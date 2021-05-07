Казахстанцы вернули в ЕНПФ свыше 116 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - По состоянию на 5 мая ЕНПФ исполнено 254 468 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 1,2 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составляет порядка 4,9 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Мангистауской области (26,5%), Алматы (19,1%), Нур-Султана (12,9%), сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Более 116 миллиардов тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

После перечисления запрашиваемой вкладчиком суммы пенсионных накоплений из ЕНПФ на спецсчет уполномоченного оператора данная сумма изымается из инвестиционного управления и, следовательно, на нее перестает начисляться инвестиционный доход", - отметили в фонде.

Кроме того, на пенсионные накопления, перечисленные на спецсчет, не распространяется предусмотренная законом гарантия государства по их сохранности с учетом уровня инфляции. Также с сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ производится исчисление и удержание индивидуального подоходного налога согласно способу, выбранному вкладчиком и указанному в его заявлении.

Всего в ЕНПФ поступило 7342 заявления на лечение, из них исполнено 4872 заявления на сумму около 4,7 миллиарда тенге, средняя сумма составляет порядка 1 миллиона тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 909 миллионов тенге от уполномоченного оператора. Эти средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Управляющим инвестиционным портфелем по состоянию на 5 мая переведено около 3,2 миллиарда тенге. ЕНПФ таким образом исполнил 1415 заявлений из 1771 поступившего. Средняя сумма перевода составляет около 2,3 миллиона тенге.

Напомним , на корпоративном сайте Единого накопительного пенсионного фонда расширена линейка видов заявлений о назначении пенсионных выплат, которые можно подать дистанционно.

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