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В Алматы мужчина ударил 10-летнего мальчика из-за "этикета"

04.09.2021 7615
В Алматы мужчина ударил 10-летнего мальчика из-за "этикета"
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 4 СЕНТЯБРЯ - В Алматы пожилой мужчина ударил 10-летнего мальчика за то, что он не пропустил его у входной двери, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

Инцидент произошел 1 сентября, около 18.00. Находясь у входной двери подъезда, мужчина ударил 10-летнего мальчика за то, что тот не пропустил его в подъезд, прежде чем выйти", - сообщает телеграмм-канал kris.p.almaty.

 
На видео, опубликованном в паблике, видно, что мужчина ударил мальчика по голове так, что тот упал, а затем отвёл в сторону и начал отчитывать. 
 

Правонарушитель будет привлечен к ответственности", - сообщил замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

 

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