Правительство и Нацбанк обвиняют в сговоре с Jusan банком и хищении госсредств
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Канат Нуров в своем депзапросе на имя генерального прокурора и председателя антикоррупционного ведомства потребовал немедленно перестроить деятельность правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались мажилисом в рамках госбюджета.
Нуров напомнил, что 23 ноября мажилис изменил банковское законодательство в части повышения прозрачности происхождения капитала банков и ограничения выплаты ими дивидендов за счет госпомощи.
Но чтобы обеспечить дальнейшую прозрачность и, следовательно, эффективность функционирования финансового сектора экономики, мы вынуждены обратиться к вам по проблеме реализации программы повышения финансовой устойчивости банков, которая будет действовать до 2032 года", - сообщил депутат.
По его словам, по-прежнему остаются нераскрытыми ситуации по череде поглощений системообразующих банков, включая последнее поглощение маленьким "Jusan банком" двух больших банков: "Цесна" и АТФ.
В частности, нас интересует, как возможно, чтобы от временной финансовой помощи государства у частных банков возникал доход, если от займов вместе с активами растут также и обязательства, т.е. никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов? Почему в аудированной отчетности Jusan Technologies как конечного бенефициара "Jusan банка" отражена прибыль в 1 млрд 350 млн долларов США от приобретения "Цесны" и АТФ банков, из которых всего лишь 300 млн долларов - от реструктуризации государственных займов?" - задается вопросом Нуров.
Он также поинтересовался, как и кем были сформированы провизии на активы "Цесна банка", позволившие "Jusan банку" всего за 1 тенге получить после поглощения 241 млрд тенге дохода от расформирования этих провизий в 2019 году.
Почему Фонд проблемных кредитов Минфина выкупил у "АТФ банка" его обесценившиеся активы прямо перед поглощением по цене в 5 раз дороже их стоимости, в результате чего в 2020 году более 171 млрд тенге наличных, всего за 2 тенге по договору о поглощении, просто тихо перекочевали в кассу "Jusan банка"?" - интересуется депутат.
Он уточнил, что на слушаниях в комитете мажилиса по финансам и бюджету депутатам было отказано в предоставлении информации по содержанию рамочного соглашения, на которое ссылается председатель "Jusan банка" Шигео Катсу.
Но все эти банки пользовались финансовой помощью государства, поэтому депутатская группа Жана Казахстан и партия АMANAT считают целесообразным обеспечить доступ депутатскому корпусу к подобным ДСП документам", - считает Нуров.
По его мнению, необходимо перестроить деятельность правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались мажилисом в рамках госбюджета, иначе они будут дальше вываливаться на валютный рынок и запускать инфляцию чистой воды, подобно этим дарениям БВУ за счет печатного станка Нацбанка.
Прошу в установленные законом сроки обеспечить доступ к указанному рамочному ДСП соглашению и соответствующим договорам о поглощениях, а также получить ответы уполномоченных госорганов на все эти вопросы с целью расследовать действия виновных должностных лиц правительства, Нацбанка и иных госрегуляторов на предмет их возможного группового сговора с "Jusan банком" и иными БВУ в целях хищения государственных средств в особо крупном размере", - резюмировал мажилисмен.
Напомним, другой мажилисмен Берик Дюсембинов сегодня потребовал раскрыть данные о принадлежности земель высокопоставленным чиновникам.