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Нетрезвый мужчина повредил несколько машин в Нур-Султане

18.11.2021, 15:30 53893
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - В Нур-Султане пьяный хулиган повредил несколько автомашин в районе ЭКСПО, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

18 ноября, в 00.58, на пульт 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина возле ЖК "Виват променад" пинает автомобили, припаркованные вдоль дороги на проезжей части. Жители дома самостоятельно задержали хулигана и передали сотрудникам полиции. Им оказался 30-летний житель города. В общей сложности хулиган повредил шесть автомобилей, владельцы которых обратились в полицию. Сумма ущерба устанавливается", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
Молодого человека доставили на медицинское освидетельствование, согласно которому он находился в алкогольном опьянении легкой степени тяжести. В полиции парень не смог дать объяснения своим хулиганским действиям.
 
В отношении задержанного проводится досудебное расследование. 
 

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В Усть-Каменогорске полицейские задержали окровавленного мужчину

18.11.2021, 20:41 18793
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 НОЯБРЯ - 17 ноября очевидцы засняли окровавленного мужчину, который громко кричал и привлек внимание нескольких сотрудников полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительным данным, горожанин сам нанес себе травму в подъезде многоэтажки, пытаясь совершить суицид, сообщает YK-news.kz.
 
В департаменте полиции ВКО сообщили, что герой любительской видеозаписи - 1984 года рождения.
 
Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства).
 
 

В ВКО из-за сильного ветра с крыш зданий сорвало кровлю

18.11.2021, 18:28 31618
В ВКО из-за сильного ветра с крыш зданий сорвало кровлю
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области из-за сильного ветра с крыш нескольких зданий сорвало кровлю. ДЧС области просит граждан быть осторожными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в городе Аягозе и в Уланском районе, в селе Бестерек, из-за сильных порывов ветра сорвана кровля со зданий. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

 
В ведомстве сообщили, что на 18 ноября в области объявлено штормовое предупреждение: ожидается снег, ночью на севере области сильный снег. На юге, северо-востоке области ожидается метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, до 15-20 метров в секунду, на юге, северо-востоке области порывы до 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.
 
 

В Кызылординской области из-за непогоды за день произошло 17 ДТП

18.11.2021, 14:57 38125
В Кызылординской области из-за непогоды за день произошло 17 ДТП
Фото: из открытых источников
КЫЗЫЛОРДА. 18 НОЯБРЯ - В Кызылординской области за день произошло 17 ДТП. Причиной многочисленных аварий стала непогода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 17 ноября в Кызылординской области в связи с резким похолоданием, снегопадом и гололедом на дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек получил телесные повреждения, в остальных случаях автомобилям причинен материальный ущерб.
 
В связи с непогодой на дорогах полицейские оказали помощь 15 водителям, транспортные средства вновь выведены на дорогу. 
 

У патрульных полицейских отработан механизм действий в подобных ситуациях: вызвать эвакуатор, доставить при необходимости в населенный пункт, отогреть двигатель, в случае необходимости организовать эвакуацию. Мы учим наших сотрудников не оставлять людей без внимания в любой ситуации", - сообщил начальник ДП Кызылординской области Султан Бекторе.

 
 

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