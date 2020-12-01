Финрегулятор оштрафовал ряд ломбардов и микрофинансовых организаций

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по итогам октября вынесло 29 штрафов и 59 письменных предписаний в отношении микрофинансовых организаций, включая ломбарды, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Агентства , за превышение размера годовой эффективной ставки вознаграждения было вынесено 46 письменных предписаний следующим организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность (ООМФД): "Ломбард "Экпрессъ", "Элит-Ломбард KZ", ТОО "Тех.ломбард", "Деньги населению", "Goldmine Ломбард", "Тез Ломбард", "Пайда-финанс", "АвтоCash" и прочим.

В отношении "Ломбард Lux Kostanay", "Ломбард "Несібе", "Астана Профит Ломбард", "Goldmine Ломбард", "АСТ - Ломбард 777" и других вынесено 13 письменных предписаний за несоответствие типовых договоров о предоставлении микрокредита требованиям законодательства РК.

Также в отношении ООМФД наложено 27 административных взысканий в виде штрафов за неуказание или недостоверное указание годовой эффективной ставки вознаграждения.

Еще две микрофинансовые организации "ОнлайнКазФинанс" и "Creditum" оштрафованы за то, что размещали рекламу в СМИ, предлагающую микрокредиты на условиях, не соответствующих законодательству РК.

На 1 ноября микрофинансовый сектор представлен 1103 ООМФД. Остальные субъекты микрокредитования или являются бездействующими, или не имеют капитала и планируют прекратить деятельность. Организации, не прошедшие учетную регистрацию подлежат принудительной ликвидации.

В октябре Агентством продолжилась работа по передаче исковых заявлений о принудительной ликвидации ООМФД, не прошедших учетную регистрацию.

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