,6 млрд тенге и к ноябрю составил уже 18,34 трлн. С начала года рост достиг 2,55 трлн тенге, за год - 2,92 трлн.
 
Стоит отметить, что на фоне непрерывного и активного роста и развития кредитования в стране качество портфеля в последние годы также растет. Для сравнения: годом ранее доля токсичных займов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) составляла 8,1% ссудного портфеля, а десять лет назад она достигала критических 31,4%.
 
К ноябрю текущего года доля "плохих" кредитов от совокупного ссудника в секторе составила всего 4,1%.
 
По росту объема займов также с большим отрывом от прочих банков лидирует тот же Halyk Bank, причем как по месячному росту, так и по увеличению портфеля с начала года и за год. За октябрь банк нарастил ссудный портфель на 163,7 млрд тенге, с начала года - на 944,4 млрд, а рост к началу ноября прошлого года составил сразу 1,21 трлн.
 
В итоге к ноябрю текущего года портфель займов Halyk Bank достиг уже 5,83 трлн тенге - это 31,8% от совокупного ссудного портфеля БВУ РК. Примечательно при этом то, что портфель банка-гиганта отличается высоким качеством: так, доля NPL 90+ в общем объеме займов Halyk Bank составила всего 3,1%.
 
В ТОП-3 по месячному росту ссудника также вошли Kaspi Bank (плюс 101,9 млрд тенге, до 2,33 трлн) и Отбасы банк (плюс 89,4 млрд тенге, до 1,91 трлн). Эти же банки вместе с Halyk Bank вошли в тройку лидеров годовому росту.
 

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Единую национальную платежную систему планируется внедрить в Казахстане в 2022 году

20.12.2021, 15:12 53836
Единую национальную платежную систему планируется внедрить в Казахстане в 2022 году
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов сегодня на правительственном часе в мажилисе заявил, что к середине 2022 года в Казахстане появится национальная платежная система, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основными компонентами системы станут межбанковская система платежных карточек и система мгновенных платежей, сообщает inbusiness.kz
 
Шолпанкулов напомнил, что обе системы уже были запущены в пилотном режиме в ноябре этого года, а также рассказал об их преимуществах. 
 

Во-первых, это снижение банковских комиссий. К примеру, при использовании системы мгновенных платежей банковская комиссия снизится в 2,5 раза, то есть до 1%. В настоящее время к системе мгновенных платежей подключены 4 участника финансового рынка, в ближайшее время ожидается подключение еще 7 банков".

 
Во-вторых, по его словам, система обеспечит защиту внутреннего рынка и исключит внешние угрозы и риски для функционирования финансовой системы. В частности, все внутристрановые транзакции по платежным карточкам будут переведены в национальную инфраструктуру. Также значительно ускорятся расчеты между участниками. 
 
Кроме того, появится широкая возможность проводить платежи вне зависимости от месторасположения, времени суток и обслуживающего банка, подчеркнул зампред Нацбанка. 
 

Зампред Нацбанка прокомментировал повышение порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений

20.12.2021, 14:13 54526
Зампред Нацбанка прокомментировал повышение порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов считает правильным повышение порогов минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Методология расчета порога была разработана правительством. Ее основная задача, чтобы у каждого гражданина остался необходимый объем средств, чтобы получать минимальную пенсию. Я считаю, что сам порог должен оставаться. Текущий рост произошел, потому что МЗП увеличилась до 60 тысяч тенге, что существенно повлияло на перерасчет. Сама система расчета динамична, поэтому все зависит от параметров входных, которые и повлияли на рост", - ответил Шолпанкулов на вопрос корреспондента Tengrinews в кулуарах мажилиса.

 
Шолпанкулов отметил, что повышение порогов считает правильной мерой. Он добавил, что основная задача пенсионной системы - сохранение накоплений для обеспечения выплат будущим пенсионерам. 
 

Самая главная задача порога - скопить необходимую сумму для обеспечения пенсии. Это главная цель, которую каждый гражданин должен понимать. Это та сумма средств, которая у него должна быть на счете, чтобы он мог получать пенсию. Надо не забывать об этом. Если мы будем делать акценты на другие вещи, то я считаю, что это некорректно. У государства существует очень много программ по поддержке как молодых, так и нуждающихся, в рамках которых они могут реализовать свое право", - сказал Шолпанкулов. 

