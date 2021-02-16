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В Усть-Каменогорске на месте пожара обнаружено тело пенсионерки

15.02.2021 6211
Усть-Каменогорск. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске на месте пожара жилого дома на территории дачного общества "Восточник-3" обнаружено тело женщины, передает Kazakhstan Today.
 
По информации ДЧС ВКО, пожар произошел 13 февраля на территории дачного общества "Восточник-3" в жилом доме. 
 
На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции потолочного перекрытия, кровли, дверной проем, оконные блоки, личные вещи, мебель, деревянные конструкции веранды. В доме было обнаружено тело хозяйки 1949 года рождения с признаками отравления угарным газом. 
 
По причине пожара отрабатываются версии: несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи и при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
 
Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар на площади 28 квадратных метров. 

 

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