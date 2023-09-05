01.09.2023, 18:31 18426
В рамках программы "7-20-25" выдано около 70 тысяч займов
В Астане выдано 25 102 займа на сумму 393,9 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 31 августа 2023 года выдан 69 891 заем на сумму 944,4 млрд тенге. Об этом сообщили в Нацбанке РК.
Сообщается, что в Астане выдано 25 102 займа на сумму 393,9 млрд тенге, в Алматы - 13 943 займа на 215,3 млрд тенге, в Шымкенте - 5283 займа на 65,2 млрд тенге.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.
новости по теме
05.09.2023, 08:13 826
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом чистый государственный долг находится на низком уровне, а состояние ликвидных внешних активов страны обеспечивает защиту от внешних шоков", - проинформировали в МНЭ.
В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны достаточны для управления рисками.
По мнению аналитиков, дефицит консолидированного бюджета сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годы. При этом росту государственных доходов будут способствовать усилия по реформированию налоговой политики и администрирования.
Также аналитики отмечают проводимую правительством макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики.
В целом S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в 2023-2026 годы.
Правительство РК продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности", - отметили в министерстве.
Ранее прогноз социально-экономического развития Казахстана на пять лет озвучили в правительстве.
01.09.2023, 20:37 17401
В Казахстане продолжает расти закредитованность населения
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 августа активы банковского сектора составили 46,6 трлн тенге, незначительно уменьшившись за июль на 0,04%, или 20 млрд тенге (с начала 2023 года рост на 4,5%, или 2,0 трлн тенге), в основном за счет снижения ликвидных активов на 2,7%, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Высоколиквидные активы составили 14,0 трлн тенге, или 30,0% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за июль выросли на 1,9%, до 24,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 9,0%). Кредиты в национальной валюте увеличились на 2,2%, до 23,2 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте снизились на 2,2%, до 1,7 трлн тенге.
Кредиты юридическим лицам уменьшились за июль на 1,7%, до 8,6 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 0,4%), в основном в результате снижения кредитов субъектам крупного бизнеса по причине крупных погашений. Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, уменьшились за июль на 1,1%, до 9,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 2,9%). Займы субъектам МСБ незначительно уменьшились на 0,02%, до 6,4 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 6,9%), займы крупному бизнесу уменьшились на 3,0%, до 3,5 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 3,7%).
Кредиты физическим лицам составили 16,2 трлн тенге, увеличившись за июль на 3,9% (с начала 2023 года рост на 14,7%), за счет роста потребительских займов на 5,9%, до 9,0 трлн тенге.
Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 августа уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,4% от ссудного портфеля, или 889 млрд тенге (на 1 января 2023 года - 3,4%, или 815 млрд тенге).
В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,9%, или 321 млрд тенге, в портфеле физических лиц - 3,8%, или 568 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 72,9% (на 01.01. 2023 г. - 76,9%).
Напомним, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов.
10 июля председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов ответил на депутатский запрос относительно проблемы закредитованности населения, передает корреспондент агентства.
Национальным банком в аналитических целях на основе агрегированных данных проводится оценка долговой нагрузки по уже выданным банками займам и величине среднемесячной номинальной заработной платы. По результатам расчетов на 1 мая текущего года значение коэффициента долговой нагрузки оценивается на уровне ниже норматива (0,5)", - говорится в ответе главы Нацбанка на депзапрос.
24.08.2023, 19:27 47586
Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии проектов с Исламским банком развития
Было предложено активизировать сотрудничество в сфере инфраструктуры, продовольственной и водной безопасности
Рассказать друзьям
Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи министра нацэкономики, управляющего Исламским банком развития от Казахстана Алибека Куантырова с главой регионального офиса ИБР в Алматы Ибрагимом Шукри были обсуждены результаты работы и дальнейшие планы работы ИБР в Казахстане, а также предложения банка по развитию инфраструктуры и использования инструментов исламского финансирования в Казахстане, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Шукри отметил, что ИБР активно реализует проекты в Центральной Азии и готов к укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.
Центрально-Азиатский регион развивается динамично и обладает значительным потенциалом роста. Мы готовы и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с ИБР по самым важным направлениям", - подчеркнул глава МНЭ.
В этой связи было предложено активизировать сотрудничество в сфере инфраструктуры, продовольственной и водной безопасности.
В мае сообщалось, что Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен стать платформой для развития исламского финансирования в странах Центральной Азии.
21.08.2023, 09:03 62886
Какие размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии планируют установить в 2024 году в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения опубликован проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
Согласно документу, планируется установить с 1 января 2024 года:
1) минимальный размер заработной платы - 70 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 28 215 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 57 853 тенге;
4) месячный расчетный показатель - 3 692 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43 407 тенге.
Также планируется установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9,0 процента.
