В Нур-Султане неравнодушные граждане спасли мужчину от суицида

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - В Нур-Султане неравнодушные граждане и полицейские спасли мужчину от прыжка с моста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане водитель грузового авто увидел на мосту мужчину, которого удерживает за руки люди, не давая ему совершить прыжок. Водитель поставил под мост машину, пытаясь помешать мужчине совершить прыжок.

Вместе с двумя проезжавшими мимо водителями легковушек мы перекрыли поток машин, и я смог поставить фургон под мостом", - рассказал водитель грузовика Сергей Шеховцев.

В 14.33 на канал 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что неизвестный пытается спрыгнуть с моста по улице Кошкарбаева - Абылай хана.

Прибывшие полицейские увидели на мосту граждан, которые удерживают мужчину за руки.

Один из них обвязал его тросом, другой конец намотал себе на руку. При этом спаситель повредил себе руку, вывихнув сустав. Инспекторы же, в свою очередь, оценив ситуацию, начали действовать слаженно", - рассказали в столичном департаменте полиции.

Пока я разговаривал с гражданином, пытаясь войти в доверие и выиграть время, мой напарник подстраховывал внизу. В этот момент я быстро схватил его за ногу и, приподняв, перетянул на безопасное расстояние", - рассказывает сотрудник полиции.

Мужчина был доставлен в районное управление полиции для выяснения обстоятельств. В результате медицинского освидетельствования установлено, что 41-летний житель города находился в состоянии алкогольного опьянения.





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