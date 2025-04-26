Три престижные награды получил ЕАБР на ежегодном собрании ADFIAP
Фото: ЕАБР
Маскат. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) и его председатель правления Николай Подгузов были отмечены тремя престижными наградами на ежегодном собрании Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) 2025, сообщает пресс-служба банка.
Николай Подгузов назван победителем в индивидуальной номинации ADFIAP CEO of the Year за выдающееся лидерство в продвижении экономического развития и региональной интеграции в Центральной Азии.
Торжественная церемония вручения наград состоялась в оманском Маскате.
Победа ЕАБР сразу в нескольких номинациях отмечает выдающийся вклад банка в устойчивое развитие, технологические инновации и развитие инфраструктуры в Центральной Азии и за ее пределами", - отметили в банке.
Самой престижной награды удостоился Николай Подгузов, председатель правления ЕАБР, за свое исключительное лидерство и эффективную работу по стимулированию экономического роста и регионального сотрудничества в Центральной Азии.
Эта награда подчеркивает ключевую роль Николая Подгузова в расширении портфеля проектов ЕАБР, нацеленных на решение таких важнейших задач, стоящих перед Центральной Азией, как управление водно-энергетическим комплексом, развитие Евразийского транспортного каркаса и обеспечение продовольственной безопасности", - подчеркнули в пресс-службе ЕАБР.
ADFIAP также подчеркнула ведущую роль банка в предоставлении несуверенного финансирования, а также отметила лидирующие позиции ЕАБР в области проведения прикладных экономических исследований в регионе.
Кроме того, ЕАБР получил две награды за отдельные проекты:
- Премию за развитие инфраструктуры - за серию "Аналитических докладов о водно-энергетическом комплексе Центральной Азии". Данные исследования направлены на разработку решений важнейших проблем водно-энергетического комплекса и предоставляют рекомендации по устойчивому управлению водными и земельными ресурсами в регионе; данные аналитических докладов банка цитируются лидерами государств-участников ЕАБР и используются институтами по всему миру.
- Премию за развитие технологий - за новаторский проект "Фонд цифровых инициатив - ATTILAN", который сыграл важную роль в ускорении цифровой трансформации, стимулировании инноваций и совершенствовании цифровой инфраструктуры в государствах-участниках.
Церемония награждения состоялась 24 апреля 2025 года в рамках ежегодного собрания ADFIAP - масштабной встречи многочисленных финансовых институтов развития, ориентированных на устойчивый и инклюзивный рост.
Эти награды являются свидетельством непоколебимой приверженности Евразийского банка развития обеспечению прогресса в наших государствах-участниках. Для нас большая честь получить признание наших усилий в области цифровых инноваций, развития инфраструктуры и регионального сотрудничества. Эти достижения являются свидетельством серьезной работы нашей команды и наших партнеров по продвижению устойчивого и инклюзивного развития в Евразийском регионе. Но, как гласит кыргызская поговорка, "вершина одной горы - это подножие следующей". Сегодня мы празднуем наше совместное достижение определенной вершины. А завтра продолжим наше восхождение на пути к еще более процветающей и объединенной Евразии", - заявил глава ЕАБР Николай Подгузов.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) выступает координатором работы всех банков развития и других финансовых институтов, занимающихся финансированием развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Миссия организации заключается в продвижении устойчивого развития через ее участников. Основанная в 1976 году, ADFIAP в настоящее время насчитывает 90 организаций-участниц в 40 странах мира. Также ADFIAP - один из учредителей и участников Всемирной федерации финансовых институтов развития, в состав которой входят региональные ассоциации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.