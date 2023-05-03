Вкладывать пенсионные активы в малый и средний бизнес разрешат в Казахстане

Переход положительного текущего счета в отрицательную зону в первую очередь связан со снижением профицита торгового баланса

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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам первого квартала 2023 года, - Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам первого квартала 2023 года, сообщает пресс-служба регулятора.





Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 1,6 млрд долларов. По итогам I квартала 2022 года был зафиксирован профицит в 4,8 млрд долларов.





Переход положительного текущего счета в отрицательную зону в первую очередь связан со снижением профицита торгового баланса. Он составил 5,1 млрд долларов, снизившись на 58,3%, или на 7,1 млрд долларов. Снижение профицита связано с увеличением импорта товаров на фоне сокращения экспорта.





Экспорт товаров по методологии платежного баланса сократился на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,8 млрд долларов. Снижение экспорта связано с падением экспорта нефти и газового конденсата на 25,7%, или на 3,5 млрд долларов.





Импорт товаров по методологии платежного баланса в свою очередь увеличился на 41,4%, до 13,7 млрд долларов. Это обусловлено ростом ввоза всех категорий импорта. Наибольшее увеличение наблюдалось в непродовольственных потребительских (на 67,2%, или 1,4 млрд долларов) и инвестиционных товарах (на 61,7%, или 1,1 млрд долларов).





Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде снизились на 7,5% (или на 0,5 млрд долларов) и составили 6,1 млрд долларов.





По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо (чистый отток) в размере 0,7 млрд долларов, в основном за счет операций государственного сектора.





Резервные активы (без учета активов Национального фонда) по состоянию на 1 апреля 2023 года оценивались в 36,2 млрд долларов. Это покрывает потребности финансирования 6,9 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.



