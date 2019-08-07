До 11 человек увеличилось число пострадавших от взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае РФ

Красноярск. 6 августа. Kazakhstan Today - Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае Российской Федерации прекратились, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города Ачинска, передает Kazakhstan Today.

Часа два назад еще слышны были взрывы, сейчас уже нет. <...> Взрывы прекратились", - сказал собеседник агентства.

Возгорание на территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским снарядам, которое привело ко взрывам, произошло 5 августа . По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек.

В радиусе 20 километров была объявлена эвакуация, а на территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС.

Напомним, 24 июня в казахстанском городе Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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