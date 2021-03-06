Упавшие из-за осадков деревья повредили автомобили в Алматы

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - В Алматы упавшие из-за обильных осадков аварийные ветки деревьев повредили 4 автомобиля, передает Kazakhstan Today.

Стало известно о восьми случаях падения авариных веток в Алматы из-за обильных осадков.

По трем адресам оперативными службами города Алматы было зафиксировано повреждение четырех автотранспортных средств", - сообщает пресс-служба Службы спасения города Алматы.

По данным ведомства, в ликвидации последствий падения деревьев и подтопления территории частного жилого дома было задействовано 5 единиц специальной техники и 17 человек личного состава Службы спасения.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Ночью в мегаполисе, по данным метеостанции, расположенной на пересечении улиц Абая-Сейфуллина, выпало 16 миллиметров осадков, высота снежного покрова составила 7 сантиметров. Ночью и утром отмечался гололед. Максимальный ветер составил 2 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составила 0 - 2 градуса тепла", - проинформировали в Службе спасения.

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