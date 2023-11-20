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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на ринге встречались лучшие из лучших, в их числе показали свое мастерство 6 чемпионов мира разных лет. Судейство было справедливое, а сама спартакиада прошла на очень высоком уровне. Огромную благодарность хотелось бы выразить всем гостям и жителям столицы, кто пришел поболеть за ребят. Атмосфера на трибунах была потрясающей, болельщики тепло и в то же время активно поддерживали своих фаворитов, отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.





По итогам турнира определились первые номера страны в своих весовых категориях. В следующем году они будут бороться за лицензии на Олимпийские игры и международные соревнования.





В настоящее время национальная сборная Казахстана по боксу имеет две путевки на парижскую Олимпиаду. Их обладателями являются Камшыбек Конкабаев в супертяжелом весе и среди девушек Карина Ибрагимова.