Виновника смертельного ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург задержали в Москве

Караганда. 5 марта. Kazakhstan Today - Подозреваемого в смертельном ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург, совершенном 27 лет назад, задержали в Москве, передает Kazakhstan Today.

Карагандинские полицейские раскрыли преступление 27-летней давности. 6 ноября 1993 года на трассе Алматы - Екатеринбург 28-летний водитель КамАЗа, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной "Москвич" и скрылся с места происшествия. В результате ДТП водитель "Москвича" и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир с различными травмами был госпитализирован, сообщает Polisia.kz.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК КазССР (новая статья - 345, часть 4, УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Сотрудниками полиции водитель грузовика был объявлен в розыск.

1 марта 2020 года в Москве в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Карагандинской области задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Установлено, что мужчина (сейчас ему 55 лет) проживал на территории Москвы по поддельным документам. Задержанный водворен в следственный изолятор отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское. Вопрос экстрадиции задержанного решается через Генеральную прокуратуру Республики Казахстан", - сообщили в полиции.

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