Гольф-клуб за 16,4 миллиарда тенге - депутат требует разобраться в затратах нацкомпаний

Он потребовал провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигоссектора
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Необдуманное стремление тратить больше, чем зарабатываешь, ведет к крайне негативным последствиям, заявил в своем депзапросе мажилисмен Гани Хамзин. Он потребовал провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигосударственного сектора.
По словам депутата, национальные компании до сих пор живут в параллельной реальности.
Так, десятки миллиардов тенге были потрачены на никому не нужные 2 роскошных отеля в Турции, гольф-поле в Щучинске и другие объекты и предметы роскоши. Qazaqgas на данный момент владеет шикарным гольф-клубом в Щучинске через дочернюю организацию АО "КазМунайГаз-Сервис NS". Гольф-клуб построили в 2017 году за 16,4 млрд тенге и с помпой открыли, но уже в следующем году выставили на продажу как непрофильный актив", - рассказал депутат.
По его словам, гольф-клуб выставляли на торги 6 раз, а в 2019 году пытались продать за 4,1 млрд тенге, но покупателей не нашлось даже за эту цену. И вот когда сроки горят, в седьмой раз ценник выставили в 18 млрд тенге, при этом торги пройдут по английскому методу, то есть на повышение.
Что это, если не саботаж постановления, в котором черным по белому написано продать непрофильный актив до конца 2022 года?" - задается вопросом Хамзин.
Также он привел в пример приватизацию проекта KazPV по производству солнечных батарей.
Когда АО "Казатомпром" нужно было приватизировать проект, торги проводились по голландскому методу и активы, в которые было инвестировано 88 млрд тенге, продали меньше чем за 1,5 млрд. Получается, когда активы кому-то нужны, их можно продать через торги на понижение, а когда это гольф-клуб в месте, где зима длится как минимум 6 месяцев, то надо обязательно проводить торги на повышение", - сообщил депутат.
Кроме этого, по данным СМИ оказалось, что в 2021 году нацкомпания достраивала гольф-клуб. На это она потратила 2,066 млрд тенге.
В результате появились пусковые комплексы "Клаб хаус", "VIP-вилла" и "Общежитие". После того как компания вошла в план приватизации и ее не смогли продать за 4,1 млрд тенге, вкладывать 2 млрд народных денег - это откровенное вредительство!" - считает мажилисмен.
По его словам, все это происходит на фоне дефицита республиканского бюджета и растущего внешнего займа. Он также поинтересовался, где "КазМунайГаз-Сервис NS" взял деньги на достройку, если в 2020 году компания показала убытки в 511 млн тенге, а в следующем довела их до 1,066 млрд тенге.
Получается, на строительство объектов, прилегающих к гольф-клубу, выдернули деньги, хотя они могли пойти на действительно нужные инфраструктурные проекты, например модернизацию тепловых сетей в городах нашей страны. История этого объекта говорит о том, что нацкомпании пренебрежительно относятся к своим тратам, особенно на непрофильные активы. Такие объекты, как гольф-клуб, яхты, отели в Турции, должны быть приватизированы в скорейшее время. Оттягивание таких сроков лежит тяжелым грузом на бюджете", - подчеркнул мажилисмен.
В депзапросе депутаты требуют:
- провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигосударственного сектора;
- проверить транзакции АО "КазМунайГаз-Сервис NS" по строительству объектов, прилегающих к гольф-клубу, на предмет законности и обоснованности потраченных средств.
Ранее проверить, как используются национальные ресурсы объектами квазигоссектора, потребовал депутат Юрий Ли.
В "Самрук-Қазына" по результатам проверок заявили, что с начала года возбуждено 38 уголовных дел в отношении должностных лиц фонда.
В конце октября премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что по результатам аудита на объектах квазигоссектора выявлены нарушения на сумму свыше 380 миллиардов тенге.