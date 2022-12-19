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В Нацбанке рассказали о коллекционной монете FIFA WORLD CUP QATAR 2022

18.12.2022, 17:12 2796
Фото: Нацбанк РК
Монеты вошли в официальный нумизматический сборник немецкой компании MDM
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана в начале декабря выпустил в обращение коллекционные монеты из серебра FIFA WORLD CUP QATAR 2022 номиналом 100 тенге из серии монет "Спорт". Об особенностях коллекционных монет рассказал главный дизайнер Нацбанка Казахстана Алмат Басенов.

Он сообщил, что казахстанские коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 вошли в официальный нумизматический сборник немецкой компании MDM Münzhandelsgesellschaft МbH & Co.KG Deutsche Münze.


Монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 выпущены в обращение в рамках соглашения между Нацбанком Казахстана и компанией MDM, которая является единственным держателем лицензии FIFA на выпуск коллекционных монет, посвященных футбольным чемпионатам.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

Дизайн монет FIFA WORLD CUP QATAR 2022 утвержден Международной федерацией футбола FIFA. Официальный слоган чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре EXPECT AMAZING выполнен в стилистике надписи на электронном табло стадиона.


В монете применена новая технология золочения среднего уровня рельефа. Она использована впервые в монетном производстве и позволяет выделить объем мяча. Его позолоченные части расположены ниже уровня сетки футбольных ворот.

Коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 изготовлены из серебра 925/1000-й пробы с применением технологии нанесения золочения, массой 20 граммов, диаметром 37 мм, номиналом 100 тенге, общим тиражом 4000 штук. Тираж монет для внутреннего рынка составляет 3650 штук, для внешнего рынка - 350 штук.

Напомним, сегодня в Лусаиле состоится финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Прямая трансляция матча Аргентина - Франция начнется в 21.00 по астанинскому времени. Посмотреть финал в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
 

новости по теме

В ноябре цены выросли выше среднеисторической нормы - Нацбанк

15.12.2022, 18:20 18591
В ноябре цены выросли выше среднеисторической нормы - Нацбанк
Месячная инфляция в стране составила 1,4%, что значительно выше среднего значения ноябрьской инфляции за последние 5 лет
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 19,6% (в октябре - 18,8%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 19 регионах, а в одном регионе (Абайская область) осталась неизменной - на уровне 19,5%, сообщил начальник управления мониторинга реального сектора Национального банка РК Игорь Осипов.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области (23,8%), Астане (22,6%) и Акмолинской области (21,0%).

Темпы роста цен на продовольственные товары в ноябре увеличились до 24,1% (в октябре - 23,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,4%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 18,6% (в октябре - 17,9%). Максимальное значение зафиксировано в г. Астане (28,8%), минимальное - в Алматинской области (15,8%).

Цены на платные услуги в ноябре повысились на 14,1% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (18,0%), значительно ниже - в Актюбинской области (10,8%).

В ноябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,4%, что значительно выше среднего значения ноябрьской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,8%). Во всех регионах цены в ноябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Акмолинской области (2,0%)", - говорится в комментарии Осипова.


Ранее в Нацбанке сообщили, что инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться. 5 декабря главный финрегулятор страны повысил базовую ставку до 16,75% годовых.

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства заявил, что инфляция в стране достигла исторического максимума за последние 14 лет.  
 

Международный валютный фонд дал рекомендации Нацбанку Казахстана

15.12.2022, 09:27 23186
Рекомендуется продолжить режим инфляционного таргетирования
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет персонала (Staff Report) по итогам консультаций, состоявшихся в период с 22 сентября по 5 октября 2022 года, в котором оценил работу Национального банка и правительства по поддержке экономики и дал свои рекомендации.

Своевременно принятые меры и значительные объемы внешних резервов Казахстана способствовали абсорбированию внешних шоков, включая последствия ситуации в Украине. Миссия МВФ положительно оценила приверженность Национального банка гибкости обменного курса", - сообщили в Нацбанке.


Рекомендуется продолжить режим инфляционного таргетирования. Следует постепенно отказаться от выполнения несвойственных Национальному банку задач и обеспечить укрепление его независимости.

Введение цифровой валюты центрального банка (CBDC) может обеспечить значительные преимущества и потребует регулярной оценки потенциальных рисков", - говорится в сообщении.


