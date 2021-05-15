Касперская не исключила причастность хакеров ЦРУ к кибератаке на Colonial Pipeline

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Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила, что в кибератаке на компанию Colonial Pipeline возможно участие хакеров из ЦРУ, сообщает RT .

Нельзя с уверенностью заявлять, что хакерская атака на крупнейшего оператора трубопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, совершена из России, не исключено участие хакеров из ЦРУ", — приводит слова Касперской РИА Новости .

Кроме того, по словам, Касперской, согласно расследованию WikiLeaks 2017 года, в Центральном разведывательном управлении США числится подразделение UMBRAGE, которое занимается мимикрией под различные виды мировых хакерских групп.

Она уточнила, что, как правило, если "кибератакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно".

Ранее американское агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) получило от компании Colonial Pipeline новые данные о деталях совершённой на неё хакерской атаки.

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