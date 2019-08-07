В Нур-Султане на рынке произошел пожар

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане на рынке "Big Шанхай" произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

6 августа, в 03.49, на пульт 101 поступило сообщение о пожаре на территории торгового рынка "Big Шанхай" по улице Алаш района Байконур.

"К моменту прибытия первых пожарных подразделений в 03.57 происходило горение 30 бутиков с товарами народного потребления в продовольственном павильоне "Ярмарка". Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 04.35 и ликвидирован в 05.08", - сообщили в пресс-службе городского департамента по ЧС.

По данным ведомства, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 44 человека личного состава и 12 единиц техники столичного ДЧС.

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