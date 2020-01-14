Пьяный водитель протаранил светофор в Нур-Султане

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - В столице задержан нарушитель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на светофорный объект, передает Kazakhstan Today.

"В 22.35 в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудником полиции на пересечении улиц Бейсекова и Косшыгулулы была замечена автомашина марки "Хонда", которая грубо нарушала правила дорожного движения и затем совершила наезд на светофорный объект. Полицейский некоторое время преследовал автомобиль, однако водитель не реагировал на требование остановиться, передаваемое по громкой связи, и пытался скрыться", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Поскольку нарушитель создавал реальную опасность для окружающих, инспектор службы полка патрульной полиции младший лейтенант Мадияр Солтанов, воспользовавшись остановкой водителя на светофоре, подбежал к машине и, выбив стекло, задержал нарушителя.

"Когда я подбежал к машине, стало понятно, что водитель пьян, он не открывал двери, и я принял решение, что нужно разбить стекло. Я считаю, что это было единственное верное решение в данной нестандартной ситуации, потому что он мог уехать и были бы тяжкие последствия. Водитель сопротивлялся, тем не менее, мне удалось вытащить ключ из замка зажигания", - рассказал полицейский.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что 35-летний житель города находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Водитель задержан, машина водворена на коммунальную стоянку.

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