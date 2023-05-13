ЕАБР станет окном для исламского финансирования в Центральной Азии
Банк создает новый дивизион, который будет специализироваться на исламском финансировании
Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен стать платформой для развития исламского финансирования в странах Центральной Азии, сообщает пресс-служба банка.
Потенциал исламского финансирования в регионе, расширение сотрудничества в проектной деятельности, а также совместные экономические исследования и другие вопросы топ-менеджеры ЕАБР и Исламского банка развития (ИБР) обсудили в рамках серии встреч на полях ежегодной встречи группы ИБР.
Представители ЕАБР отметили высокий потенциал исламского финансирования в странах Центральной Азии и подчеркнули намерение всесторонне содействовать развитию данного направления. Для этих целей банк создает новый дивизион, который будет специализироваться на исламском финансировании.
ЕАБР нацелен развивать индустрию исламских финансов и открывает в структуре банка специализированное подразделение исламского финансирования. Это продиктовано тем, что в Центральной Азии возрастает спрос на инструменты исламского финансирования. У ИБР накоплен почти полувековой опыт в данном направлении, и для нас будет ценна его методологическая и консультативная поддержка в развитии и внедрении принципов исламского финансирования в деятельности банка", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Еще одной темой для обсуждения стала возможность проведения совместных экономических исследований по актуальным для Центральной Азии вопросам.
У банка есть свой аналитический центр, который регулярно публикует обзоры, прогнозы и исследования по экономикам наших стран. В аналитическом направлении мы видим платформу для обмена актуальными исследованиями, реализации совместных проектов и поиска решений экономических вызовов", - подчеркнул глава ЕАБР.
Также стороны обсудили реализующиеся проекты в странах присутствия, которым ЕАБР и ИБР оказывают инвестиционную поддержку, и потенциальные проекты в регионе Центральной Азии.
У нас уже есть совместные проекты. Один из примеров - Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) - проект, который не только позволит разгрузить транспортные потоки через город, но и станет частью международного транспортного коридора Запад - Восток. Наше дальнейшее сотрудничество как в рамках отдельных проектов, так и в стратегическом плане окажет синергетический эффект на пути к повышению экономического благополучия региона", - заключил Николай Подгузов.
Напомним, Евразийский банк развития 15-17 мая 2023 года в Алматы проводит конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона.
Экономика Казахстана в 2023 году будет восстанавливаться умеренными темпами, считает Всемирный банк. Согласно последнему докладу, экономика страны будет испытывать умеренное ускорение роста с прогнозом увеличения реального ВВП на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году, чему в значительной степени будет способствовать углеводородный сектор с растущим уровнем добычи нефти.
Новый аналитический доклад ЕАБР "Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона" на цифрах доказывает, что сельское хозяйство выступает ключевым элементом долгосрочной экономической специализации Евразийского региона.