27.11.2023, 08:26 5691
Республиканские командно-штабные учения "Қыс-2023" прошли в Казахстане
Фото: МЧС РК
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По всей республике проведены командно-штабные тренировки по отработке действий по ликвидации ЧС, практических действий подразделений аварийно-спасательных служб по реагированию и ликвидации ЧС зимнего периода.
Определено свыше 8 тысяч наиболее сложных снегозаносимых участков, на которых происходят скопления автотранспорта, из них 2,7 тысячи км дороги республиканского значения и 5,8 тысячи км местного значения. Дорожными службами на наиболее снегозаносимых участках дорог установлены снегозадерживающие щиты на 168 км дорог республиканского и областного значения.
Для пострадавших людей в зимний период на дорогах подготовлено 608 пунктов обогрева. Кроме того, имеющиеся 40 трассовых медико-спасательных пунктов будут также использованы как пункты обогрева.
Утверждена сводная республиканская группировка сил и средств государственной системы гражданской защиты общей численностью 33,8 тысячи человек и 12 тысяч единиц спасательной, снегоочистительной, инженерной и другой высокопроходимой техники.
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20.11.2023, 12:24 35921
Выставка, посвященная Герою Советского Союза Ивану Панфилову, открылась в Алматы
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выставка "История семьи - история страны", посвященная Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову и членам его семьи, открылась в филиале Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, сообщает Министерство обороны РК.
В церемонии открытия приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, командование Алматинского регионального гарнизона, курсанты военных вузов и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз".
Мероприятие началось с возложения цветов к Вечному огню у мемориала Славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. На торжественном митинге выступили ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и Вооруженных сил.
Организатором экспозиции выступила внучка генерала Панфилова, дочь известного композитора, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Бакытжана Байкадамова. На выставке "История семьи - история страны" представлены уникальные фотографии, архивные документы и личные вещи, относящиеся к членам семей Панфиловых, Каралдиных, Байкадамовых. Экспонаты охватывают период царской России, революции, гражданской, первой и второй мировых войн, а также период политических репрессий", - говорится в сообщении ведомства.
Поводом для организации выставки послужили сразу несколько юбилеев: 130-летие со дня рождения Героя Советского Союза, командира 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, 120-летие его супруги Марии Ивановны Панфиловой и 100-летие дочери Валентины Ивановны Панфиловой.
Большая часть жизни семьи Панфиловых-Байкадамовых тесно связана с городом Алматы. Именно здесь формировалась 316-я стрелковая дивизия, которая, защищая Москву, совершила бессмертный подвиг. Здесь писал свои произведения Бакытжан Байкадамов. А в наши дни живет и вносит неоценимый вклад в развитие военно-патриотического воспитания подрастающего поколения директор филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК Алуа Байкадамова", - сообщается в пресс-релизе.
В рамках мероприятия артисты филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК исполнили произведения, положенные на музыку Бакытжана Байкадамова.
19.11.2023, 19:44 29576
В столице завершилась VI летняя спартакиада по боксу
Фото: Министерство культуры и спорта РК
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на ринге встречались лучшие из лучших, в их числе показали свое мастерство 6 чемпионов мира разных лет. Судейство было справедливое, а сама спартакиада прошла на очень высоком уровне. Огромную благодарность хотелось бы выразить всем гостям и жителям столицы, кто пришел поболеть за ребят. Атмосфера на трибунах была потрясающей, болельщики тепло и в то же время активно поддерживали своих фаворитов, отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
По итогам турнира определились первые номера страны в своих весовых категориях. В следующем году они будут бороться за лицензии на Олимпийские игры и международные соревнования.
В настоящее время национальная сборная Казахстана по боксу имеет две путевки на парижскую Олимпиаду. Их обладателями являются Камшыбек Конкабаев в супертяжелом весе и среди девушек Карина Ибрагимова.
15.11.2023, 20:38 38106
Эвакуация казахстанцев из сектора Газа Дополнено
Фото: МИД РК
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Состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей.
В Алматы благополучно прибыли 99 пассажиров – граждане Казахстана и члены их семей, эвакуированные из сектора Газа.
06.11.2023, 15:01 64271
Жители Казахстана наблюдали "северное сияние"
Фото: Instagram/@ilovekostanay
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Необычный феномен для северных широт Казахстана запечатлели жители Костанайской области. Кадры с завораживающим сиянием в ночном небе распространились в социальных сетях.
"Северное сияние" наблюдали в Лисаковске, Костанае, Аулиекольском, Сарыкольском, Узункольском, Житикаринском, Федоровском и Мендыгаринском районах. Необычное явление природы вызвано высокой солнечной активностью и магнитными бурями.
06.11.2023, 08:52 66621
Токаев подарил Димашу Кудайбергену щенка тазы
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
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Димаш Кудайберген выложил в Instagram фотографии своего нового питомца, которого ему подарил президент Касым-Жомарт Токаев. Щенка традиционной казахской породы назвали Ғарышкер.
Друзья, познакомьтесь, это мой новый друг. Это чудо природы, то есть щенка тазы, мне подарил Касым-Жомарт Кемелевич. Тазы - ценность нашей нации, одно из "семи сокровищ", доставшихся нам от наших предков. Радует, что в настоящее время в Казахстане уделяется большое внимание сохранению и международному признанию этой породы собак. Потому что эта порода отличается характерной красотой, сдержанностью и, по моим наблюдениям, она очень умна", - написал певец на своей странице.
04.11.2023, 09:10 75551
Краски осени в горах Алматы
Фото: Ирина Потапова
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Старая "японская дорога" - это идеальный горный трек для неподготовленного пешехода. Его протяженность около 6 км с небольшим подъемом, с которым справятся даже дети. Но зато с этого серпантина открываются поистине потрясающие панорамные виды на ущелье, плотину и город.
Нынешний горный серпантин - остатки от рабочей дороги, которая была проложена во время строительства ГЭС-1.
История ее начинается в середине ХХ века. За 3-3,5 часа, которые уйдут на преодоление всей дистанции тропы, каждый турист сможет глубоко проникнуться атмосферой истории, пропитавшей этот путь.
Пробивали туннели через горы японские военнопленные, которые находились в лагере № 40, дислоцированном в Алматы в период с 1939 по 1956 год. Дорога позволяла подъезжать к шурфам и вентиляционным шахтам, контролировать строительство, а уже после - работу ГЭС.
Основная часть тропы проложена на высоте 1900 метров над уровнем моря и постепенно поднимается до горизонтальной линии 1950 метров.
Кроме исторической составляющей, которая поражает своей таинственностью, "японская дорога" удивляет уникальной флорой. Здесь можно встретить яблоневые сады, растут несколько видов боярышника, черемуха, шиповник, таволга, жимолость, барбарис, облепиха и другие виды. Отдельно стоит отметить, что на "японской дороге" можно встретить уникальную яблоню Сиверса, которую называют прародительницей всех яблок на планете.
25.10.2023, 07:42 105036
Казахстанцы украсили балконы жилых домов государственным флагом
19.10.2023, 21:00 121331
Как будет работать накопительная система "Келешек"
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о необходимости внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" уже в следующем году.
В рамках системы "Келешек" ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.
Отдельно было подчеркнуто, что сохранится система государственных образовательных грантов, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. Система "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки граждан. При этом в случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.
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