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В Актау утонул студент во время съемок видео для TikTok

07.06.2022, 19:47 5401
В Актау утонул студент во время съемок видео для TikTok
Фото: lada.kz
АКТАУ. 7 ИЮНЯ - Трагедия произошла на пирсе в 15-м микрорайоне сегодня во второй половине дня. Водолазная группа спасателей продолжает поиски тела погибшего, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Молодой человек 2004 года рождения, студент первого курса одного из колледжей города, уроженец Бейнеуского района, утонул в море, сообщает "Лада".
 
По сообщению спасателей, группа студентов снимали видео для TikTok, один из них прыгнул в воду с пирса и уже не вынырнул. Поиски тела продолжаются.
 

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В Актюбинской области водитель утонул вместе с авто

07.06.2022, 21:19 3916
АКТОБЕ. 7 ИЮНЯ - Трагедия произошла утром 6 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
55-летний водитель "ЗАЗ-Шанс", житель поселка Курайли, ехал по степной дороге в Алгинском районе, сообщает портал "Мой город".
 
При повороте он не справился с управлением и авто опрокинулось в реку Карахобда. Вода заполнила салон машины, и водитель погиб.
 
Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

В Петропавловске водители скутера и мотоцикла пострадали в ДТП

07.06.2022, 20:11 4786
В Петропавловске водители скутера и мотоцикла пострадали в ДТП
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОВЛОВСК. 7 ИЮНЯ - В Петропавловске произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием двухколесного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Утром 6 июня на улице Набережной 28-летний петропавловец, управляя автомашиной Аudi, при маневре допустил столкновение с мотоциклом. В результате 34-летний водитель и пассажирка Yamaha были доставлены скорой помощью в одно из городских медучреждений, сообщает Polisia.kz
 
Около 19.00 на улице Потанина водитель автомашины Renault Duster допустил столкновение со скутером Alpha. В результате ДТП 15-летний водитель скутера получил травмы. По фактам ДТП собраны материалы об административных правонарушениях и для принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции УП Петропавловска. 
 
С начала года в СКО произошло 4 ДТП с участием двухколесного транспорта.
 

В результате урагана в Карагандинской области женщину придавило деревом

07.06.2022, 08:57 9831
КАРАГАНДА. 7 ИЮНЯ - В результате урагана в Карагандинской области женщину придавило деревом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В субботу, 4 июня, на жителей Карагандинской области обрушился ураганный ветер, при котором пострадали крыши зданий, автомобили и другие объекты. Самым страшным последствием стало падение дерева в Абае, которым придавило женщину, сообщает ekaraganda.kz
 
По словам очевидцев, когда начался ветер и дерево начало падать, местная жительница кинулась спасать детей и смогла их отогнать, но сама отбежать не успела. Женщина получила травму ноги и множественные гематомы. Также дерево задело стоящий рядом припаркованный автомобиль. Происшествие случилось во втором микрорайоне города. 
 
В акимате города Абая сообщили, что упавшее дерево в скором времени будет вывезено со двора. Однако за его падение ответственность лежит на местных жителях и КСК, так как аварийное дерево находилось в зоне действия кондоминиума.
 
Также в Абае, в 3-м микрорайоне, возле дома № 10 из-за урагана на припаркованные автомобили с крыши обрушились куски металлического профлиста.
 
В Темиртау 4 июня около 20.30 из-за сильного ветра снесло крышу со школы-лицея № 9 на проспекте Республики, 73. Обошлось без жертв и пострадавших. В акимате сообщают, что восстановительные работы будут проведены в течение летнего периода.
 
В ДЧС Карагандинской области сообщили, что жертв с летальными исходами среди населения от усиленного ветра 4 июня не зарегистрировано.
 

На трассе в СКО перевернулся бензовоз с 36 тоннами топлива

06.06.2022, 18:20 18001
На трассе в СКО перевернулся бензовоз с 36 тоннами топлива
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 ИЮНЯ - 5 июня около 16.20 в 10 километрах от поворота в село Аккудук Тайыншинcкого района водитель большегрузной машины Volvo не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительной версии, авария произошла из-за поломки колеса, сообщает Polisia.kz.
 
30-летний астанчанин, перевозивший 36 тонн дизельного топлива, направлялся из села Кишкенеколь в Нур-Султан. Полицейским об этом сообщили другие водители, передвигавшиеся в колонне. На место ДТП выехали сотрудники батальона патрульной полиции, местной полицейской службы, административной полиции и ЧС.
 

Топливо перелили в другой бензовоз и с помощью погрузчика благополучно подняли на проезжую часть. К 23.00 совместно с пожарными сопроводили Volvo в село Аккудук. Водитель бензовоза почти семь часов провел на трассе", - рассказал инспектор службы БПП ДП СКО Сактияр Ашмадьяров.

 

Двое мужчин погибли при пожаре в Костанае

06.06.2022, 14:21 20751
Фото: instagram/qostanai_tjd
КОСТАНАЙ. 6 ИЮНЯ - В Костанае при пожаре в частном жилом коттедже погибли двое мужчин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть после полуночи. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил 250 квадратных метров площади.
 
Спасатели локализовали пожар в 01.15, устранили угрозу дальнейшего распространения огня на соседние жилые строения. В 02.26 возгорание ликвидировали. Погибли два человека, мужчины 1972 и 1984 годов рождения. Сейчас в случившемся разбираются специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в ДЧС Костанайской области. 


Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и домашние вещи жильцов. Частично пострадала кровля соседнего дома. 
 
В ликвидации ЧС участвовали 34 сотрудника и 11 единиц техники пожарных частей Костаная.
 

Донерная и торговый дом горели в Алматы

06.06.2022, 10:07 24901
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В понедельник, 6 июня, в 5.45 на улице Мендикулова горели донерная и торговый дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС Алматы, от донерной огонь перешел на второй этаж и кровлю здания на Мендекулова, 98. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
 
Спасатели локализовали возгорание в 6.16 и ликвидировали в 6.30.
 

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.

 
В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 50 человек личного состава.
 

В Усть-Каменогорске в одной из 9-этажек обрушился вход в подъезд

06.06.2022, 09:47 26141
В Усть-Каменогорске в одной из 9-этажек обрушился вход в подъезд
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 ИЮНЯ - В Усть-Каменогорске в одной из 9-этажек обрушилась входная группа подъезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В городе Усть-Каменогорске по улице Бульвар Гагарина в 9-этажном жилом доме произошло самопроизвольное обрушение кирпичной перегородки входной группы в один из подъездов. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС ВКО.

 
В результате обрушения был поврежден припаркованный рядом автомобиль. На месте находятся сотрудники городского управления по ЧС.

 

В Атырау полицейские спасли двухлетнего ребенка

05.06.2022, 18:19 31666
В Атырау полицейские спасли двухлетнего ребенка
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 5 ИЮНЯ - В городе Атырау полицейские спасли двухлетнего ребенка, который находился на балконе девятого этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В субботу, 4 июня, около 17.00 экипажу патрульной полиции поступило сообщение о том, что на балконе девятого этажа одного из многоэтажных жилых домов микрорайона Береке находится малолетний ребенок", - сообщает телеканал КТК со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. 

 
По словам жителей, они заметили ребенка, увидев различные предметы, брошенные на землю с девятого этажа. Ребенок выбрасывал с балкона предметы домашнего обихода.
 
Сообщается, что полицейские поднялись на девятый этаж по пожарной лестнице, предназначенной для эвакуации, и спасли малыша. Они установили, что ребенок находился один в квартире. Инспекторы ювенальной полиции установили мать ребенка 1985 года рождения.
 

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