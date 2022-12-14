Мужчина убил себя и троих детей в Мангистауской области

Опасность прохождения шугоходов сохраняется

Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на реке Есентай вчера ближе к вечеру произошел шугоход, в результате чего были повреждены ограждения набережной зоны. Городские службы устраняют последствия шугохода.





13 декабря 2022 года ориентировочно в 16.00 на участке реки Есентай между улицей Жамкаева и проспектом Аль-Фараби из-за перепадов температуры воздуха зафиксировано таяние льда, образовавшегося из-за скопления шуги. После таяния льда ниже по реке в большем объеме поплыли ледяные глыбы (шугоход), которые повредили ограждения набережной зоны на участке между улицей Жамакаева и проспектом Аль-Фараби", - сообщили в городском акимате.





По данным пресс-службы акимата, на дамбе-водоотделителе (распределитель воды между реками Киши Алматы и Есентай) образования и таяния льда не наблюдалось.





Также на участке реки выше проспекта Аль-Фараби имеется отстойник (Есентайский водоприемник), что в свою очередь не позволяет ледяным глыбам спуститься ниже по течению, и на момент шугохода оставался чистым. Ледяные глыбы вышли из русла реки до данного отстойника", - пояснили в пресс-службе.





Сообщается, что сотрудники управления экологии и окружающей среды города совместно районным акиматом, ДЧС города Алматы и службой спасения принимают оперативные меры по очистке и восстановлению территории. Ледяные глыбы будут собираться и вывозиться на Есентайский водоприемник.





Как сообщили в ГУ "Казселезащита", шугоход сформировался в районе автодорожного моста на улице Жамакаева и отложился на расстоянии 450 метров перед Есентайским водоприемником. Объем отложившегося льда составил 6500-6700 кубометров.









Отмечается, что шугоходом повреждены на отдельных участках перила обустройства стабилизированного русла реки Есентай. Также на отдельных участках завалены осколками льда тротуары вдоль русла реки. Жертв и пострадавших нет.





Максимальный расход потока составлял 20-22 м3/с. В настоящее время расход воды в русле реки Есентай составляет 1,21 м3/с.





Выставлены мобильные передвижные посты на реках Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы. В ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется", - отметили в Казселезащите.





В связи с этим ДЧС рекомендует жителям и гостям Алматы не находиться вблизи русел рек.