 
Заместитель главы Национального банка рассказал, что его пенсионные накопления достигли порога достаточности.
 

Но я их не сниму. Я предполагаю, моя главная цель - получать достойную пенсию", - заключил он.

 
Ранее сообщалось, что Минтруда подготовило постановление о продлении порога достаточности до 1 апреля 2022 года
 
Напомним, ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.
 
После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье
 
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года

За первые 6 часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк было подано заявок на общую сумму 30 миллиардов тенге. 
 

Казахстанцы за несколько часов подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ

16.12.2021, 20:20 85786
Казахстанцы за несколько часов подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - За первые 6 часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк подано заявок на общую сумму 30 миллиардов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщила пресс-служба банка в Instagram, вкладчики Отбасы банка в ожидании государственной премии спешат пополнить свои депозиты до 31 декабря 2021 года, чтобы в будущем использовать депозиты в качестве первоначального взноса по самым выгодным ипотечным программам. 
 
Кнопка, позволяющая осуществить эту операцию, появилась сегодня в 10.00 на сайте enpf-otbasy.kz
 
Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо зайти на онлайн-платформу с помощью ЭЦП, нажать кнопку "выбрать цель", в пункте "приобретение жилья" выбрать цель "Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления".
 

Все заявки принимаются онлайн и необходимости посещать отделение банка нет", - подчеркнули в пресс-службе. 

 
В банке также напомнили, что при работе с онлайн-платформой по снятию единовременных пенсионных выплат, пользователям необходимо установить сертификаты nclayer. 
 
Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz.
 
Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера. Мобильная версия будет недоступна.
 
 

Казахстанцы смогут самостоятельно продавать залоговое имущество

15.12.2021, 16:30 107251
Казахстанцы смогут самостоятельно продавать залоговое имущество
Фото: Пресс-служба Нацбанка Казахстана
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сегодня в кулуарах мажилиса ответила на вопросы относительно продажи залогового имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, после трагедии в Алматы, когда должник расстрелял 5 человек, Министерство юстиции в ускоренном порядке разработало законопроект, в котором усилили требования к оценочной деятельности и к залоговой политике банков, сообщает агентство Sputnik Казахстан
 

Предполагается, что стоимость реализации имущества на аукционе не может быть ниже 75%. Мы настояли на том, чтобы такой механизм был применим и во внесудебном порядке. На электронном аукционе имущество реализуется по решению суда. Как вы знаете, проблема была, что продавали за 50% от стоимости, сейчас установлен порог в 75%", - рассказала Абылкасымова.

 
Она также сообщила, что у казахстанцев появится возможность самостоятельно реализовать свое имущество по той стоимости, которую назначит независимый оценщик.
 

Также была проблема того, что оценка имущества была устаревшей. Мы ввели требование, чтобы была свежая оценка, независимыми оценщиками в течение последних 6 месяцев действовала. Если должника устраивает оценка банка, то он может ею воспользоваться. Если он с ней не согласен, он имеет полное право сам провести оценку и в течение трех месяцев самостоятельно реализовать свое имущество до того, как пройдет суд", - уточнила глава агентства. 

 
Ранее премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на депзапрос сенатора Ляззат Сулеймен, рассказал, при каких обстоятельствах граждан могут выселить из жилья за кредиторские задолженности.  

Напомним, в запросе Сулеймен предложила исключить участие банков в торгах по реализации залогового имущества и усилить контроль над деятельностью частных судебных исполнителей. 
 

ЕАБР профинансирует консультационное сопровождение по разработке 3D карты Казахстана

15.12.2021, 15:24 109516
ЕАБР профинансирует консультационное сопровождение по разработке 3D карты Казахстана
Фото: kommersant.ru
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Евразийский банк развития профинансирует консультационное сопровождение проекта по разработке трехмерной геоинформационной системы в 17 крупных городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За счет средств Фонда технического содействия банка (ФТС ЕАБР) будет профинансировано полное консультативное сопровождение проекта, консультант по проекту - ТОО "КПМГ Такс энд Эдвайзори". Предоставляемое техническое содействие банка включает в себя подготовку проектной документации и применение компетенций ЕАБР совместно с консультантом с применением механизма государственно-частного партнерства".

