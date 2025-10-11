10.10.2025, 17:57 6966
Великая Китайская стена в долине Чанпин
Цзюйюнгуань (居庸关, Juyongguan) - один из самых известных и стратегически важных участков Великой Китайской стены расположен примерно в 60 км к северо-западу от Пекина, в живописной горной долине Чанпин, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
История
Возведен еще во времена царства Янь (около IV века до н. э.), укреплен в эпоху династии Мин (1368-1644). Был важнейшими "северными воротами" в столицу - через него проходили войска и торговые караваны.
Особенности
Цзюйюнгуань окружен горами и образует естественные оборонительные ворота. Здесь сохранились стены, башни, ворота и сторожевые посты, а также редкая мраморная арка Yun Tai (Юньтай. - Прим. ред.) с резными буддийскими рельефами XIV века.
Сегодня
Один из наиболее посещаемых и хорошо отреставрированных участков стены, удобен для туристов - подъем относительно легкий, есть канатная дорога, музеи и смотровые площадки.
01.10.2025, 17:34 43576
Балет Моисеева покорил Алматы
Фото: Пресс-служба ансамбля Игоря Моисеева
В Алматы, на сцене Дворца Республики, состоялось грандиозное выступление легендарного балета Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира".
Зрители стали свидетелями уникального танцевального спектакля: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо". Каждая композиция сопровождалась бурными аплодисментами и криками "браво" и "бис".
Аншлаговый зал Дворца Республики с восторгом принимал артистов, а публика неоднократно вызывала их на повторные выступления. Мастерство, энергия и искренность исполнения сделали вечер по-настоящему незабываемым.
01.10.2025, 10:10 38876
Центральный стадион Алматы собрал аншлаг на матче "Кайрат" - "Реал"
Фото: Акимат Алматы
Алматинский "Кайрат" провел историческую встречу против мадридского "Реала" во втором туре Лиги чемпионов, но уступил со счетом 0:5.
Хет-триком отметился Килиан Мбаппе (25-я минута с пенальти, 52-я и 74-я), еще по голу забили Эдуарду Камавинга (83-я) и Браим Диас (90+3).
Для "Кайрата" это второе поражение в основном раунде: ранее команда Рафаэля Уразбахтина уступила "Спортингу" - 1:4. "Реал" же одержал вторую победу подряд после домашнего успеха над "Марселем" (2:1).
На Центральном стадионе Алматы матч собрал почти 23 тысячи зрителей, а вместе с ним в город приехали более 5 тысяч иностранных болельщиков из Китая, России, Испании, Японии, Великобритании, Чехии и других стран.
За порядок отвечали более 2,5 тысячи сотрудников полиции, дежурили медики и спасательные службы.
Несмотря на поражение, матч стал большим событием для Алматы и вызвал огромный интерес далеко за пределами Казахстана.
18.09.2025, 21:48 68596
Музей Терракотовой армии в Сиане
Журналисты программы CIPCC посетили Терракотовую армию: музей Сианя демонстрирует новые возможности и прогресс, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Сиань (провинция Шэньси), Китай — В рамках программы CIPCC журналистов пригласили в Сиань, где они посетили знаменитый музей Терракотовой армии, часть комплекса Мавзолея императора Цинь Шихуанди. Во время экскурсии им представили не только коллекцию, но и новые меры по развитию музея и обслуживанию иностранных туристов.
Терракотовая армия — одно из крупнейших археологических открытий XX века. Обнаруженный в 1974 году комплекс охватывает несколько ям, в которых находятся тысячи воинов, лошадей и колесниц. Сегодня музей входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из главных культурных символов Китая.
08.09.2025, 12:18 80981
Полное лунное затмение над Казахстаном - "Кровавая Луна" 7 сентября
Фото: instagram/dots_foto
В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года жители Казахстана стали свидетелями редкого астрономического явления - полного лунного затмения. Луна окрасилась в темно-красный или буровато-оранжевый оттенок - эффект, известный как "Кровавая Луна".
По времени Астаны (UTC+5), фазы затмения распределились следующим образом:
Пенумбральная фаза началась около 21:26
Полная фаза - с 22:29 до 23:53, пик - в 23:11
Завершение - примерно 00:56
Длительность полной фазы составила около 82 минут, а общее время затмения - около 5,5 часов.
03.09.2025, 19:57 91116
В Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия Победы
В Пекине на площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии.
Проводят подобный парад в Китае один раз в десятилетие. Сегодня по площади Тяньаньмэнь ("Врата небесного спокойствия") в составе 45 парадных расчетов прошли около 40 тыс. военнослужащих и более 500 единиц новейшей военной техники. Завершила парад воздушная часть, представленная более чем сотней летательных аппаратов.
Власти Китая пригласили на торжества и 70-минутный военный парад делегации из 26 стран мира.
27.08.2025, 21:27 103286
Великолепный Китай: в Алматы открылась выставка искусства и фотографии Синьцзяна
27 августа в Алматы открылась международная выставка "Великолепный Китай: искусство и красота Синьцзяна", объединяющая живопись и фотографии китайских художников. Экспозиция стала важным шагом в развитии культурного диалога Казахстана и Китая.
