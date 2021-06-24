Национальный банк Казахстана приостановил программу льготного автокредитования

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Национальный банк Казахстана заявил о приостановлении программы льготного автокредитования, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Для реализации программы Нацбанком с 2019 по 2020 год было выделено финансирование в общей сумме 40 млрд тенге, то есть по 20 млрд тенге ежегодно. На 27 мая текущего года за счет средств Нацбанка всего было выдано 8546 кредитов на 48,8 млрд тенге, из которых 8,8 млрд тенге реализовано за счет средств, поступивших от погашения ранее выданных автокредитов - револьверный механизм. Вместе с тем решением правления Нацбанка от 24 мая 2021 года № 56 действие постановления правления Нацбанка от 31 мая 2019 года № 79 "Об утверждении Программы кредитования покупателей легкового автотранспорта отечественного производства" было отменено", - уточнили в пресс-службе Нацбанка.

Программа льготного автокредитования была запущена Национальным банком РК 31 мая 2019 года. По условиям программы, жители Казахстана могут через банки второго уровня получить кредит на покупку легкового автомобиля местного производства по номинальной ставке 4%.

В Нацбанке уточнили, что казахстанцы по-прежнему смогут взять льготный автокредит в банках второго уровня.

Банки будут в дальнейшем использовать ранее выделенные Нацбанком средства в сумме 40 млрд тенге для кредитования покупателей легкового автотранспорта, произведенного в Казахстане на тех же условиях за счет возвращенных средств", - сообщили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства