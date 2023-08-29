24.08.2023, 19:27 18066
Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии проектов с Исламским банком развития
Было предложено активизировать сотрудничество в сфере инфраструктуры, продовольственной и водной безопасности
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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи министра нацэкономики, управляющего Исламским банком развития от Казахстана Алибека Куантырова с главой регионального офиса ИБР в Алматы Ибрагимом Шукри были обсуждены результаты работы и дальнейшие планы работы ИБР в Казахстане, а также предложения банка по развитию инфраструктуры и использования инструментов исламского финансирования в Казахстане, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Шукри отметил, что ИБР активно реализует проекты в Центральной Азии и готов к укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.
Центрально-Азиатский регион развивается динамично и обладает значительным потенциалом роста. Мы готовы и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с ИБР по самым важным направлениям", - подчеркнул глава МНЭ.
В этой связи было предложено активизировать сотрудничество в сфере инфраструктуры, продовольственной и водной безопасности.
В мае сообщалось, что Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен стать платформой для развития исламского финансирования в странах Центральной Азии.
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21.08.2023, 09:03 33366
Какие размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии планируют установить в 2024 году в Казахстане
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения опубликован проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
Согласно документу, планируется установить с 1 января 2024 года:
1) минимальный размер заработной платы - 70 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 28 215 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 57 853 тенге;
4) месячный расчетный показатель - 3 692 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43 407 тенге.
Также планируется установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9,0 процента.
Установить с 1 января 2024 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, - 1,9 процента от объекта исчисления взносов государства. Установить с 1 января 2024 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы", - говорится в проекте.
Закон вводится в действие с 1 января 2024 года. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Ранее президенту Казахстана представили прогноз социально-экономического развития страны.
18.08.2023, 12:14 45471
За 8 месяцев ЕАБР вложили $902 млн в проекты Казахстана
ЕАБР заинтересован в расширении деятельности в Казахстане
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Только за 8 месяцев текущего года ЕАБР вложили $902 млн в проекты Казахстана. Об этом сообщил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в ходе встречи с главой МНЭ РК Алибеком Куантыровым.
Подгузов отметил, что на разработку отдельных новых проектов банк выделяет средства на безвозмездной основе. По его словам, ЕАБР заинтересован в расширении деятельности в Казахстане.
По данным МНЭ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе перспективы реализации новых проектов.
Министр высоко оценил показатели работы банка в нашей стране, отметив, что за время сотрудничества были реализованы крупные проекты.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем важным вопросам.
На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др.
Ранее сообщалось, что ЕАБР профинансировал свыше 250 успешных проектов в рамках ЕАЭС.
17.08.2023, 14:16 53106
Доллар резко подорожал в Казахстане
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Курс доллара продолжает расти в Казахстане. Одновременно в цене поднялся российский рубль.
Официальный курс доллара составляет 455,29 тенге. За день американская валюта подорожала на 5,81 тенге, за месяц - на 11,17 тенге.
В столичных обменниках стоимость покупки доллара составляет 461-463 тенге, продажи - 465-467 тенге. В Алматы американскую валюту принимают по цене 462-462,3 тенге за доллар, а продают за 465 тенге.
Российский рубль тоже вырос в цене. Его официальный курс составляет 4,7 тенге. В обменниках Астаны рубль принимают по 4,9 тенге, продают по 5 тенге. В Алматы продать рубли можно за 4,89 тенге, купить по 5,09 тенге.
Ранее доллар резко вырос в цене в марте этого года. Тогда его стоимость в обменниках доходила до 469 тенге.
16.08.2023, 19:26 58941
В Казахстане замедлилась годовая инфляция
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах РК.
В июле 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 14,0% (в июне - 14,6%). В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах. При этом наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Цены на продовольственные товары в июле замедлились до 13,5% г/г (в июне -14,6%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Улытауской области (16,9%), а минимальный - в Атырауской области (11,3%).
Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 15,0% г/г (в июне - 15,8%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (19,6%), минимальное - в Улытауской области (11,6%).
