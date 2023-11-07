06.11.2023, 15:01 6536
Жители Казахстана наблюдали сегодня "северное сияние"
Фото: Instagram/@ilovekostanay
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Необычный феномен для северных широт Казахстана запечатлели жители Костанайской области. Кадры с завораживающим сиянием в ночном небе распространились в социальных сетях.
"Северное сияние" наблюдали в Лисаковске, Костанае, Аулиекольском, Сарыкольском, Узункольском, Житикаринском, Федоровском и Мендыгаринском районах. Необычное явление природы вызвано высокой солнечной активностью и магнитными бурями.
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06.11.2023, 08:52 8876
Токаев подарил Димашу Кудайбергену щенка тазы
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
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Димаш Кудайберген выложил в Instagram фотографии своего нового питомца, которого ему подарил президент Касым-Жомарт Токаев. Щенка традиционной казахской породы назвали Ғарышкер.
Друзья, познакомьтесь, это мой новый друг. Это чудо природы, то есть щенка тазы, мне подарил Касым-Жомарт Кемелевич. Тазы - ценность нашей нации, одно из "семи сокровищ", доставшихся нам от наших предков. Радует, что в настоящее время в Казахстане уделяется большое внимание сохранению и международному признанию этой породы собак. Потому что эта порода отличается характерной красотой, сдержанностью и, по моим наблюдениям, она очень умна", - написал певец на своей странице.
04.11.2023, 09:10 17806
Краски осени в горах Алматы
Фото: Ирина Потапова
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Старая "японская дорога" - это идеальный горный трек для неподготовленного пешехода. Его протяженность около 6 км с небольшим подъемом, с которым справятся даже дети. Но зато с этого серпантина открываются поистине потрясающие панорамные виды на ущелье, плотину и город.
Нынешний горный серпантин - остатки от рабочей дороги, которая была проложена во время строительства ГЭС-1.
История ее начинается в середине ХХ века. За 3-3,5 часа, которые уйдут на преодоление всей дистанции тропы, каждый турист сможет глубоко проникнуться атмосферой истории, пропитавшей этот путь.
Пробивали туннели через горы японские военнопленные, которые находились в лагере № 40, дислоцированном в Алматы в период с 1939 по 1956 год. Дорога позволяла подъезжать к шурфам и вентиляционным шахтам, контролировать строительство, а уже после - работу ГЭС.
Основная часть тропы проложена на высоте 1900 метров над уровнем моря и постепенно поднимается до горизонтальной линии 1950 метров.
Кроме исторической составляющей, которая поражает своей таинственностью, "японская дорога" удивляет уникальной флорой. Здесь можно встретить яблоневые сады, растут несколько видов боярышника, черемуха, шиповник, таволга, жимолость, барбарис, облепиха и другие виды. Отдельно стоит отметить, что на "японской дороге" можно встретить уникальную яблоню Сиверса, которую называют прародительницей всех яблок на планете.
25.10.2023, 07:42 47291
Казахстанцы украсили балконы жилых домов государственным флагом
19.10.2023, 21:00 65051
Как будет работать накопительная система "Келешек"
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о необходимости внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" уже в следующем году.
В рамках системы "Келешек" ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). Далее на нем начнут аккумулироваться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5%-7% и инвестиционного дохода. Таким образом, при минимальных взносах в размере от 1 МРП (3450 тенге) в месяц к 18-летию гражданина будет накоплено более 3,3 млн тенге. Соответственно, при увеличении добровольных взносов родителей, например, до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.
Отдельно было подчеркнуто, что сохранится система государственных образовательных грантов, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. Система "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки граждан. При этом в случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.
18.10.2023, 03:23 72906
Встреча осени и зимы в горах Алматы
Фото: instagram / dots_foto
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Снег, желтые листья, облака на горах и мягкий свет подсветивший эти пейзажи. Момент длился около часа, потом снег быстро начал таять, а небо снова затянуло тучами. Очень повезло все это запечатлеть", - написал на своей страничке в Instagram фотограф Дмитрий Доценко.
11.10.2023, 12:08 97626
Казахстан направил гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан
Фото: МЧС РК
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Казахстан направил более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан.
"В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн", - проинформировали в МЧС.
"В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн", - проинформировали в МЧС.
09.10.2023, 13:19 115191
Азиатские игры-2023: итоговая медальная таблица
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Казахстанская сборная завершила участие в Азиатских играх в Ханчжоу. В заключительный день казахстанские спортсмены отметились двумя медалями.
Более 12 000 спортсменов из всех 45 членов Олимпийского совета Азии соревновались в XIX Азиатских играх, которые проходили в Ханчжоу, Китайская Народная Республика, с 23 сентября по 8 октября.
09.10.2023, 12:46 111986
В Алматы проходит чемпионат Казахстана по байге
Фото: Пресс-служба акима Алматы/Аян Несипбеков
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В Алматы прошел финал чемпионата Казахстана по байге с призовым фондом в 82,5 млн тенге. Наездники со всей страны продемонстрировали свое мастерство в управлении лошадью. Победители получили заслуженные награды и призы, а зрители насладились захватывающими соревнованиями и красивыми выступлениями.
В рамках чемпионата также состоялся конкурс национального костюма с призовым фондом в два миллиона тенге, победительницей которого стала Бақытгүл Пардаева. Финал прошел при поддержке акимата Алматы и Ассоциации национальных видов спорта РК. В следующем году планируется расширить географию участников и увеличить призовой фонд.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?