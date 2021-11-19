Нетрезвый мужчина повредил несколько машин в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - В Нур-Султане пьяный хулиган повредил несколько автомашин в районе ЭКСПО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 ноября, в 00.58, на пульт 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина возле ЖК "Виват променад" пинает автомобили, припаркованные вдоль дороги на проезжей части. Жители дома самостоятельно задержали хулигана и передали сотрудникам полиции. Им оказался 30-летний житель города. В общей сложности хулиган повредил шесть автомобилей, владельцы которых обратились в полицию. Сумма ущерба устанавливается", - сообщили в столичном департаменте полиции.
Молодого человека доставили на медицинское освидетельствование, согласно которому он находился в алкогольном опьянении легкой степени тяжести. В полиции парень не смог дать объяснения своим хулиганским действиям.
В отношении задержанного проводится досудебное расследование.