Цены на платные услуги в июле выросли до 13,6% г/г (в июне - 13,3%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (17,5%), значительно ниже - в Абайской области (10,1%).
В июле 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,6%.
Итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-июль рассмотрены 15 августа на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период темп роста экономики Казахстана составил 4,8%. В частности, в реальном секторе он достиг 4,6%, а в сфере услуг - 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.
15.08.2023, 16:50 67606
Нацбанк провел презентацию цифрового тенге
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан провел для коллектива Высшей аудиторской палаты презентацию проекта реализации цифрового тенге, сообщает пресс-служба палаты.
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов и председатель АО "Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка" Бинур Жаленов рассказали о тестировании цифрового тенге и чем он отличается от обычных безналичных расчетов через банковские приложения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что целью проекта является дальнейшее развитие и модернизация, адаптация национальной платежной системы РК к новым внешним вызовам.
По словам Бинура Жаленова, цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета. Цифровой тенге, как третья форма национальной валюты, будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге, и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства.
В настоящее время Национальный банк проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.
Ранее сообщалось, что внедрение платформы цифрового тенге планируется в 2023 году.
15.08.2023, 11:00 69276
Рост экономики Казахстана по итогам 7 месяцев составил 4,8%
По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-июль рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы Кабмина.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период темп роста экономики Казахстана составил 4,8%. В частности, в реальном секторе он достиг 4,6%, а в сфере услуг - 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,4%. Их приток вырос в таких сферах, как транспорт и складирование - на 58%, образование - 24,3%, торговля - 22,6%, сельское хозяйство - 21,3%, промышленность - 9%, в том числе горнодобывающая промышленность - 8,4%", - доложил Куантыров.
В январе-июне внешнеторговый товарооборот вырос на 4,3%, до $67,2 млрд. Экспорт составил $38 млрд, в том числе экспорт обработанных товаров - $12,1 млрд. Импорт товаров достиг $29,3 млрд. В целом положительный торговый баланс республики находится на уровне $8,7 млрд.
В свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что за отчетный период в государственный бюджет поступило 10,4 трлн тенге доходов (план исполнен на 98,2%). В частности, республиканский бюджет пополнился на 6,8 трлн тенге, местные бюджеты - на 3,5 трлн тенге. Вместе с тем расходы госбюджета исполнены на 98,8%, республиканского - на 99,3%, местных - на 98,8%.
Премьер-министр подчеркнул, что по итогам прошедших 7 месяцев значительный вклад в положительную динамику развития экономики Казахстана внес реальный сектор. В частности, в обрабатывающей промышленности, где рост составил 3%, увеличилось производство продуктов питания на 4,5% и напитков - на 6,4%. В легкой промышленности рост на 21% обеспечен за счет увеличения выпуска текстильных изделий более чем на 37%.
Вместе с тем производство пластмассовых и готовых металлических изделий выросло на 8%, продукции химической промышленности - на 4,1%. В машиностроении положительная динамика на 29% обеспечена за счет роста производства автомобилестроения на 43%, электрического оборудования - почти на 34,5%, локомотивов и вагонов - на 30%.
Кроме того, за отчетный период на 15% увеличилось производство мебели, строительная отрасль демонстрирует уверенный рост на 12% (введено в эксплуатацию 8,5 млн кв. м жилья), торговля выросла почти на 10%, связь и транспорт - более чем на 8% и 7% соответственно.
В целом по итогам 7 месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в области Абай, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы. Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской, Алматинской областях и области Ұлытау.
Ответственным госорганам и акиматам регионов следует усилить работу по достижению целевых макроэкономических показателей", - указал Алихан Смаилов.
Он напомнил, что на расширенном заседании правительства глава государства поручил обеспечить ежегодный экономический рост в среднесрочной перспективе на уровне 6%.
Требуется принятие действенных системных мер для стимулирования экономического роста. Здесь нужно усилить работу по диверсификации экономики, дальнейшему развитию собственного производства, увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест", - сказал премьер.
По его словам, сдерживание роста цен также остается приоритетной задачей для правительства. Инфляция в республике поступательно замедляется с февраля текущего года. Благодаря принятым мерам удалось сократить ее до 14%.