Установить с 1 января 2024 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, - 1,9 процента от объекта исчисления взносов государства. Установить с 1 января 2024 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы", - говорится в проекте.
Закон вводится в действие с 1 января 2024 года. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Ранее президенту Казахстана представили прогноз социально-экономического развития страны.
18.08.2023, 12:14 74991
За 8 месяцев ЕАБР вложили $902 млн в проекты Казахстана
ЕАБР заинтересован в расширении деятельности в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Только за 8 месяцев текущего года ЕАБР вложили $902 млн в проекты Казахстана. Об этом сообщил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в ходе встречи с главой МНЭ РК Алибеком Куантыровым.
Подгузов отметил, что на разработку отдельных новых проектов банк выделяет средства на безвозмездной основе. По его словам, ЕАБР заинтересован в расширении деятельности в Казахстане.
По данным МНЭ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе перспективы реализации новых проектов.
Министр высоко оценил показатели работы банка в нашей стране, отметив, что за время сотрудничества были реализованы крупные проекты.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем важным вопросам.
На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др.
Ранее сообщалось, что ЕАБР профинансировал свыше 250 успешных проектов в рамках ЕАЭС.
17.08.2023, 14:16 82491
Доллар резко подорожал в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Курс доллара продолжает расти в Казахстане. Одновременно в цене поднялся российский рубль.
Официальный курс доллара составляет 455,29 тенге. За день американская валюта подорожала на 5,81 тенге, за месяц - на 11,17 тенге.
В столичных обменниках стоимость покупки доллара составляет 461-463 тенге, продажи - 465-467 тенге. В Алматы американскую валюту принимают по цене 462-462,3 тенге за доллар, а продают за 465 тенге.
Российский рубль тоже вырос в цене. Его официальный курс составляет 4,7 тенге. В обменниках Астаны рубль принимают по 4,9 тенге, продают по 5 тенге. В Алматы продать рубли можно за 4,89 тенге, купить по 5,09 тенге.
Ранее доллар резко вырос в цене в марте этого года. Тогда его стоимость в обменниках доходила до 469 тенге.
16.08.2023, 19:26 88461
В Казахстане замедлилась годовая инфляция
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах РК.
В июле 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 14,0% (в июне - 14,6%). В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах. При этом наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Цены на продовольственные товары в июле замедлились до 13,5% г/г (в июне -14,6%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Улытауской области (16,9%), а минимальный - в Атырауской области (11,3%).
Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 15,0% г/г (в июне - 15,8%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (19,6%), минимальное - в Улытауской области (11,6%).
Цены на платные услуги в июле выросли до 13,6% г/г (в июне - 13,3%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (17,5%), значительно ниже - в Абайской области (10,1%).
В июле 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,6%.
Итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-июль рассмотрены 15 августа на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период темп роста экономики Казахстана составил 4,8%. В частности, в реальном секторе он достиг 4,6%, а в сфере услуг - 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.
15.08.2023, 16:50 97126
Нацбанк провел презентацию цифрового тенге
Рассказать друзьям
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан провел для коллектива Высшей аудиторской палаты презентацию проекта реализации цифрового тенге, сообщает пресс-служба палаты.
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов и председатель АО "Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка" Бинур Жаленов рассказали о тестировании цифрового тенге и чем он отличается от обычных безналичных расчетов через банковские приложения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что целью проекта является дальнейшее развитие и модернизация, адаптация национальной платежной системы РК к новым внешним вызовам.
По словам Бинура Жаленова, цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета. Цифровой тенге, как третья форма национальной валюты, будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге, и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства.
В настоящее время Национальный банк проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.
Ранее сообщалось, что внедрение платформы цифрового тенге планируется в 2023 году.
Читаемое
04.09.2023, 12:36Токаев назначил министра водных ресурсов 04.09.2023, 12:5356786Президент дал ряд поручений новому министру торговли и интеграции 04.09.2023, 13:1854591Птицефабрики в СКО оштрафовали за необоснованное повышение цен на яйца 04.09.2023, 13:2953121Учение объединенной системы ПВО государств - участников СНГ пройдет в Карагандинской области 04.09.2023, 12:0847201Назначен министр сельского хозяйства Казахстана 31.08.2023, 12:26142676Суперлуние - 2023 в Алматы 02.09.2023, 11:08123896Назначен новый глава МВД 02.09.2023, 09:27123501Назначены помощник и советник президента 02.09.2023, 12:18121206Назначены министры торговли и культуры 02.09.2023, 12:51120816Токаев провел совещание с руководством МВД 17.08.2023, 16:55438686В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 18.08.2023, 11:21432851С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий 16.08.2023, 21:17414786Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования 21.08.2023, 15:01399811Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 24.08.2023, 17:31369841Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?