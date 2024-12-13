Курс тенге снова снизился

Инфляция в 2024 году составит 8-9%, в 2025 году - 6,5-8,5%, в 2026 году - 5,5-7,5%, в 2027 году - вблизи 5%

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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Динамика инфляции в 2025-2026 годах продолжит замедляться, но медленнее, чем прогнозировалось ранее. Этому будет способствовать усиление внешнего инфляционного давления, а также ухудшение внешней продовольственной инфляции, говорится в - Динамика инфляции в 2025-2026 годах продолжит замедляться, но медленнее, чем прогнозировалось ранее. Этому будет способствовать усиление внешнего инфляционного давления, а также ухудшение внешней продовольственной инфляции, говорится в докладе "О денежно-кредитной политике" Национального банка РК.





По его данным, к концу 2024 года темпы инфляции несколько замедлятся благодаря более сдержанному росту тарифов на коммунальные услуги.





В первой половине 2025 года риски ускорения инфляции остаются значительными в связи с потенциальным ростом цен на мировых продовольственных рынках и усилением инфляции в России - основном торговом партнере. Рост производственных издержек, вызванный удорожанием продукции обрабатывающей промышленности и импортируемых товаров, усилит ценовое давление на непродовольственные товары. Кроме того, программа "Тариф в обмен на инвестиции", при условии сохранения текущего темпа повышения тарифов на коммунальные услуги, останется ключевым драйвером ускорения инфляции в секторе услуг", - говорится в докладе.





Таким образом, инфляционные ожидания будут оставаться повышенными и продолжат оказывать дополнительное проинфляционное давление.





По данным Нацбанка, инфляция в 2024 году составит 8-9%, в 2025 году - 6,5-8,5%, в 2026 году - 5,5-7,5%, в 2027 году - вблизи 5%.





Прогноз роста экономики на 2024 год уточнен на уровне 4-4,5%. На 2025-2026 годы ожидания по росту ВВП претерпели изменения по сравнению с прошлым прогнозом. Предполагается, что рост экономической активности будет находиться в 2025 году в диапазоне 4,5-5,5%, в 2026 году - 4,6-5,6%, в 2027 году - 3,3-5,3%.





Комитет денежно-кредитной политики Нацбанка будет внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для скорейшего возврата инфляции к траектории устойчивого замедления и достижения таргета в 5%.





В докладе также представлен прогноз цен на нефть.





В рамках базового сценария ожидается, что в 2024 году цены на нефть стабилизируются на уровне около 80,3 долл. США за баррель в среднем за год. В 2025-2026 годах цена на нефть составит 70 долларов США за баррель. Ожидается более слабый спрос со стороны Китая и стран ОЭСР, а также более низкий рост мировой экономики в 2025 году, чем прогнозировалось ранее. Ослабление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+ с начала 2025 года и увеличение добычи в странах Северной и Южной Америки будут способствовать профициту предложения на рынке нефти", - сообщается в докладе.





Напомним, ЕАБР в своем макропрогнозе на ближайшие три года прогнозирует укрепление валюты и рост ВВП в странах-участницах.