По оценке МВФ, банковский сектор успешно справился с последствиями международных санкций. Дана положительная оценка усилению финансового регулирования.

Отмечается, что банки имеют высокий уровень капитала, а долларизация депозитов продолжает снижаться. Введение регулярных обзоров качества активов и надзорных стресс-тестов является важным шагом на пути к рациональной практике управления рисками и снижению риска банковских кризисов.

Для обеспечения экономической устойчивости МВФ рекомендует уделить особое внимание совершенствованию государственного управления, диверсификации экономики и повышению роли частного сектора.

Бюджетное правило, вступающее в силу в 2023 году, будет содействовать проведению взвешенной и более контрциклической налогово-бюджетной политики. Последовательная бюджетная консолидация в 2023 году должна способствовать сдерживанию инфляции и поддержанию внешних буферов при сохранении необходимых социальных расходов", - полагают эксперты.

 

Гольф-клуб за 16,4 миллиарда тенге - депутат требует разобраться в затратах нацкомпаний

14.12.2022, 17:07 28321
Он потребовал провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигоссектора
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Необдуманное стремление тратить больше, чем зарабатываешь, ведет к крайне негативным последствиям, заявил в своем депзапросе мажилисмен Гани Хамзин. Он потребовал провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигосударственного сектора.

По словам депутата, национальные компании до сих пор живут в параллельной реальности.

Так, десятки миллиардов тенге были потрачены на никому не нужные 2 роскошных отеля в Турции, гольф-поле в Щучинске и другие объекты и предметы роскоши. Qazaqgas на данный момент владеет шикарным гольф-клубом в Щучинске через дочернюю организацию АО "КазМунайГаз-Сервис NS". Гольф-клуб построили в 2017 году за 16,4 млрд тенге и с помпой открыли, но уже в следующем году выставили на продажу как непрофильный актив", - рассказал депутат.


По его словам, гольф-клуб выставляли на торги 6 раз, а в 2019 году пытались продать за 4,1 млрд тенге, но покупателей не нашлось даже за эту цену. И вот когда сроки горят, в седьмой раз ценник выставили в 18 млрд тенге, при этом торги пройдут по английскому методу, то есть на повышение.

Что это, если не саботаж постановления, в котором черным по белому написано продать непрофильный актив до конца 2022 года?" - задается вопросом Хамзин.


Также он привел в пример приватизацию проекта KazPV по производству солнечных батарей.

Когда АО "Казатомпром" нужно было приватизировать проект, торги проводились по голландскому методу и активы, в которые было инвестировано 88 млрд тенге, продали меньше чем за 1,5 млрд. Получается, когда активы кому-то нужны, их можно продать через торги на понижение, а когда это гольф-клуб в месте, где зима длится как минимум 6 месяцев, то надо обязательно проводить торги на повышение", - сообщил депутат.


Кроме этого, по данным СМИ оказалось, что в 2021 году нацкомпания достраивала гольф-клуб. На это она потратила 2,066 млрд тенге.

В результате появились пусковые комплексы "Клаб хаус", "VIP-вилла" и "Общежитие". После того как компания вошла в план приватизации и ее не смогли продать за 4,1 млрд тенге, вкладывать 2 млрд народных денег - это откровенное вредительство!" - считает мажилисмен.


По его словам, все это происходит на фоне дефицита республиканского бюджета и растущего внешнего займа. Он также поинтересовался, где "КазМунайГаз-Сервис NS" взял деньги на достройку, если в 2020 году компания показала убытки в 511 млн тенге, а в следующем довела их до 1,066 млрд тенге.

Получается, на строительство объектов, прилегающих к гольф-клубу, выдернули деньги, хотя они могли пойти на действительно нужные инфраструктурные проекты, например модернизацию тепловых сетей в городах нашей страны. История этого объекта говорит о том, что нацкомпании пренебрежительно относятся к своим тратам, особенно на непрофильные активы. Такие объекты, как гольф-клуб, яхты, отели в Турции, должны быть приватизированы в скорейшее время. Оттягивание таких сроков лежит тяжелым грузом на бюджете", - подчеркнул мажилисмен.