Вместе с тем перед нами стоит задача к концу года снизить уровень инфляции в 2 раза в сравнении с прошлым годом. Учитывая, что основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, требуется своевременное принятие превентивных мер. Все необходимые инструменты для этого имеются. Они отражены в Комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции", - отметил Смаилов.
Он подчеркнул, что также нужно активизировать работу по снижению доли государства в экономике. В частности, мероприятия в рамках комплексного плана приватизации должны реализовываться строго в соответствии с дорожными картами. При этом особое внимание следует уделить обеспечению прозрачности процесса приватизации.
В заключение глава кабмина обозначил важность своевременного исполнения комплексного плана по противодействию теневой экономике на ближайшие 3 года и мероприятий, финансирование которых предусмотрено бюджетом.
14.08.2023, 13:27 73556
Сумма вкладов физлиц в Казахстане достигла рекордных 18 триллионов тенге
Фото: shutterstock.com
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 июля 2023 года вклады физических лиц в банках страны достигли отметки в 18 трлн тенге - на 1,1 трлн тенге (или на 6,4%) больше по сравнению с началом года.
Лидером по росту вкладов физлиц с начала года стал Kaspi.kz: плюс 541,7 млрд. Подобный рост в разы превышает результаты других БВУ РК. К концу июня текущего года портфель вкладов физлиц в банке достиг 4,2 трлн тенге. Вторую строчку занял Евразийский банк с ростом вкладов физлиц на 155,5 млрд тенге, до 1 трлн. Замыкает топ-3 банк "Фридом Финанс Казахстан": плюс 134,4 млрд тенге, до 443,7 млрд", - сообщает Ranking.kz.
Рост объема вкладов в БВУ РК свидетельствует о том, что клиенты видят депозиты как надежный инструмент сохранения и приумножения своих финансов, подчеркивает агентство.
Сейчас банковский сектор страны представлен 21 банком второго уровня, при этом основная концентрация вкладов физлиц приходится на крупнейшие фининституты, среди которых вышеупомянутые банки. Топ-5 БВУ РК консолидируют более 80% всех вкладов", - говорится в информации.
Вклады физлиц в банках страны растут и в долгосрочной динамике, несмотря на глобальные геополитические шоки. За год сумма таких вкладов выросла на 4,3 трлн тенге (или на 31,3%). Если же рассматривать пятилетний период, то сумма увеличилась более чем в 2 раза, а за десять лет - почти в 5 раз.
Таким образом, можно отметить, что, несмотря на мировые кризисы, БВУ РК продолжают привлекать депозиты, что говорит о финансовой стабильности и развитии банковской системы", - резюмирует агентство.
Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане снизилась до 14% в июле.
10.08.2023, 20:14 82196
Назначен председатель совета директоров Jusan Bank
Фото: yessenovfoundation.org
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Алматы. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 10 августа АО "First Heartland Jusan Bank" (Jusan Bank) провело внеочередное собрание акционеров, на котором были избраны новые члены совета директоров и утвержден руководящий состав банка, сообщает KASE.
Галимжан Есенов избран председателем совета директоров. Также в совет директоров в качестве независимых директоров вошли Жаркынбек Азбеков и Санжар Жамалов, сохранивший за собой эту позицию.
Правление Jusan Bank состоит из Ирины Мерзляковой (и.о. председателя правления), Аскара Хамидуллина и Галии Махановой. Остальные члены правления будут назначены позднее, после получения необходимых согласований со стороны уполномоченного органа.
Также Jusan Bank и акционеры одобрили мировое урегулирование между Галимжаном Есеновым и Jusan Technologies Ltd (JTL). Согласно урегулированию активы JTL были возвращены в юрисдикцию РК. В рамках урегулирования подлежат прекращению все юридические разбирательства в Республике Казахстан, США и Великобритании, связанные с Республикой Казахстан, Jusan Technologies Ltd и Есеновым.
Напомним, в июне Министерству юстиции Республики Казахстан совместно с другими государственными органами удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?