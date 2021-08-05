НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Нур-Султане злоумышленники подожгли 36 мусорных контейнеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В столице не первый год происходят случаи умышленного поджога контейнеров для хранения бытовых отходов. Один из таковых случился в выходные в районе Есиль, в результате чего сгорело 36 контейнеров", - сообщает официальный сайт городского акимата.

Ночью 30 июля, в период с 3 часов до 5 утра, в районе Есиль произошло возгорание контейнерных площадок по следующим адресам: Мангилик ел, 23; Улы дала, 11/1; Туркестан, 2; Кунаева, 35. Всего сгорело 36 мусорных контейнеров, сохранить их не удалось.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что поджог устроен намеренно. Нарушитель уже найден и понесет ответственность за содеянное", - сообщили в акимате.

Сгоревшие контейнеры уже заменены на новые ГУ "Управление окружающей среды и природопользования" совместно с ТОО "Clean City NC".

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