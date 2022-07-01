ЕНПФ предлагает изменить условия перевода пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Активы казахстанских банков за месяц сократились еще на 595 миллиардов тенге. В минусе ровно половина всех банков второго уровня Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Портфель активов БВУ РК составил к маю текущего года 37,18 трлн тенге. За апрель показатель просел сразу на 594,7 млрд тенге. Длящийся с конца февраля геополитический кризис серьезно ударил по банковскому сектору РК: активы уходят в минус второй месяц подряд. Так, за март сокращение уже составляло 429,7 млрд тенге, информирует finprom.kz

Отмечается, что в месячной динамике в минус ушли сразу 11 банков из 22 БВУ РК. В их число попали сразу 6 банков топовой десятки по объемам активов. В плюсе, соответственно, оказались всего 4 крупнейших банка страны.

По данным аналитиков, абсолютный лидер месячного роста - Halyk Bank: фининститут увеличил объем активов сразу на 496,8 млрд тенге за апрель, до 12,76 трлн тенге. Банк лидирует также по росту активов с начала года и за год: с 1 января 2022-го портфель Halyk Bank вырос на 1,13 трлн тенге, а с 1 мая 2021 года - сразу на 2,63 трлн тенге.

Банк занимает уже 34,3% от совокупного объема активов БВУ РК против 32,5% месяцем ранее, 30,9% в начале года и 30,7% год назад.

На втором месте по месячному росту - "Банк ЦентрКредит": плюс 199 млрд тенге, до 2,48 трлн тенге. Банк лидирует также по росту активов с начала года - плюс 413,4 млрд тенге. В совокупном объеме активов доля фининститута - 6,7%.

Замыкает тройку лидеров еще один банк топовой десятки - Kaspi Bank: плюс 162,2 млрд тенге, до 3,79 трлн тенге. Банк в лидерах также и по росту в годовой динамике - плюс 810 млрд тенге с 1 мая 2021 года. Доля банка в совокупной объёме активов БВУ РК - 10,2%.

Кроме тройки лидеров в месячной динамике оказался в плюсе еще всего один банк топовой десятки - "Евразийский банк": на 32,3 млрд тенге, до 1,44 трлн тенге. Доля банка на рынке - 3,9%.

Худший месячный провал показателей ожидаемо демонстрирует "россиянин" "Сбербанк", оказавшийся под санкционным давлением: минус 791,1 млрд тенге за апрель, до 2,08 трлн тенге. С начала года банк потерял 2,14 трлн тенге. Еще один аутсайдер - бывшая российская "дочка", экс-"Альфа-Банк", а сегодня - дочерний фининститут "Банка ЦентрКредит", Eco Center Bank: минус 461,8 млрд тенге за месяц, до всего 439,6 млрд тенге. С начала года банк потерял 466,2 млрд тенге активов", - говорится в обзоре.

При этом эксперты подчеркивают, что в целом банковский сектор РК в текущей кризисной ситуации заметно перестраивается. В частности, например, такому колоссальному месячному росту активов Halyk Bank способствовал рост ссудного портфеля фининститута - сразу на 400,3 млрд тенге за апрель, до 6,88 трлн тенге, а это в свою очередь произошло за счет перетока в Halyk Bank займов проблемного "Сбербанка".

13 апреля текущего года между "Сбербанком" и Halyk Bank была заключена сделка по уступке займов порядка 7,5 тысячи предприятий из сектора МСБ. Согласно ее условиям, в Halyk Bank перешла часть качественного коммерческого портфеля "Сбербанка" общим объемом 105 млрд тенге, а также доля кредитов, выданных по госпрограммам фонда "Даму" на сумму 4,9 млрд тенге. Все условия по займам - дата погашения, график платежей, сумма и процентная ставка - остались без изменений. Более того, Halyk Bank предоставил предпринимателям два месяца отсрочки по плановым платежам за апрель и май. Таким образом, санкции в отношении России не грозят казахстанским МСБ проблемами или сбоями в сфере кредитной поддержки", - заверяют аналитики.

Кроме того, была выкуплена часть кредитного портфеля клиентов розничного сегмента. Сделка затронула автокредиты по программе льготного кредитования Банка развития Казахстана, а также часть беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов. Общий объем основного долга по переданным кредитам составил 330 млрд тенге.

В результате на кредитном рынке РК доля Halyk Bank составила к 1 мая 2022 года уже 33,9% против 31,7% месяцем ранее и 30,4% год назад. В свою очередь доля "Сбербанка" сократилась за месяц с 11,4%, до 7,8% (а год назад показатель составлял 12%)", - добавили они.