 
Трехмерная географическая информационная система - это технология, предлагающая совершенно иной способ создания и использования суперкарты, с помощью которой можно выполнять сложное планирование и анализ. Геоинформационная система позволит осуществить функциональное зонирование земельных участков, создать единую электронную карту земель, объектов недвижимости, дорог (цифровой Генеральный план города) в 3D- и 2D-формате. Трехмерная модель города будет представлена с реалистичными текстурами и точной фактической геометрией объектов, а также будут размещены тематические карты озеленения, автодорог, гидрографии и другие объекты инфраструктуры городов. Одной из главных особенностей данной системы является возможность создания единой карты инженерных сетей города, которая позволит минимизировать риски аварийных ситуаций и несогласованность действий коммунальных служб. 
 
В геоинформационном центре в формате 2D и 3D будет отображена полная статистика по объектам городов с паспортами. На основе векторных цифровых 3D-моделей могут быть проведены точные расчеты расстояний, объемов насыпи, ревизия земель, границы участков, целевое назначение объектов. На сегодняшний день подобные геопорталы городов отсутствуют в Казахстане. Трехмерная геоинформационная система реализована только в Нур-Султане (концепция Smart City). В соответствии с задачей по созданию "умных" городов президент Токаев поручил продолжить реализацию концепции Smart City в городах страны на основе эталонного стандарта, учитывающего опыт Нур-Султана и других мировых мегаполисов, с применением высокотехнологичных решений для рационального использования и управления ресурсами. 
 

Техническое содействие в рамках финансирования инвестиционных проектов - одно из важных направлений работы ФТС ЕАБР, который позволяет подготовить их к финальной реализации. Качество проработанности, подготовленности проекта является краеугольным при финальной реализации. Ожидаемый результат от проекта для Банка - это заключенный договор ГЧП между государственным партнером и частным партнером. Геосистема повысит эффективность работы городских служб и создаст условия для перехода на "умные" технологии, применение которых позитивным образом скажется на ежедневной жизни городов и повысит качество жизни населения в них", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в рамках международного технологического форума Digital Bridge в октябре 2021 года поручил полностью оцифровать процедуру выделения земельных участков, а также ускорить работу по созданию единого кадастра недвижимости.
 

О ходе работы по внедрению цифрового тенге рассказали в Нацбанке

15.12.2021, 12:29 113521
О ходе работы по внедрению цифрового тенге рассказали в Нацбанке
Фото: profit.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Национальном банке Казахстана доложили о результатах первой стадии пилотного проекта по внедрению цифрового тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект стартовал в текущем году и реализуется НБК в сотрудничестве с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами.
 

Цифровой тенге способен ускорить распространение финансовых технологий, обеспечить охват финансовыми услугами в регионах, стимулировать конкуренцию и инновации в индустрии платежей, а также повысить конкурентоспособность казахстанского финансового сектора на международном уровне", - рассказали в пресс-службе Нацбанка.

 
На начальной стадии НБК провел проверку жизнеспособности концепции цифрового тенге, получил экспериментальное подтверждение технологической реализуемости розничной платформы на базе технологии распределенного реестра, а также определил основные параметры модели цифровой валюты центрального банка для Казахстана.
 
В ходе пилотного проекта были реализованы базовые сценарии жизненного цикла цифрового тенге - от эмиссии и распределения до покупок и переводов с использованием цифровой валюты.
 
Как отметили эксперты, конечное технологическое решение имеет ряд преимуществ:
 
1. Токенизация права собственности: цифровой тенге хранится у пользователя в виде токенов в цифровом кошельке на его мобильном устройстве (или другом носителе), что позволяет обеспечить полный контроль над деньгами.
 
2. Платежи в офлайн-режиме: пользователи цифрового тенге могут совершать покупки при отсутствии доступа в интернет как у самого клиента, так и у продавца.
 
3. Настраиваемая анонимность: детали транзакций могут быть скрыты от всех участников расчетов (в том числе по выбору пользователя) при обеспечении возможности проведения необходимых проверок.
 
4. Токены специального назначения: программируемость цифрового тенге позволяет закладывать ограничения на траты в структуру токена и упрощать отслеживание целевого использования.
 
5. Простота интеграции: инфраструктура цифрового тенге предоставляет возможность легкого подключения и реализации собственных сценариев использования для банков второго уровня и финтех-компаний, то есть как для традиционных, так и для новых игроков финансового рынка.
 
В пресс-службе рассказали, что при реализации проекта НБК опирался на международный опыт других центральных банков, существенно продвинувшихся в создании токенизированных розничных цифровых валют, а также технологических партнеров пилотного проекта, обладающих передовым опытом реализации проектов в области цифровых валют в Швеции, Сингапуре, Канаде, Еврозоне, США, Швейцарии, ЮАР и в других странах.
 

На следующем этапе, к июлю 2022 года, будет разработана модель для принятия решения о внедрении цифрового тенге с учетом итогов экономического и регуляторного исследования, оценки технологических параметров, количественного и качественного исследования потребительского поведения, итогов дизайн-сессий и экспертных обсуждений. Приоритетом в выработке решения будет итоговый эффект для потребителей платежных услуг", - проинформировали в Нацбанке.

 
В пресс-службе добавили, что решение о внедрении цифрового тенге будет принято в конце 2022 года по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, проработки технологических аспектов, оценки влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также возможного эффекта для Национальной платежной системы и ее участников.
 

ЕАБР разместит на AIX двухлетние облигации в объеме $100 млн

15.12.2021, 09:43 118744
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) до конца 2021 года планирует разместить на Astana International Exchange (AIX) двухлетние облигации в объеме $100 млн. Об этом в ходе организованной AIX онлайн-встречи с эмитентами сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы приветствуем и выражаем готовность и дальше развивать наше партнерство с AIX, в том числе путем совместной работы по запуску операций РЕПО и института маркетмейкерства. Банк будет продолжать работу по построению кривой ЕАБР и до конца текущего года планирует разместить на AIX двухлетние облигации в объеме 100 миллионов долларов", - заявил Николай Подгузов. 

 
Заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев отметил, что банку удалось реализовать на бирже AIX несколько знаковых сделок как в качестве эмитента, так и в качестве организатора казахстанских выпусков, среди которых суверенные и квазигосударственные эмитенты. 
 

Дебютная сделка по размещению на AIX облигаций ЕАБР объемом 100 миллионов долларов США состоялась в 2020 году. В ноябре текущего года нам удалось закрыть еще одну важную для ЕАБР сделку из сегмента ESG - дебютный выпуск социальных облигаций объемом 20 миллиардов тенге", - сообщил Данияр Имангалиев.

 
Подчеркивая важность темы ESG для ЕАБР, управляющий директор - руководитель дирекции по фондированию банка Назира Сатбекова сообщила, что в этом году утверждена политика по выпуску "зеленых" и социальных облигаций, в рамках которой размещены два дебютных выпуска "зеленых" и социальных облигаций. 
 

Оба выпуска подтверждены аккредитованным верификатором и будут включены в реестр Международной ассоциации рынков капитала - ICMA. Средства инвесторов будут направлены на финансирование проектов Банка в области ESG, о чем мы планируем отчитываться в рамках годового отчета Банка. Роль Банка в повестке ESG в странах-участницах является очень важной и перспективной, и наша задача усиливать эту роль", - отметила Назира Сатбекова.

 
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет семь миллардов долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. 
 

Тенге вновь ослабил свои позиции по отношению к доллару

14.12.2021, 16:03 131902
Тенге вновь ослабил свои позиции по отношению к доллару
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже вновь вырос и составил 434,84 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По результатам торгов на KASE, за прошедшие сутки доллар стал дороже на 1,28 тенге, за месяц валюта США подорожала на 4,84 тенге.
 
Как сообщает orda.kz, предыдущий коридор цены на доллар 420-430 уже не актуален. Вторую неделю валюта США торгуется свыше 430 тенге. Нацбанк был вынужден дважды повышать базовую ставку чтобы остановить инфляцию и обесценивание нацвалюты.
 
Стоимость доллара в обменниках также выросла. Доллар покупают по 435,5-436 тенге, продают по 437,5 тенге. 
 
Рубль подорожал незначительно, всего на 0,02 тенге и стоит 5,96 тенге. 
 

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