Экспозиция развернута в Центральном государственном музее Республики Казахстан при содействии генерального консульства КНР в Алматы, Всекитайской ассоциации работников культуры и искусства и Ассоциации работников культуры и искусства СУАР.
12.08.2025, 10:15 120836
Мировая премьера казахских тазы состоялась на Всемирной выставке собак WDS 2025 в Хельсинки
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
8 августа в столице Финляндии, Хельсинки, в рамках Всемирной выставки собак World Dog Show 2025 под эгидой Международной кинологической федерации (FCI) состоялась официальная мировая премьера породы "казахский тазы", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Казахстанскую делегацию представили восемь тазы, отобранных по строгим критериям и подготовленных для участия в международных соревнованиях. В числе 25 000 собак со всего мира наши питомцы впервые выступили как самостоятельная, признанная FCI порода.
Результаты участия стали значимым событием: пять казахстанских тазы завоевали призовые места в своих рингах. Звание "Юный чемпион мира 2025 года" получил тазы по кличке Тамерлан, "Чемпионом мира" стал Лашын, "Чемпионкой мира" - Ару, "Вице-чемпионом мира" - Көксерек, а "Вице-чемпионкой мира" - Пана.
Кроме того, в своих категориях Лашын и Ару удостоены титулов "Чемпион Финляндии".
Презентация Казахстана вызвала большой интерес у участников и гостей выставки. Павильон нашей страны, оформленный в виде полуюрты с национальными атрибутами, стал одной из популярных площадок мероприятия. Гости фотографировались с собаками, знакомились с историей породы и её особенностями.
Казахстанские эксперты Союза кинологов Казахстана рассказали о происхождении тазы, её характерных чертах, уникальных рабочих качествах, а также о том, почему эта порода считается национальным достоянием и входит в число семи сокровищ казахов.
Работа по сохранению и продвижению тазы ведётся по поручению Главы государства и с августа 2022 года находится под патронатом Управления делами Президента РК. За три года совместно с Союзом кинологов Казахстана проведена масштабная работа:
В августе 2023 года СКК стал полноправным членом FCI и получил право представлять национальные породы.
В мае 2024 года в Астане состоялась монопородная выставка, на которой комиссия FCI обследовала 100 тазы.
3 сентября 2024 года в Амстердаме принято решение о предварительном признании породы "казахский тазы" и закреплении за Казахстаном статуса держателя стандарта.
Полное признание ожидается не ранее 2034 года при условии развития породы и её активного участия в международных соревнованиях. Выступление на World Dog Show 2025 и официальная презентация тазы в Хельсинки стали важными шагами на этом пути.
17.07.2025, 10:17 177536
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" продолжила маршрут: от Худжанда к крепостным стенам Истаравшана
В рамках маршрута по Центральной Азии участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" побывали в одном из древнейших городов Таджикистана - Худжанде. Здесь они посетили грандиозный музейно-культурный комплекс, архитектура которого поразила экспедицию своим восточным величием.
Здание с бирюзовыми куполами и тончайшими мозаичными узорами внешне напоминает мавзолей и выделяется среди городского ландшафта как современный символ духовной и исторической памяти. Внутри - экспозиции, посвященные истории, культуре, труду и искусству таджикского народа. Просторные залы украшают бронзовые барельефы, монументальные скульптуры, предметы быта, образцы ремесел и живописные диорамы. Особое внимание привлекла скульптура средневекового поэта - фигура словно обращается к посетителям, приглашая услышать голос прошлого.
Ознакомление с этим музеем дало участникам возможность прикоснуться к культурной эволюции региона - от древней Согдианы до советской эпохи и современного национального возрождения.
Сразу по прибытии в Худжанд экспедицию встретили с национальным размахом - под звуки карная и сурная с хороводами, песнями, традиционными танцами и хлебом-солью. Этот теплый прием стал не просто жестом гостеприимства, а живым напоминанием о силе культурных традиций и уважении к гостям.
После насыщенной программы в Худжанде экспедиция отправилась в Истаравшан - город с более чем двухтысячелетней историей, некогда известный как Уструшана. Там участники поднялись на холм, где возвышается восстановленная крепость Мугтеппа. Массивные башни, купольные формы и фортификационные стены создают образ средневековой цитадели, откуда открываются живописные виды на город и окрестные холмы.
Уже у подножия крепости участников вновь встретили с песнями, танцами и угощениями. Бронзовые фигуры древних воинов на территории крепости, величие стен и тишина старинных залов усиливали ощущение исторического погружения. Несмотря на современную реконструкцию, здесь сохранилась подлинная атмосфера древнего города-государства.
Посещение Худжанда и Истаравшана стало для участников экспедиции не просто географическим перемещением, а глубоким погружением в культурное и историческое пространство Таджикистана. Эти места наполнили маршрут новым смыслом - связали воедино прошлое и настоящее, архитектуру и дух народа, его поэзию, силу и достоинство.
