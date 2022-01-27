Сумма накоплений в ЕНПФ достигла 13,1 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Как предотвратить мошенничество с банковскими картами и защитить свои финансы, рассказали
в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на надежность и наличие нескольких степеней защиты, мошенники продолжают пытаться получить доступ к данным и деньгам граждан.
Зная только номер карты, ваши имя, фамилию, ИИН, мошенники не смогут снять деньги с нее. Им нужна дополнительная информация: срок действия карты и код безопасности (например, CVV-код для карт VISA или CVC-код для карт MasterCard). Если мошенникам удастся узнать одноразовые коды из уведомлений, которые поступают от банка на ваш телефон в виде SMS или PUSH-уведомлений, или получить логин и пароль от онлайн-банкинга, тогда они будут владеть информацией, позволяющей беспрепятственно совершать любые операции по вашему счету", - подчеркнули в агентстве.
В случае, если со стороны банка произошел какой-либо сбой, либо по счету клиента совершаются подозрительные операции, специалисты банка никогда не будут просить какие-либо коды у клиента. По регламенту безопасности банк заблокирует карту и счет и уведомит об этом клиента через SMS или мобильное приложение, либо контакт-центр банка сообщит о подозрительной активности. Клиент всегда может сам обратится в call-центр или отделение банка при любых подозрениях и быть в "периметре безопасности" финансовой организации", - рассказал начальник управления кибербезопасности АРРФР Роман Перминов.
По его словам, злоумышленники используют различное программное обеспечение, которое помогает получить несанкционированный доступ к системам пользователей и выкрасть нужные данные.
Чтобы защититься от таких атак, нужно использовать проверенные антивирусные программы. Установите их на все устройства, какими вы пользуетесь, и не забывайте периодически обновлять, ведь мошенники всегда ищут недоработки и уязвимости в ПО и приложениях", - советует Перминов.
Он также порекомендовал регулярно обновлять операционную систему, установить надежные и разные пароли ко всем приложениям, почтовым ящикам, аккаунтам в социальных сетях, не хранить в памяти устройств пароли/коды доступа к приложениям и другим сервисам, ключи электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также не пересылать в мессенджерах фотографии банковских карт и паролей.
Владельцам айфонов необходимо скачивать приложения только из AppStore, а телефонов на базе Android - из Google Play. Это позволит снизить риск взлома смартфона.
Время от времени проверяйте список установленных приложений. Удаляйте ненужные, если редко ими пользуетесь. Кроме того, не привязывайте банковскую карту к платным сервисам приложений. Лишние приложения не только засоряют память вашего устройства, но и являются дополнительной зацепкой для мошенников", - рекомендует вице-президент IDF Eurasia, бизнес-тренер Роман Маргацкий.
Эксперты советуют также: не стоит доверять людям, которые просят скачать некую программу или приложение под разными предлогами.
В случае установки приложений, подумайте, нужно ли разрешать программе отслеживать ваши данные, геолокацию и давать доступ к списку контактов? Сделать это можно только в случае необходимости, к примеру, разрешить приложению службы такси узнавать ваше местоположение или дать доступ к своей галерее для создания коллажа. Если вас насторожили требования, вы вправе отказаться и выбрать другое, более надежное приложение", - предостерегли в Агентстве.
Специалисты также советуют - расплачиваясь в кафе, ресторанах и супермаркетах, не отдавать свою карту кассиру или официанту, а прикладывать ее к терминалу оплаты самостоятельно.
Если вы заметили подозрительные операции, сразу заблокируйте карту через мобильное приложение или call-центр банка. Не отключайте SMS-уведомления о транзакциях, чтобы не пропустить подозрительные списания. Блокировка карты - надежная гарантия того, что подозрительные операции не повторятся. А чтобы понять, как произошло подозрительное списание, необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы и службу безопасности вашего банка", - посоветовал Роман Маргацкий.
Он также порекомендовал пользоваться банкоматами внутри отделений банков, поскольку их чаще проверяют и лучше охраняют. На банкомате должно быть оборудование, предназначенное для безопасного (скрытого) набора персонального идентификационного номера.
Маргацкий также дал несколько базовых рекомендаций:
· Подключите мобильный банк и SMS-оповещение, чтобы отследить операции, которые вы не совершали. Так вы сможете оперативно отреагировать на действия мошенников, а время в этом случае очень важно.
· Не храните крупные суммы денег на карте, которую носите с собой и используете для повседневных трат. Лучше при необходимости делать перевод с основного счета или депозита либо вовсе открыть отдельную платежную или виртуальную карту для покупок в Интернете.
· Расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников, ведь именно они чаще всего становятся мишенями злоумышленников.