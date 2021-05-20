В Нур-Султане годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Нур-Султане годовалый ребенок выпал из окна с высоты 4-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

18 мая в реанимационное отделение городской больницы с тяжелыми травмами доставлен годовалый ребенок, который выпал с 4-го этажа. В квартире мальчик находился с матерью и двухлетним братом. Пока мать стирала в ванной, ребенок на кухне взобрался на низкий подоконник и выпал из открытого окна. На окне была москитная сетка, блокираторы и решетки не установлены", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

С начала года в Нур-Султане четверо детей выпали из окон многоэтажек, один ребенок погиб.

По данным полиции, на прошлой неделе подобная трагедия произошла в одном из многоэтажных домов. Из окна балкона 10-этажа выпал 4-летний ребенок, от полученных травм несовместимых с жизнью, мальчик скончался. В квартире ребенок находился с матерью, которая проводила уборку и вышла из комнаты на несколько минут. На окнах были установлены ограничители в виде крючков, которые ребенок смог открыть и выпасть.

Департамент полиции систематически проводит профилактическую работу с родителями и предупреждает о мерах безопасности. Особенно в весенне-летний период отмечается рост несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон. Уважаемые родители, будьте внимательны. Не оставляйте малышей без присмотра", - обратился к жителям начальник местной полицейской службы департамента полиции Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.

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