В депзапросе депутаты требуют:

  • провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигосударственного сектора;
  • проверить транзакции АО "КазМунайГаз-Сервис NS" по строительству объектов, прилегающих к гольф-клубу, на предмет законности и обоснованности потраченных средств.

Ранее проверить, как используются национальные ресурсы объектами квазигоссектора, потребовал депутат Юрий Ли.  

В "Самрук-Қазына" по результатам проверок заявили, что с начала года возбуждено 38 уголовных дел в отношении должностных лиц фонда.

В конце октября премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что по результатам аудита на объектах квазигоссектора выявлены нарушения на сумму свыше 380 миллиардов тенге.  
 

Мажилис одобрил законопроект о банкротстве физлиц

14.12.2022, 15:25 29321
Мажилис одобрил законопроект о банкротстве физлиц
Фото: Depositphotos
С учетом международного опыта будет применяться три вида процедур банкротства физических лиц
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили законопроект "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Казахстана".

Как ранее сообщил заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерлан Жамаубаев, с учетом международного опыта будет применяться 3 вида процедур банкротства физических лиц:

-внесудебное банкротство (если долг перед БВУ, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум - 36 018 тенге; у должника отсутствует имущество);

- судебное банкротство (по долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов). При этом имущество должника будет реализовываться на торгах;

- процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц.
 

В Казахстане будет применяться три вида процедур банкротства физических лиц

14.12.2022, 09:48 31526
В Казахстане будет применяться три вида процедур банкротства физических лиц
Фото: Depositphotos
Законопроект будет принят в ближайшее время
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерлан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал, когда примут законодательство о банкротстве и восстановлении платежеспособности физических лиц.

На сегодня законопроект по данному вопросу проходит обсуждение в парламенте (с апреля текущего года). С учетом международного опыта будет применяться 3 вида процедур банкротства физических лиц", - сказал Жамаубаев.


В частности:

- внесудебное банкротство (применяется: долг перед БВУ, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум - 36 018 тенге; у должника отсутствует имущество);

- судебное банкротство (по долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов). При этом имущество должника будет реализовываться на торгах;

- процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода.

Активно ведется работа по автоматизации процесса обработки заявлений. Все необходимые подзаконные нормативные правовые акты будут приняты в кратчайшие сроки", - отметил он.


Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования.

Сегодня объем проблемных кредитов достиг полтриллиона тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать закон "О реабилитации и банкротстве физических лиц", - подчеркнул президент.

 

Как изменятся пороги для снятия пенсионных накоплений в Казахстане в 2023 году

13.12.2022, 09:11 37376
Как изменятся пороги для снятия пенсионных накоплений в Казахстане в 2023 году
Повышены социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане определены новые пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2023 год в рамках досрочного использования пенсионных накоплений на альтернативные цели. ПМД на 2023 год составили от 3 млн до порядка 10 млн тенге в зависимости от возраста.

К примеру, для 20-летних порог увеличился с 3 140 000 до 3 260 000 тенге, для 30-летних - с 4 370 000 до 4 580 000 тенге, для 40-летних - с 5 790 000 до 6 100 000 тенге, для 50-летних - с 7 430 000 до 7 860 000 тенге, сообщает ranking.kz.

Напомним, что граждане РК имеют право использовать часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, для лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и ОСМС, или для перевода средств управляющим компаниям. Пенсионные накопления в пределах доступной для изъятия суммы могут быть использованы неограниченное количество раз.

По состоянию на 1 декабря 2022 года ЕНПФ исполнил 1 340 016 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ перевел порядка 3,2 трлн тенге. Стоит отметить, что более 458 млрд тенге было возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы казахстанцами в установленные законодательством сроки, либо по заявлению заявителя и иным причинам. Также ЕНПФ исполнил 398 875 заявлений на лечение на общую сумму 314,9 млрд тенге. Возвращено в ЕНПФ 32,1 млрд тенге.

Методика расчета ПМД утверждена постановлением правительства РК. Согласно этой методике, величины ПМД пересматриваются ежегодно для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов.

При этом используются социальные показатели - минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются в соответствии с законом "О республиканском бюджете".

