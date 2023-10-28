25.10.2023, 07:42 10781
Казахстанцы украсили балконы жилых домов государственным флагом
Фото: Акимат Астаны
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22 октября в нашей стране стартовала акция "Менің елім - менің туым", направленная на укрепление патриотизма. В рамках акции государственный флаг РК вывешивается на социальных объектах и на балконах многоквартирных домов.
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19.10.2023, 21:00 28541
Как будет работать накопительная система "Келешек"
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о необходимости внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" уже в следующем году.
В рамках системы "Келешек" ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.
Отдельно было подчеркнуто, что сохранится система государственных образовательных грантов, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. Система "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки граждан. При этом в случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.
18.10.2023, 03:23 36396
Встреча осени и зимы в горах Алматы
Фото: instagram / dots_foto
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Снег, желтые листья, облака на горах и мягкий свет подсветивший эти пейзажи. Момент длился около часа, потом снег быстро начал таять, а небо снова затянуло тучами. Очень повезло все это запечатлеть", - написал на своей страничке в Instagram фотограф Дмитрий Доценко.
11.10.2023, 12:08 61116
Казахстан направил гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан
Фото: МЧС РК
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Казахстан направил более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан.
"В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн", - проинформировали в МЧС.
"В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн", - проинформировали в МЧС.
09.10.2023, 13:19 78681
Азиатские игры-2023: итоговая медальная таблица
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Казахстанская сборная завершила участие в Азиатских играх в Ханчжоу. В заключительный день казахстанские спортсмены отметились двумя медалями.
Более 12 000 спортсменов из всех 45 членов Олимпийского совета Азии соревновались в XIX Азиатских играх, которые проходили в Ханчжоу, Китайская Народная Республика, с 23 сентября по 8 октября.
09.10.2023, 12:46 76426
В Алматы проходит чемпионат Казахстана по байге
Фото: Пресс-служба акима Алматы/Аян Несипбеков
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В Алматы прошел финал чемпионата Казахстана по байге с призовым фондом в 82,5 млн тенге. Наездники со всей страны продемонстрировали свое мастерство в управлении лошадью. Победители получили заслуженные награды и призы, а зрители насладились захватывающими соревнованиями и красивыми выступлениями.
В рамках чемпионата также состоялся конкурс национального костюма с призовым фондом в два миллиона тенге, победительницей которого стала Бақытгүл Пардаева. Финал прошел при поддержке акимата Алматы и Ассоциации национальных видов спорта РК. В следующем году планируется расширить географию участников и увеличить призовой фонд.
09.10.2023, 11:18 79646
В Минпросвещения утвердили сроки школьных каникул
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Министерством просвещения РК утверждены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования.
В организациях среднего образования 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая.
Осенние каникулы с продолжительностью 7 дней пройдут с 30 октября по 5 ноября включительно.
Зимние каникулы составят 10 дней, начнутся 29 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года включительно.
Весенние каникулы в количестве 11 дней начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта включительно.
28.09.2023, 17:13 110781
Казахстанские СМИ оценили величие Тюменского края
Фото: Памятник царской семье в Тюмени/Kazakhstan Today
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Журналисты и блогеры из Казахстана смогли увидеть главные особенности Тюмени и Тюменской области во время организованного в рамках гуманитарного сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации пресс-тура.
28.09.2023, 15:44 107806
В Ташкенте на складе произошел сильный взрыв
Фото: t.me/nova24live
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На складах в Сергелийском районе Ташкента произошел взрыв и начался пожар.
Взрыв прогремел около 2.55 по местному времени. На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые показало местное издание Daryo, видно зарево от огня, за ним следует вспышка. От места пожара поднимается столб дыма.
В результате взрыва на складе на массиве Курувчи в Сергелийском районе Ташкента пострадали 163 человека.
Из них 24 человека госпитализированы, 138 пострадавших получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.
Минздрав подтвердил сообщение о гибели в своей квартире подростка 2006 года рождения.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?