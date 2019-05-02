На заводе "Казцинк" в Усть-Каменогорске произошел разлив меди и крупный пожар

Усть-Каменогорск. 1 мая. Kazakhstan Today - На заводе "Казцинк" в Усть-Каменогорске произошел разлив меди и последующий пожар, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре на медном заводе поступило на пульт "101" сегодня в 18.43 на пульт "101".

В цехе по производству анодов в результате разгерметизации доменной печи произошел розлив черновой меди на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием изоляции кабелей на предварительной площади 150 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 16 сотрудников завода", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По его информации, пожар был локализован в 19.25 и ликвидирован в 19.55. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 70 человек личного состава и 14 единиц пожарной техники ДЧС ВКО, 4 работника и 1 единица техники АО "Орт сондіруші" КЧС МВД РК.

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