На 2023 год определено, что МЗП составит 70 000 тенге, МП - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге, ПМ - 40 567 тенге. Повышены и другие социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что в Социальный кодекс вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами. По ее словам, установленный порог достаточности будет использован только при изъятии пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья. Передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами вкладчики смогут не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий или от всей накопленной суммы.
 

Нацбанк: инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться

12.12.2022, 20:32 39831
Нацбанк: инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться
Прогнозы регулятора по динамике экономического развития на конец 2022 года и начало 2023 года претерпели изменения
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться. В ноябре 2022 года годовая инфляция ускорилась до 19,6% на фоне роста цен на все основные компоненты инфляции. Наибольший вклад в ускорение общей инфляции продолжают вносить цены на продовольственные товары, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Инфляционные процессы формируются под воздействием факторов как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Продолжается процесс переноса издержек производства и логистики в потребительские цены в условиях удорожания средств производства и продукции промежуточного потребления. Наблюдалось существенное ускорение импортных цен ввиду ослабления номинального обменного курса тенге в третьем квартале 2022 года. В свою очередь дезинфляционное давление на потребительские цены оказывает административное регулирование цен на ГСМ", - сообщает пресс-служба регулятора.


В НБ РК отметили, что, несмотря на некоторое ослабление, факторы спроса продолжают оказывать проинфляционное давление на цены, особенно в условиях роста неопределенности. Так, в октябре 2022 года отмечался резкий рост цен на арендное жилье ввиду повышенного спроса со стороны прибывших граждан из Российской Федерации. Также наблюдается рост цен на отдельные виды нерегулируемых платных услуг, товары личного пользования и бытовую технику. Ввиду замедления темпов роста реальных доходов населения внутренний потребительский спрос поддерживается ростом кредитования и высокими инфляционными ожиданиями населения, которые достигли исторических максимумов.

Показатели сезонно очищенной базовой инфляции продолжают формироваться на повышенных уровнях, что свидетельствует о сохранении затяжного высокого инфляционного фона в экономике. Согласно обновленным прогнозам Национального банка, ускорение инфляции продолжится до первого квартала 2023 года, после чего ожидается замедление инфляционных процессов. В рамках базового сценария по итогам 2022 года сложится в пределах 20-21%, в 2023 году годовая инфляция замедлится до 11-13%, в 2024 году - до 7-9%, в 2025 году - 4-6%", - сообщили в Нацбанке.


Рост экономики Казахстана по итогам десяти месяцев 2022 года оказался ниже ожиданий Национального банка в результате более глубокого падения производства в горнодобывающей промышленности на фоне проведения ремонта на нефтяном месторождении Карачаганак и затяжной поломки на месторождении Кашаган. Это также обусловило замедление деловой активности в транспорте и торговле. Среди драйверов роста экономики остаются сельское хозяйство, связь, строительство, обрабатывающая промышленность.

Прогнозы Национального банка по динамике экономического развития на конец 2022 года и в начале 2023 года претерпели изменения. Пересмотр прогнозов связан с переоценкой в сторону снижения производства нефти в стране до конца 2022 года и на 2023 год. Ожидается замедление годовых темпов роста экономики Казахстана в 2022 году до 2-3%. По мере восстановления добычи нефти в течение 2023 года темпы роста ВВП будут восстанавливаться и составят 3-4% (г/г), в 2024-2025 годах - 3,5-4,5% (г/г).

Сложная геополитическая обстановка в мире и риски рецессии продолжают вносить высокую неопределенность в предпосылки прогнозов макроэкономических показателей, что обуславливает сохранение рисков отклонения инфляции от своих прогнозных значений на высоком уровне", - отметили в Нацбанке.


Ранее в ходе расширенного заседания правительства Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что инфляция в стране достигла исторического максимума за последние 14 лет.
 

В Казахстане разрешили платежные операции по картам "МИР"

09.12.2022, 14:25 50246
В Казахстане разрешили платежные операции по картам "МИР"
Операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по платежным картами системы "МИР", сообщает Агентство по развитию и регулированию финансового рынка.

8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от управления по контролю за иностранными активами - подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "МИР" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность", - сообщили в ведомстве.


При этом в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "МИР", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.


Агентством проведена встреча с представителями казахстанских банков. Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "МИР", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц. При этом решение о подключении к системе "МИР" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков", - подчеркнули в ведомстве.

 

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