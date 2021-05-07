Казахстанцы вернули в ЕНПФ свыше 116 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - По состоянию на 5 мая ЕНПФ исполнено 254 468 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 1,2 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составляет порядка 4,9 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Мангистауской области (26,5%), Алматы (19,1%), Нур-Султана (12,9%), сообщает пресс-служба ЕНПФ.
Более 116 миллиардов тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.
После перечисления запрашиваемой вкладчиком суммы пенсионных накоплений из ЕНПФ на спецсчет уполномоченного оператора данная сумма изымается из инвестиционного управления и, следовательно, на нее перестает начисляться инвестиционный доход", - отметили в фонде.
Кроме того, на пенсионные накопления, перечисленные на спецсчет, не распространяется предусмотренная законом гарантия государства по их сохранности с учетом уровня инфляции. Также с сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ производится исчисление и удержание индивидуального подоходного налога согласно способу, выбранному вкладчиком и указанному в его заявлении.
Всего в ЕНПФ поступило 7342 заявления на лечение, из них исполнено 4872 заявления на сумму около 4,7 миллиарда тенге, средняя сумма составляет порядка 1 миллиона тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 909 миллионов тенге от уполномоченного оператора. Эти средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.
Управляющим инвестиционным портфелем по состоянию на 5 мая переведено около 3,2 миллиарда тенге. ЕНПФ таким образом исполнил 1415 заявлений из 1771 поступившего. Средняя сумма перевода составляет около 2,3 миллиона тенге.
Напомним, на корпоративном сайте Единого накопительного пенсионного фонда расширена линейка видов заявлений о назначении пенсионных выплат, которые можно подать дистанционно.
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