Система Orphus

На заводе "Казцинк" в Усть-Каменогорске произошел разлив меди и крупный пожар

01.05.2019, 20:34 7210
Усть-Каменогорск. 1 мая. Kazakhstan Today - На заводе "Казцинк" в Усть-Каменогорске произошел разлив меди и последующий пожар, передает Kazakhstan Today.
 
Сообщение о пожаре на медном заводе поступило на пульт "101" сегодня в 18.43 на пульт "101".
 

В цехе по производству анодов в результате разгерметизации доменной печи произошел розлив черновой меди на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием изоляции кабелей на предварительной площади 150 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 16 сотрудников завода", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов. 

 
По его информации, пожар был локализован в 19.25 и ликвидирован в 19.55. Жертв и пострадавших нет. 
 
В тушении пожара были задействованы 70 человек личного состава и 14 единиц пожарной техники ДЧС ВКО, 4 работника и 1 единица техники АО "Орт сондіруші" КЧС МВД РК.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая