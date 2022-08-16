В Восточно-Казахстанской области ищут пропавшего мальчика

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 АВГУСТА - В поселке Согра Восточно-Казахстанской области ищут 12-летнего подростка. Поиски ведут в том числе с воздуха квадрокоптером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным полиции, мальчик ушел из дома в 02.30 и не вернулся. Мальчик страдает аутизмом и не разговаривает.
Мальчика искали всю ночь, в настоящее время поиски также активно продолжаются. Ребенка ищут более 500 человек: 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры. Обследуются дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применяются служебно-розыскные собаки.
Сейчас на месте создан и функционирует оперативный штаб, куда неравнодушные граждане могут обратиться за получением необходимой информации и для участия в поисковых мероприятиях", - сообщает официальный канал МВД РК в Telegram.
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Девочка страдала аутизмом и не разговаривала. Десятки неравнодушных граждан помогали искать пропавшую девочку. К сожалению, девочка погибла. Тело девочки обнаружили с помощью дрона в искусственном водоеме.