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В Талдыкоргане на стройке погиб рабочий-иностранец

07.11.2022, 19:52 14721
Талдыкорган. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября на одном из строительных объектов погиб рабочий. Выяснилось, что 24-летний парень разбился насмерть, упав по своей неосторожности с четвертого этажа строящегося здания, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Погибший оказался иностранцем, приехавшим из соседней страны в качестве трудового мигранта.
 
Полиция инициировала по факту досудебное расследование, предусмотренное статьей 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ).
 

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В Алматы столкнулись два автобуса

08.11.2022, 15:11 2511
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы на пересечении улиц Толе би и Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса.
 

По словам очевидцев, после столкновения автобусы влетели в парк на пересечении Толе би - Абылай хана. Среди пассажиров много пострадавших", - информирует телеграм-канал Аlmaty_kris_p.

 
Сообщается, что на месте работают шесть бригад скорой помощи. Подробности выясняются.

В департаменте полиции города Алматы заявили, что в результате столкновения двух автобусов один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали.  

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы.

 

В Туркестанской области из-за обильных осадков затопило более 20 дворов

08.11.2022, 10:23 5226
В Туркестанской области из-за обильных осадков затопило более 20 дворов
Фото: МЧС РК
Туркестан. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с обильными дождевыми осадками в Толебийском районе Туркестанской области произошло подтопление более 20 частных дворовых территорий.
 

7 ноября с 17.30 в Туркестанской области прошли непрерывные осадки в виде дождя. Из-за природных явлений во дворе частного детского сада и 25 дворовых территорий частного сектора в Толебийском районе области произошло подтопление", - сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

 
По его словам, сформирована и задействована специальная мобильная группа спасателей. Ситуация находится на контроле акимата и департамента по ЧС Туркестанской области.
 
Проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом. Уже уложено порядка 500 мешков в местах скопления воды. Оказывается адресная помощь. Работы превентивного характера продолжаются.
 
Между тем, по информации синоптиков, 8 ноября в регионе снова ожидаются сильные осадки.
 

Пожар в Алматы: 20 человек эвакуировали из ресторана

07.11.2022, 20:55 13131
Пожар в Алматы: 20 человек эвакуировали из ресторана
Фото: instagram/almaty_tjd
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 ноября в 18.45 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Медеуский район, сообщает пресс-служба ДЧС города.
 
Открытым пламенем горела кровля пятиэтажного административного здания. Создалась угроза распространения огня на примыкающее двухэтажное здание ресторана.
 
В ходе тушения пожара эвакуировано 20 посетителей ресторана. Создано два боевых участка тушения пожара, введены пожарные стволы, развернута пожарная автолестница АКТП - 90 метров.
 
Пожар локализован за 11 минут. Полностью ликвидирован в 19.25 на общей площади 50 кв. м.
 
Удалось отстоять ресторан от огня. Жертв и пострадавших нет.
 
В тушении пожара было задействовано 9 единиц техники и 32 человек личного состава.

 

В Актобе женщина пыталась свести счеты с жизнью на ж/д мосту

07.11.2022, 18:58 15516
В Актобе женщина пыталась свести счеты с жизнью на ж/д мосту
Фото: Polisia.kz
Актобе. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 6 ноября в транспортную полицию на станции Актобе от патрульных полицейских поступило сообщение о том, что на переходном мосту стоит женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с железнодорожного моста, расположенного на перроне станции, сообщает Polisia.kz.
 
Прибывшим на место полицейским удалось отговорить женщину от необдуманного поступка. В отделе полиции женщину успокоили, провели беседу, также ей была оказана первая медицинская и морально-психологическая помощь. Ею оказалась жительница Актюбинской области.
 
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
 

Корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела погибшей в Сеуле казахстанки на родину

07.11.2022, 18:35 16151
Корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела погибшей в Сеуле казахстанки на родину
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Все расходы по доставке тела погибшей в Сеуле казахстанки до города Актобе взяла на себя корейская сторона. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
 

Наше посольство в Сеуле сделало все, что возможно. На следующий же день были проведены переговоры с корейской стороны, с Министерством иностранных дел Кореи. Представители договорились о том, что все расходы по доставке тела в Казахстан, вплоть до города Актобе, корейская сторона понесет самостоятельно. 3 ноября тело было доставлено в Алматы, 4 ноября - уже в город Актобе", - сказал Айбек Смадияров.

 
Он сообщил, что, к сожалению, была группа недобросовестных людей, которые на этой смерти пытались заработать и объявляли сборы средств в социальных сетях.
 
Напомним, в районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погибло более 155 и пострадали порядка 80 человек. В результате давки погибла казахстанская студентка.
 

Токаев о гибели людей на "АрселорМиттал": Нужно провести комплексную проверку предприятия

07.11.2022, 14:02 20881
Токаев о гибели людей на "АрселорМиттал": Нужно провести комплексную проверку предприятия
Фото: Depositphotos
Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди, сообщает "БОРТ№1".

К большому сожалению, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан", - подчеркнул президент.

 
Он отметил, что, несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше.
 

В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан - это самое главное", - заявил президент.

 
Он также добавил, что в Мангистауской области часто возникают трудовые конфликты, решать которые должны профсоюзы.
 

Мы все только выиграем, если у нас будет сформировано сильное гражданское общество. Защита прав человека, в том числе трудовых, всегда должна быть в центре внимания", - подчеркнул глава государства.

 
По его словам, трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, это единственный верный путь.
 

Главная задача - урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции с учетом их возможностей и интересов. Заработная плата каждого человека должна соответствовать его трудовому вкладу. Только люди, знающие цену труду, становятся трудолюбивой нацией. Это для меня аксиома", - резюмировал президент.

 

В Минэнерго прокомментировали аварию на Риддерской ТЭЦ

07.11.2022, 10:32 23911
В Минэнерго прокомментировали аварию на Риддерской ТЭЦ
Фото: Кадр с видео
Риддер. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК

7 ноября в 3.40 на Риддерской ТЭЦ включен в работу котел № 2, готовится к растопке котел № 1. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику - 70°С, по факту снижена до 30°С . 3 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ остановлен котел № 3 для проведения работ по расшлаковке. 4 ноября остановлен котел № 2, 6 ноября был остановлен котел № 1 для устранения дефектов по вспомогательному оборудованию и котел № 6 для устранения дефектов поверхности нагрева", - проинформировали в ведомстве.


В созданный под руководством акима Восточно-Казахстанской области оперативный штаб по аварийной ситуации на АО «Риддер ТЭЦ» также вошли представители территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

В настоящее время в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона: Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, также осуществляется оперативное пополнение запасов мазута", - рассказали в пресс-службе.


Как сообщалось ранее, в Риддере объявлен режим ЧС из-за аварии на местной ТЭЦ. 22 тысячи жителей города остались без тепла.


 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

07.11.2022, 09:55 24411
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 7 ноября в 09.25 зарегистрировано землетрясение на территории Афганистана магнитудой 5,6.
 
Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 767 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11,6. Магнитуда MPV 5,6. Координаты эпицентра 37,76° с.ш. 71,34° в.д. Глубина 30 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Напомним, вчера казахстанскими сейсмологами были зарегистрированы два землетрясения.
 

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