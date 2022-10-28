Глава Банка развития Казахстана покинул пост

Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект о республиканском бюджете на 2023-2025 годы, представленный сегодня в мажилисе министром финансов РК Еруланом Жамаубаевым, был одобрен депутатами нижней палаты.

Согласно докладу главы Минфина, поступления в республиканский бюджет на 2023 год составят 17,8 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 2 трлн тенге. При этом доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается с 40,2% в текущем году до 21,8% к 2025 году.

Расходы в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4% к ВВП, с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года. Из них на социальную сферу с учетом трансфертов общего характера предусмотрено 10,6 трлн тенге в 2023 году с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года.

По словам Жамаубаева, в целом сруктура расходов проекта республиканского бюджета на трехлетний период изменилась.

Это связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется", - отметил глава Минфина.

По его словам, рост расходов связан:

с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий;

с повышением заработной платы педагогов, врачей, немедицинских работников и гражданских служащих;

реализацией национального проекта "Комфортная школа".

Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год запланированы в сумме 2,5 трлн тенге.

Приоритетами данного направления являются:

развитие обрабатывающей промышленности; реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах; развитие и поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса; развитие транспортной и газотранспортной системы.

Расходы силовых структур на 2023 год планируются в объеме 2,3 трлн тенге.

В ходе обсуждения депутаты внесли в законопроект ряд поправок.

Первый блок, инициированный депутатами, направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов.

Так, дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение население чистой питьевой водой, развитие системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, ИКИ, а также строительство объектов здравоохранения.

В целом в 2023 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 6,2 трлн тенге, это порядка 29,4% от общих расходов бюджета.

Второй блок поправок инициирован правительством и направлен на финансовое обеспечение послания президента и отдельных его поручений.

Это расходы на увеличение среднего размера пенсии, периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, проведение выборов мажилиса и маслихатов, обеспечение активными мерами занятости и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью", - отмечается в докладе.