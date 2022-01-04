В карагандинском караоке-клубе конфликт между посетителями и охраной закончился стрельбой

КАРАГАНДА. 3 ЯНВАРЯ - 3 января около 02.00 произошел конфликт между посетителями и охраной караоке-клуба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате инцидента 23-летний горожанин госпитализирован с диагнозом "огнестрельное ранение бедра". По данному факту начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство", сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
Все участники конфликта установлены. Оружие изъято. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения роли каждого в совершенном преступлении. На месте работает следственно-оперативная группа, добавили в правоохранительных органах.