15.11.2023, 20:38 3961

Эвакуация казахстанцев из сектора Газа

Фото: МИД РК
Состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей.

 
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06.11.2023, 15:01 30106

Жители Казахстана наблюдали "северное сияние"

Фото: Instagram/@ilovekostanay
Необычный феномен для северных широт Казахстана запечатлели жители Костанайской области. Кадры с завораживающим сиянием в ночном небе распространились в социальных сетях.

"Северное сияние" наблюдали в Лисаковске, Костанае, Аулиекольском, Сарыкольском, Узункольском, Житикаринском, Федоровском и Мендыгаринском районах. Необычное явление природы вызвано высокой солнечной активностью и магнитными бурями.

 
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06.11.2023, 08:52 32456

Токаев подарил Димашу Кудайбергену щенка тазы

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген выложил в Instagram фотографии своего нового питомца, которого ему подарил президент Касым-Жомарт Токаев. Щенка традиционной казахской породы назвали Ғарышкер.

Друзья, познакомьтесь, это мой новый друг. Это чудо природы, то есть щенка тазы, мне подарил Касым-Жомарт Кемелевич. Тазы - ценность нашей нации, одно из "семи сокровищ", доставшихся нам от наших предков. Радует, что в настоящее время в Казахстане уделяется большое внимание сохранению и международному признанию этой породы собак. Потому что эта порода отличается характерной красотой, сдержанностью и, по моим наблюдениям, она очень умна", - написал певец на своей странице.

 
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04.11.2023, 09:10 41386

Краски осени в горах Алматы

Фото: Ирина Потапова
Старая "японская дорога" - это идеальный горный трек для неподготовленного пешехода. Его протяженность около 6 км с небольшим подъемом, с которым справятся даже дети. Но зато с этого серпантина открываются поистине потрясающие панорамные виды на ущелье, плотину и город.

Нынешний горный серпантин - остатки от рабочей дороги, которая была проложена во время строительства ГЭС-1.

История ее начинается в середине ХХ века. За 3-3,5 часа, которые уйдут на преодоление всей дистанции тропы, каждый турист сможет глубоко проникнуться атмосферой истории, пропитавшей этот путь.

Пробивали туннели через горы японские военнопленные, которые находились в лагере № 40, дислоцированном в Алматы в период с 1939 по 1956 год. Дорога позволяла подъезжать к шурфам и вентиляционным шахтам, контролировать строительство, а уже после - работу ГЭС.

Основная часть тропы проложена на высоте 1900 метров над уровнем моря и постепенно поднимается до горизонтальной линии 1950 метров.

Кроме исторической составляющей, которая поражает своей таинственностью, "японская дорога" удивляет уникальной флорой. Здесь можно встретить яблоневые сады, растут несколько видов боярышника, черемуха, шиповник, таволга, жимолость, барбарис, облепиха и другие виды. Отдельно стоит отметить, что на "японской дороге" можно встретить уникальную яблоню Сиверса, которую называют прародительницей всех яблок на планете.
 
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25.10.2023, 07:42 70871

Казахстанцы украсили балконы жилых домов государственным флагом

Фото: Акимат Астаны
22 октября в нашей стране стартовала акция "Менің елім - менің туым", направленная на укрепление патриотизма. В рамках акции государственный флаг РК вывешивается на социальных объектах и на балконах многоквартирных домов.
 
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19.10.2023, 21:00 88631

Как будет работать накопительная система "Келешек"

Как будет работать накопительная система "Келешек"
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о необходимости внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" уже в следующем году.

В рамках системы "Келешек" ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.

Отдельно было подчеркнуто, что сохранится система государственных образовательных грантов, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. Система "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки граждан. При этом в случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.
 
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18.10.2023, 03:23 96486

Встреча осени и зимы в горах Алматы

Фото: instagram / dots_foto

Снег, желтые листья, облака на горах и мягкий свет подсветивший эти пейзажи. Момент длился около часа, потом снег быстро начал таять, а небо снова затянуло тучами. Очень повезло все это запечатлеть", - написал на своей страничке в Instagram фотограф Дмитрий Доценко.

 
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11.10.2023, 12:08 121206

Казахстан направил гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан

Фото: МЧС РК
Казахстан направил более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан.

"В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн", - проинформировали в МЧС.
 
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09.10.2023, 13:19 137901

Азиатские игры-2023: итоговая медальная таблица

Азиатские игры-2023: итоговая медальная таблица
Казахстанская сборная завершила участие в Азиатских играх в Ханчжоу. В заключительный день казахстанские спортсмены отметились двумя медалями.

Более 12 000 спортсменов из всех 45 членов Олимпийского совета Азии соревновались в XIX Азиатских играх, которые проходили в Ханчжоу, Китайская Народная Республика, с 23 сентября по 8 октября.
 
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      Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?

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