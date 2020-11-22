20 ноября исполняется 95 лет со дня рождения одной из величайших балерин в истории, народной артистки СССР Майи Плисецкой. В 1960 году она сменила Галину Уланову на месте примы Большого театра. Среди наиболее выдающихся партий Плисецкой в «Большом» — Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Кармен в «Кармен-сюите», Эгина и Фригия в «Спартаке», Аврора в «Спящей красавице» и многие другие. Также артистка ставила собственные спектакли, руководила балетом Римской оперы и Национальным балетом Испании. Майя Плисецкая оставила сцену в возрасте 65 лет. Скончалась она 2 мая 2015 года на 90-м году жизни, сообщает RT.

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