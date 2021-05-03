В Нур-Султане пожар от сухостоя перекинулся на дом

НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - Пожар от сухостоя в столице перекинулся на дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В столице пожарные борются с возгоранием сухостоя в районе Сарыарка, уточнили в МЧС РК. Сообщение о возгорании по проспекту Богенбая, 73/1 поступило 2 мая, в 12:22.

По прибытии установлено, что происходит горение сухостоя с распространением огня на близстоящий частный дом. Предварительная общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров", - рассказали в МЧС.

На данный момент пожарные в составе 15 человек личного состава и трех единиц техники работают над ликвидацией пожара. Жертв и пострадавших нет.

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