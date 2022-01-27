Сумма накоплений в ЕНПФ достигла 13,1 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 января 2022 года достигла 13,1 трлн тенге. Как известно, она включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход, сообщили в фонде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года достиг 1,4 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 138,2 млрд, или 11%. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,13% при инфляции в 8,4%.

Напомним, в состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т. д.

В целом инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,04 трлн тенге. При этом инвестиционная доходность со дня основания самой накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 января 2022 года с нарастающим итогом составила 681,13%, инфляция - 546,77%.

Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 января 2022 года составила 134,36%.

Каждый вкладчик имеет возможность увидеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.



